Власти США запретили сами себе ПО, созданное с помощью DeepSeek. Уже внедренное нужно уничтожить

Без ИИ DeepSeek в федеральных агентствах США

Министерство внутренней безопасности США (DHS) запретило всем гражданским федеральным агентствам страны применять ИИ-продукты китайской DeepSeek. Уже внедренное ПО ведомствам предписано удалить. Соответствующий приказ опубликован на портале federalregister.gov, пишет The Register.

Приказ затрагивает не только продукты, разработанные самой DeepSeek, но и сторонние системы, созданные с использованием ее технологий. Как отмечает The Register, с исполнением распоряжения DHS у затронутых им госструктур могут возникнуть некоторые проблемы, поскольку не всегда представляется возможным определить, применялись ли инструменты DeepSeek при разработке того или иного приложения.

Формулировка, выбранная чиновниками министерства, вызывает вопросы. Не вполне ясно, подразумевается ли под «разработано с использованием» (“developed using”) то, что программа или сервис для своей работы нуждаются в доступе к моделям DeepSeek посредством API, или то, что хотя бы часть кода этой программы или сервиса сгенерирована моделями семейства DeepSeek.

Фото: Unsplash.com / Saradasish Pradhan Федеральные агентстваа США остались без ИИ DeepSeek

Кроме того, открытым остается вопрос легальности применения API-агрегаторов ИИ-моделей вроде OpenRouter и Vercel AI Gateway со вступлением в силу приказа DHS. При обращении к таким сервисам пользователь может не иметь представления о том, какая именно модель выдала ответ на его запрос.

Эпопея с запретом DeepSeek

Власти США рассматривают возможность введения запрета на DeepSeek с тех пор, как базирующаяся в КНР компания выпустила модель DeepSeek-R1 с открытыми весами в начале 2025 г.

Именно R1 принесла DeepSeek всемирную славу. ИИ-модель предназначена для задач, требующих логического анализа, включая математику и программирование, и позиционируется как бюджетная альтернатива ведущим ИТ-инструментам из США. Примечательно, что на ее обучение китайские специалисты потратили лишь $294 тыс. – во всяком случае так утверждают в самой компании. Глава же американской OpenAI в 2023 г. говорил, что обучение лишь базовой модели ChatGPT обошлось более чем в $100 млн.

В феврале 2026 г. группа членов Палаты представителей Конгресса США предложила проект закона No DeepSeek on Government Devices Act, предусматривающий введение запрета на использование продуктов китайской компании на устройствах, используемых правительственными структурами. Законодатели назвали DeepSeek угрозой национальной безопасности США на основании того, что модели компании якобы собирают данные американских граждан и передают их властям КНР. Ход законопроекту дан не был, но на этом запал официальных лиц не иссяк.

Агентство оборонных информационных систем (DISA) по собственной инициативе начало блокировать ИИ-инструменты китайской компании в ИТ-системах Пентагона в январе 2025 г. Аналогичным образом поступили ВМС США, НАСА и Палата представителей Конгресса США. Их примеру последовали отдельные штаты, принявшие соответствующие меры предосторожности.

В феврале 2025 г. сенатор-республиканец Джош Хоули (Josh Hawley) из штата Миссури представил законопроект Decoupling America’s Artificial Intelligence Capabilities from China Act (DAAICC), который не просто ограничивал экспорт в Поднебесную технологий для развертывания ИИ-инфраструктуры, таких как полупроводники, но и импорт ИИ-технологий и интеллектуальной собственности из Китая в США. За нарушение запрета предлагалось сурово наказывать.

Критика инициативы

Кэти Муссурис (Katie Moussouris), основательница и генеральный директор ИБ-компании Luta Security, в разговоре с The Register высказала мнение, что весомые основания для ограждения правительственных ИТ-систем от приложения и серверов DeepSeek имеются. Однако при этом она раскритиковала расплывчатость формулировок в приказе DHS, а также назвала запрет на развертывание китайских моделей с открытыми весами в инфраструктуре на территории США чрезмерным.

Опасения относительно защищенности сервисов DeepSeek от утечек нельзя назвать полностью необоснованными. Так, в июле 2026 г. CNews писал том, что переписки пользователей чат-бота DeepSeek оказались в открытом доступе – они попали в поисковую выдачу Google. Причиной утечки стала ошибка в настройках прав доступа, ведь программисты не позаботились о корректной настройке.