ПВЗ Ozon и Wildberries провалились в «слепую зону» после атак БПЛА на «Яндекс». Владельцев просят самим озаботиться видеонаблюдением

Ozon и Wildberries временно теряли контроль над частью своих ПВЗ после атак беспилотников на дата-центры «Яндекса». У маркетплейсов пропала связь с камерами видеонаблюдения в ПВЗ, записывающие устройства в режиме онлайн передавали информацию о происходящем с товарами. Это грозило кражами и порчей, которые потом невозможно доказать. Сбой в облачном видеонаблюдении удалось быстро ликвидировать. Маркетплейсы решили не штрафовать владельцев ПВЗ, но рекомендовали им озаботиться установкой видеорегистраторов и хранить данные локально.



Зафиксированы проблемы с камерами

Как выяснил CNews, ситуация вокруг дата-центров «Яндекса» привела к масштабному сбою в работе систем облачного видеонаблюдения в ПВЗ (пункты выдачи заказов) в России. О том, что проблемы фиксировались изданию подтвердили в Ozon. «11 октября 2026 г. проблемы наблюдались у провайдера Ivideon, к вечеру того же дня все неполадки были устранены», — рассказали в пресс-службе. Камеры продолжали запись, пока шло восстановление, и у большинства пользователей архив сохранился. Собственные сервисы Ozon video и Ozon box не пострадали, заявил CNews представитель маркетплейса. «Штрафов для владельцев ПВЗ за этот период не будет», — добавили в компании.

В Wildberries заявили, что данный момент видеонаблюдение всех его ПВЗ работает в штатном режиме. При временном ограничении доступа к видеокамерам и партнерским системам облачного хранения компания входит в положение владельцев ПВЗ и не начисляет штрафы за отсутствие видеофиксации, уточнил маркетплейс.

© Primakov / Фотобанк Фотодженика Риск безвозвратной утраты товара возник на ПВЗ из-за атак на ЦОД

При этом своим партнерам Wildberries советует подстраховаться: «Также при возникновении подобных ситуаций мы рекомендуем партнерам использовать автономную камеру или видеорегистратор, чтобы записи все равно сохранились. Важно, чтобы устройство фиксировало дату и время записи», — добавили в маркетплейсе.

Сбой «Яндекса»

По данным «Коммерсанта», в ночь на 11 октября 2026 г. беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» во Владимире, с утра в Рунете начались массовые сбои. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил атаку на регион: отключились две подстанции, без света остались около 5 тыс. жителей. Владимирский ЦОД стал третьим пострадавшим у «Яндекса» за четыре дня, удары пришлись на объекты в Рязанской области (8 октября) и в Калуге.

По данным «Коммерсанта», не работали «Яндекс Go», «Яндекс Музыка», «Яндекс Pay», «Умный дом» и «Яндекс Про». По данным DownDetector, проблемы возникли и у «Магнита», М.Видео и «Ламоды». В «Яндексе» сообщили, что пострадавших нет, сервисы возвращаются к работе, хотя часть функций может быть недоступна. Данные некоторых клиентов компания перенесла на серверы Selectel, VK Cloud и К2 Cloud. 19 октября 2026 г. «Яндекс» сообщили о восстановлении работы сервисов, но под постом о работах в его Telegram-канале пользователи продолжали жаловаться на проблемы.

Цена вопроса

Постоянно работающие камеры с передачей данных в Wildberries и Ozon жизненно необходимы бизнесу на пунктах выдачи заказов. «Система видеонаблюдения в ПВЗ — это не просто "камера в углу", а критически важный инструмент, отсутствие которого может привести к штрафам и потере бизнеса», — считает предприниматель, владелец компании M1.top и эксперт по развитию международного бизнеса Александр Гроссу.

Управляющий партнер юридической компании «Правый берег» Радмила Радзивил отмечает, что облачное видеонаблюдение — «не просто инструмент безопасности, но и способ фиксации юридически значимых событий». С его помощью контролируют приемку, хранение, выдачу и возврат товаров, а при споре запись становится одним из доказательств. Если видео нет, говорит она, сложнее проверять расхождения между системой маркетплейса и ПВЗ. Например, когда по данным маркетплейса товар выдан, а покупатель это отрицает, запись показывает, кто и что делал с посылкой и привезли ли ее вообще. Без записи сторонам приходится опираться на статус заказа, свидетельские показания и объяснения сотрудников.



Камеры обязательны для Ozon и Wildberries, а в «Яндекс Маркете» это рекомендация, уточняет Александр Гроссу. Нужны они прежде всего для споров: видеоархив служит доказательством при кражах, порче товара и жалобах клиентов, помогает контролировать персонал и предотвращать сговоры.

Перебои в записи, по мнению Гроссу, повышают риск хищений. «Сбои видеонаблюдения — это "зеленый свет" для злоумышленников, и статистика показывает устойчивую тенденцию к внутренним кражам», — говорит он. Эксперт привел конкретные примеры. В Ижевске менеджер специально отключал камеры, чтобы вынести технику на 150 тыс. руб. В Воронеже сотрудница оформила фиктивные возвраты одежды и бижутерии на 1 млн руб. Под Липецком сотрудник обесточил камеры и похитил товары для возврата на 89 тыс. руб. Похожие случаи, по его словам, были в Элисте и Смоленске.

Штрафы эксперт называет чувствительными. У Wildberries это 5 тыс. руб. за первое нарушение, 50 тыс. руб. за повторное и 200 тыс. руб. за каждое последующее, вплоть до деактивации ПВЗ. У Ozon — 5 тыс. руб. за каждый случай отсутствия облачного видеонаблюдения в формате «Максимум бренда».

Если видео нет, штраф за недостачу может дойти до 100% стоимости товара. Поэтому сохранившийся архив Гроссу считает лучшим исходом: «Восстановление архива в описанной ситуации — лучший исход, так как маркетплейсы требуют хранения записей до 90 дней, и без него владельцы столкнулись бы со штрафами за любую недостачу, а доказать невиновность было бы невозможно».

Почему не работали камеры в ПВЗ

Гендиректор Ivideon (обслуживает 30 тыс. ПВЗ, это более 70 тыс. камер) Заур Абуталимов объяснил CNews, как шло восстановление. По его словам, инфраструктура Ivideon делится на два блока. «Центральная платформа обеспечивает работу API, аутентификации, личного кабинета, общих баз данных и балансировки нагрузки. Отдельно работает видеоплатформа, которая отвечает за просмотр трансляций, запись облачного архива и модули видеоаналитики», — сказал он.

Эти блоки распределены по нескольким дата-центрам, поэтому недоступность отдельной площадки или управляющего компонента не означает потерю пользовательских данных: архив данных сохраняется в распределенном контуре, а нагрузка может быть перенаправлена на работающие узлы. «После первых ситуаций с ЦОДами на прошлой неделе мы начали работу с дополнительными инфраструктурными провайдерами, однако завершить работы до повреждения крупного ЦОДа 11 октября не успели, поэтому пользователи временно потеряли доступ к сервису», — рассказал Заур Абуталимов.

Как рассказал глава компании, в результате повреждения управляющих сервисов в одном из дата-центров пользователи могли потерять доступ к продукту, при этом в сохранялась нагрузка на запись облачного архива и работоспособность видеоплатформы благодаря распределенной системе хранения данных и резервированию. Узлы хранения пользовательского видео распределены между разными дата-центрами, дублируются и работают в том числе на оборудовании Ivideon. Камеры продолжали записывать видео, и у большинства пользователей доступен видеоархив за 11 октября 2026 г. несмотря на отсутствие доступа к просмотру онлайн-видео во время восстановительных работ, подтвердил глава компании.

К вечеру 11 октября 2026 г. камеры начали работать штатно. Команда развернула компоненты на альтернативной инфраструктуре, восстановила и синхронизировала базы, проверила их целостность и последовательно переключила трафик. Сначала заработали аутентификация, API и личный кабинет, потом дополнительные сервисы и видеоаналитика.

Восстановиться еще быстрее не удалось из-за объема данных. «Перенос между провайдерами с технической точки зрения для нас реализуем: платформа не привязана к фирменным технологиям конкретного поставщика, то есть у нас нет жесткого vendor lock-in. Однако в аварийной ситуации основное время занимает перенос и синхронизация баз объемом в несколько терабайт, проверка их целостности и последовательное переключение нагрузки», — рассказал Абуталимов. В плановом режиме те же операции можно вести параллельно и почти без перерыва.

Планы Ivideon

По словам Абуталимова, в случае с Ivideon отказ одной площадки не приводит одновременно к остановке записи, потере архива и отказу сервиса. «Полностью исключить инфраструктурные аварии невозможно, поэтому наша задача — дополнительно локализовать их последствия», — сказал глава компании.

Для этого критические функции решено распределять между физически независимыми площадками, резервировать вычислительные мощности и системы хранения, предусматривать альтернативные маршруты для трафика и регулярно проверять сценарии аварийного переключения. Не менее важно избегать жесткой технологической привязки к одному провайдеру, что позволяет при необходимости развернуть компоненты платформы на другой инфраструктуре, добавил Заур Абуталимов.

По словам Абуталимова, своевременная репликация данных и сотрудничество с несколькими провайдерами позволяют облачным сервисам быть отказоустойчивыми при инфраструктурных сбоях. Копии данных, как он отметил, в компании делают каждый день: «В Ivideon также ежедневно создаются резервные копии, поэтому даже при невозможности оперативной репликации потенциальный объем потери данных будет минимальным».

Взгляд юриста

По мнению юристов, хоть сбой и мог привести к недоказуемым кражам, в итоге связь между пропажей товаров и временным внезапным отключением камер от интернета не очевидна. Юрист Радмила Радзивил указывает, в подобных случаях риски кражи и порчи товаров существуют, однако значение технического сбоя не стоит преувеличивать. «Временное отключение удаленного доступа не является первопричиной повышения вероятности хищения», — говорит Радзивил. Смотреть, по ее словам, нужно на другое: «продолжала ли камера записывать видео, велось ли в пункте выдачи локальное хранение данных и какие меры контроля в целом осуществляли сотрудники пункта выдачи».

Вину владельца ПВЗ пропажа товара в период сбоя автоматически не доказывает. «Если товар пропал в период сбоя, само по себе указанное событие не подтверждает ни хищение, ни вину владельца ПВЗ, ни причинную связь между отсутствием видеозаписи и фактическим ущербом», — отмечает юрист. Ответственность определяется с учетом договора, обстоятельств нарушения и наличия ущерба, добавляет она, и ссылается на статьи 393 и 403 Гражданского кодекса. В суде видеозапись относится к средствам доказывания (статья 55 ГПК и статья 64 АПК), но оценивается вместе с другими доказательствами.

Радзивил подчеркивает, что «сохранение архива после технического сбоя принципиально важно, поскольку оно позволяет не только оперативно расследовать инциденты на пунктах выдачи заказов, но и защищать интересы всех сторон спора — как владельцев ПВЗ, так и потребителей». И добавляет: «Облачная инфраструктура обеспечивает удобство централизованного доступа к записям, однако ее надежность зависит также от резервирования и локального хранения данных».