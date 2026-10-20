ИИ-бум на $10 трлн «дал трещину». Отменено строительство 47 ЦОДов

Бум ИИ-инфраструктуры в США стоимостью $10 трлн начал «давать трещины», столкнувшись с задержками строительства ЦОДов, ростом стоимости заимствований и недовольством местных жителей. Это ставит под угрозу реализацию сотен проектов и усиливает сомнения инвесторов в окупаемости масштабных вложений в искусственный интеллект, предупреждают эксперты.

Сбои в реализации проектов

Бум ИТ-инфраструктуры для искусственного интеллекта (ИИ) в США стоимостью $10 трлн начал «давать трещины», столкнувшись с задержками строительства центров обработки данных (ЦОД), ростом стоимости заимствований и недовольством местных жителей, пишет Financial Times. Это ставит под угрозу реализацию сотен проектов и усиливает сомнения инвесторов в окупаемости масштабных вложений.

В октябре 2026 г. аналитики RegLayer зафиксировали отсрочку, отмену или блокировку как минимум 47 крупных проектов строительства дата-центров в США. Эксперты же Bernstein пришли к выводу, что лишь около 35% запланированных объектов можно считать реально осуществимыми.

Кроме того, свыше тысячи американских населенных пунктов в 2026 г. предпринимали попытки ввести моратории либо иные ограничительные меры в отношении возведения ИИ-инфраструктуры.

Давление на финансирование и рынок капитала

По информации Financial Times, дальнейшее развитие сегмента ИИ-технологий во многом определяется способностью новых облачных операторов (неооблаков) привлекать капитал для масштабного строительства.

Сгенерировано Gemini 3.1 Flash Image ИИ-бум на $10 трлн «дает трещину»: строительство ЦОДов столкнулось с кризисом из-за задержек, дорогих займов и недовольных местных жителей

Рост процентных ставок, инфляционное давление и ухудшение конъюнктуры на рынке облигаций в 2026 г. лишь усилили скепсис инвесторов относительно того, смогут ли доходы ведущих ИИ-компаний, таких как OpenAI и Anthropic, компенсировать их затраты.

В результате участники рынка стали активнее избавляться от долговых бумаг эмитентов, связанных с ИИ-инфраструктурой. Капитализация облачного провайдера CoreWeave снизилась почти на 25% с 5 по 11 октября 2026 г. Компании SB Energy (структура SoftBank) и Firmus (при поддержке Nvidia) отложили или приостановили подготовку к выходу на биржу. Аналогичное решение приняла и OpenAI в отношении собственного первичного публичного предложения.

Задержки на площадках

Срывы сроков затронули и отдельные строительные объекты. В частности, проблемы возникли на нескольких площадках Oracle, задействованных в проекте Stargate объемом $500 млрд, который OpenAI реализует для развертывания дата-центров, о чем информировал CNews.

Перенос сроков создает риски расторжения контрактов со стороны заказчиков при несвоевременной готовности объектов, а также требования подрядчиков о дополнительном финансировании.

Масштаб капитальных вложений

Несмотря на трудности, объем инвестиций в отрасль сохраняет рекордный характер.



Экономист Колумбийской школы бизнеса Стейн ван Ньювербург (Stijn Van Nieuwerburgh) оценивает совокупные расходы США на ИИ-инфраструктуру в период 2025-2032 гг. более чем в $10 трлн, что соответствует примерно 3,6% валового внутреннего продукта (ВВП) страны в год.

Вместе с тем инвесторы стали жестче оценивать связанные риски, а процедура получения разрешений на строительство и подключение объектов к энергосетям существенно усложнилась, предупреждал CNews.

Ужесточение условий

С начала ИИ-бума в 2023 г. Google, Amazon, Microsoft и Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России) суммарно направили на инвестиции $1,1 трлн.

В 2026 г. технологические гиганты планируют выделить $745 млрд на возведение дата-центров, приобретение передовых чипов и наращивание вычислительных мощностей. Окупаемость значительной части этих затрат зависит от способности OpenAI и Anthropic привлекать средства для оплаты вычислительных ресурсов.

По информации самих компаний, инвестиции уже обеспечивают рост выручки, прежде всего в сегменте облачных сервисов. Одновременно рост расходов усилил напряжение в цепочках поставок и спровоцировал дефицит памяти, писал CNews, что негативно сказалось в том числе на Apple, несмотря на ее выход из активной конкуренции в ИИ-сфере.