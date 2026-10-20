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Закрученные гайки привели к дефициту «железа» и памяти в России. Власти экстренно прорабатывают послабления

Приказ Минпромторга, ограничивающий импорт комплектующих, привел к дефициту памяти и другого оборудования на территории России. Страдают в первую очередь ЦОДы, которые регулярно становятся целью украинских БПЛА. Рабочая группа правительственной подкомиссии по ИИ прорабатывает меры ослабления ограничений.

Требуется откат

Новые ограничения параллельного импорта, введенные российским Минпромторгом, привели к не лучшим последствиям. Исключение из списка брендов для параллельного импорта корейские SK Hynix и Samsung вызвало дефицит памяти и другого оборудования на российском рынке, пишет Forbes.

Напомним, Минпромторг исключил SK Hynix и Samsung еще в мае 2026 г. Только этими компаниями дело не ограничилось – как сообщал CNews, под нож пошло несколько десятков брендов.

По информации Forbes, августе и сентябре 2026 г. рабочая группа «Инфраструктура и центры обработки данных для ИИ» правительственной подкомиссии по ИИ вела обсуждение вопроса об упрощении импорта вычислительной техники, в частности, о возврате продукции Samsung и SK Hynix в список для параллельного импорта. Это крупнейшие в мире производители чипов памяти – их микросхемы используются в миллиардах самых разных устройств, в том числе и серверах. На них базируются модули оперативной памяти и SSD-накопители.

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© kjekol / Фотобанк Фотодженика
Ограничения бьют по российским дата-центрам

По словам одного из собеседников Forbes, знакомых с ходом обсуждения, предложено создать меры, чтобы для ввоза техники было «минимальное число ограничений». Речь идет о том, чтобы «откатить этот приказ», сказал второй источник издания, подразумевая майский приказ Минпромторга.

Не было печали

Действия Минпромторга привели к тому, что у российских заказчиков «появились сложности с закупками памяти», отметил собеседник Forbes. Отдельно он прошелся именно по продукции Samsung и SK Hynix. В мае 2026 г. ее исключили из параллельного импорта наряду с продукцией компаний Acer, Adata, AIC, Apacer, Asus, AToS, Cisco, Compal, Fujitsu, HP, Hitachi, HPE, IBM, Inspur, Intel, Kingston, Samsung, Sandisk, Toshiba, Transcend, xFusion.

Как сообщил изданию руководитель направления «Разрешение It&Ip споров» компании «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле, технику перечисленных брендов все еще можно ввозить без согласия правообладателя. Однако теперь это не параллельный импорт, а обычный серый.

«Без такого согласия ввоз становится нарушением прав на товарный знак, что грозит изъятием партии на таможне, конфискацией, компенсацией правообладателю и административной ответственностью», – добавил Шицле.

Аналогов нет

Как сообщил Forbes адвокат, старший партнер адвокатского бюро «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Владимир Чикин, «микросхемы оперативной памяти DRAM, флеш-памяти NAND и высокоскоростной памяти HBM сами по себе к коду запоминающих устройств не относятся: это отдельные электронные компоненты, классифицируемые по другим кодам». «Поэтому нельзя сказать, что вся память Samsung и SK Hynix подпадает под рассматриваемую позицию приказа», – добавил Чикин.

Он также обратил внимание, что российские производители выпускают серверы и системы хранения данных (СХД) «аналогичного назначения».

«Однако российское производство серверов и СХД не означает, что в России выпускаются собственные аналоги всей компонентной базы Samsung и SK Hynix. Насколько мне известно, сопоставимого отечественного производства твердотельных накопителей SSD, а также микросхем памяти DRAM, NAND и HBM сейчас нет. Поэтому оборудование может быть произведено или собрано в России, но при этом использовать импортные накопители и микросхемы памяти», – сказал он Чикин.

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В России к концу октября 2026 г. не существовало производства микросхем памяти, сопоставимого с мощностями, которые есть в распоряжении SK Hynix и Samsung. В стране есть производство модулей памяти методом поверхностного монтажа, но это именно модули, внутри которых стоят те самые микросхемы, которые в России не выпускают. Их поставляют как раз Samsung, SK Hynix, а также американская Micron, заявил изданию руководитель группы аппаратных проектов ГК SoftlineСофтлайн Решения») Иван Афанасьев.

Он добавил также, что российские решения ориентированы в первую очередь «на платформы для ПК, а отдельные модели имеют ограничения по характеристикам» и добавил, что российские SSD «также имеют ограничения по определенным форм-факторам и интерфейсам»

Главное – выбрать подходящий момент

Приказ о чистках брендов для параллельного импорта Минпромторг выпустил аккурат в разгар мирового кризиса памяти. Он возник во второй половине 2025 г. по причине бурного развития нейросетей – производители чипов почти всю продукцию теперь направляют туда.

В октябре 2026 г. Украина стала бить по российским ЦОДам – ее беспилотники менее чем за неделю повредили три ЦОДа «Яндекса» из пяти (в Сасово, Калуге и Владимире), а также ЦОДы Сбербанка и VK.

«После атак БПЛА на дата-центры необходимость устранить ограничения на поставки становится еще очевиднее. Менее чем за две недели под удары БПЛА попали пять российских ЦОДов: три дата-центра «Яндекса», ЦОД Сбербанка и ЦОД VK, – сообщила Forbes инвестиционный аналитик Kama Flow Анна Лабунец. – Отрасль перешла от планового наращивания мощностей к аварийному восстановлению и резервированию. В таких условиях скорость поставки и наличие на складе – приоритет, а приказ затрудняет и то и другое».

Геннадий Ефремов

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