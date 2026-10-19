Китайская смекалочка

Китайские производители смартфонов начали использовать при сборке новых гаджетов восстановленные микросхемы памяти DRAM, пишет TrendForce со ссылкой на тайваньское TechNews.

По сообщению издания, отдельные бренды из КНР приобретают у трейдеров бывшие в употреблении чипы для дальнейшей установки в выпускаемые смартфоны. Пойти на такой весьма рискованный шаг вендоров подтолкнул сформировавшийся на рынке дефицит памяти и значительной рост цен на комплектующие данного вида.

Закупки осуществляются на крупнейшем в мире оптово-розничном рынке электроники в Хуацянбэе (Шэньчжэнь, КНР). Продавцы извлекают пригодные для повторного использования компоненты старых смартфонов, сданных на переработку, после чего тестируют и отпускают желающим по цене ниже типичной для новой продукции. Как отмечает TrendForce, таким образом в недорогие китайские Android-смартфоны теперь может попасть, к примеру, память из б/у iPhone корпорации Apple.

Субсидии и маленькие хитрости

За последнее время смартфоны, выпускаемые китайскими брендами, стали дороже в производстве за счет выросших цен на память. Прибавка к данному показателю оценивает на уровне вплоть до 500 юаней (около $75, или 6,27 тыс. руб. по курсу ЦБ на 19 октября 2026 г.) на один гаджет.

sergeycauselove / FreePik Китайские смартфоны переходят на б/у память из электронного мусора

По некоторым данным, власти Шэньчжэня предлагают производителям телефонов субсидии на сумму до 300 юаней ($45), что позволяет смягчить последствия удорожания микросхем памяти. Однако получателям субсидий все равно необходимо каким-то образом найти способ компенсировать оставшиеся 200 юаней ($30), по возможности не перекладывая затраты на плечи потребителя в полном объеме. Некоторые бренды, как утверждают источники, пробуют решить эту непростую задачу за счет перехода на восстановленные комплектующие и/или снижением объемов выпускаемой продукции.

TechNews отмечает, что сведения о степени удорожания смартфонов в производстве, размере субсидий, выплачиваемых региональными властями КНР, а также факт перехода к использованию восстановленных чипов памяти, пока официально не подтвержден ни вендорами смартфонов, ни соответствующими госструктурами. Кроме того, если закупки б/у комплектующих и производятся, то шанс того, что они окажутся в смартфонах крупных игроков рынка, невелика. Ее появления, скорее, следует ожидать в моделях ультрабюджетного сегмента, выпускаемых малоизвестными под малоизвестными брендами.

Новая волна деловой активности

Повышенный интерес к бывшим в употреблении комплектующим спровоцировал очередной виток активности на Хуацянбэе, призванной удовлетворить возобновившийся спрос. По данным апрельской публикации Caijing, китайские компании по переработке электронных отходов начали массово скупать невостребованные владельцами смартфоны.

Такие аппараты подвергаются разборке, с материнской платы выпаиваются микросхемы памяти, после чего проходят процедуры поверхностной очистки, в том числе от остатков припоя, восстановления и повторной упаковки. Затем эти чипы поставляются на рынок для продажи с наценкой.

К примеру, одно из предприятий в Шаньдуне, специализирующееся на переработке отходов, в марте 2026 г. приобрело около 1 тыс. подержанных смартфонов, 600 из которых было разобрано на запчасти, утверждает Caijing.

Рост спроса на б/у комплектующие, помимо прочего, толкнул вверх цены на самые бюджетные модели – ранее такие модели после утраты работоспособности считались чуть ли не полностью бесполезным электронным мусором, а сегодня ценник на некоторые модели превышает 100 юаней за штуку (около $15).

По данным TechNews, компании, закупающие старые смартфоны на разборку, отдают предпочтение именитым китайским брендам вроде Oppo, vivo или Huawei. Трейдеры с Хуацянбэя склоняются к iPhone. Однако смартфоны компании Apple чаще проходят процедуру восстановления в сборе для дальнейшей перепродажи (refurbishment), нежели идут на комплектующие.

Бизнес не без рисков

Согласно выводам STAR Market Daily, восстановленные чипы могут обрести вторую жизнь в недорогих девайсах: автомобильных аксессуарах, устройствах интернета вещей (IoT) и пр. Однако отраслевые аналитики предлагают не забывать о рисках, с которыми сопряжен бизнес по восстановлению микросхем.

Проблему могут представлять сложности с прогнозированием выхода годной продукции, а также потенциальные конфликты с покупателями из-за ее несовместимости с другими компонентами. Кроме того, предприниматели, взявшиеся за это дело, рискуют остаться без прибыли, если крупные чипмейкеры победят дефицит, нарастив производство.

Рынок смартфонов в упадке

По прогнозу TrendForce, производство смартфонов 2026 г. в штуках сократится на 14% к прошлому году, до 1,07 млрд. Эксперты предупреждают о том, что фактор растущих цен на памяти, вероятно, продолжить оказывать давление на рынок смартфонов и в 2027 г.

Как ранее писал CNews, аналитики Counterpoint Research считают, что по итогам 2026 г. мировые цены на ранее вышедшие смартфоны вырастут примерно на 15%, а новые модели и вовсе подорожают на 25% в годовом исчислении.

Согласно данным «М.Видео», в первой половине 2026 г. объем российского рынка смартфонов сократился на 7,8% в натуральном выражении и на 5,9% в деньгах по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Средняя цена телефона за тот же период выросла на 2%, составив 21,957 тыс. руб. Всего за отчетный период россияне купили 12 млн смартфонов, потратив на них около 260 млрд руб.