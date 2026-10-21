Власти назвали виды телекомоборудования, на которые будет введен техсбор

Минпромторг конкретизировал перечень телекомоборудования, которое может попасть под механизм технологического сбора - нового обязательного неналогового платежа в федеральный бюджет. Он распространяется на производителей и импортеров электроники, электронной компонентной базы и продукции с ее содержанием. В список вошли базовые станции, коммутационные устройства, маршрутизаторы и аппаратура для приема, преобразования и передачи или восстановления данных. Сбор будет вводиться поэтапно: закон вступает в силу 1 декабря 2026 г., но на старте сбор коснется только ноутбуков и смартфонов.

Перечень продукции

Минпромторг России определил виды телекомоборудования для технологического сбора (техсбор) на электронику, это следует из проекта постановления правительства, с которым ознакомились «Ведомости».

В октябре 2026 г. Минпромторг уточнил состав телекоммуникационного оборудования, которое потенциально подпадет под техсбор - обязательный неналоговый платеж в федеральный бюджет, информировал CNews. Механизм распространяется на производителей и импортеров электроники, электронной компонентной базы, а также изделий, содержащих такую базу. В перечень вошли базовые станции (БС), коммутаторы, маршрутизаторы и аппаратура, предназначенная для приема, преобразования, передачи либо восстановления данных.

Применение техсбора к телекоммуникационному оборудованию планируется после завершения эксперимента по его маркировке. Величина платежа определяется исходя из базовой ставки с последующей корректировкой в зависимости от подтверждения происхождения продукции. При наличии маркировки и регистрации в системе «Честный знак» размер сбора уменьшается на 33%. При отсутствии таких данных ставка повышается на ту же величину. Конкретный размер базовой ставки для телекоммуникационного сегмента 21 октября 2026 г. пока не обнародован.

Magnific - rawpixel.com Определены виды телекомоборудования для техсбора на электронику

В сентябре 2026 г., Минпромторг начал прорабатывать с производителями электроники вопроса синхронизации системы маркировки «Честный знак» (ГИС МТ) с перечнем локализованной промышленной продукции (ГИСП). Это должно упростить процедуру подтверждения российского происхождения товаров. Обязательная маркировка радиоэлектроники действует с 1 марта 2026 г. Изделия, выпущенные до 1 мая 2026 г., необходимо промаркировать не позднее 30 ноября. С 1 декабря 2026 г. реализация немаркированной продукции запрещена. Под маркировку подпадают примерно 20 категорий товаров, в том числе смартфоны и ноутбуки, как писал CNews.

Этапы введения и действующие ставки

Внедрение техсбора будет происходить поэтапно. Закон вступает в силу 1 декабря 2026 г., однако на первом этапе платеж затронет исключительно ноутбуки и смартфоны. 28 ноября 2025 г. Президент России Владимир Путин подписал закон, дополнивший федеральный закон №488-ФЗ «О промышленной политике в России» новой статьей 10.2, регулирующей техсбор. Порядок уплаты, перечень продукции, ставки и методику их расчета определяет Минпромторг.

Согласно приказу ведомства от 15 октября, за один смартфон взимается 250 руб., за ноутбук - 500 руб. Указанные суммы применяются при наличии в государственной системе маркировки данных о товарном знаке и модели устройства. При отсутствии этой информации коэффициент составляет плюс 33%, и платеж практически удваивается - до 496 руб. за смартфон и 992 руб. за ноутбук.

Влияние на рынок и позиции участников

Представитель консорциума «Телекоммуникационное оборудование» (АНО ТКО) указывает, что формально основную нагрузку несут производитель или импортер. На практике же издержки могут перераспределиться по цепочке: поставщики столкнутся со сжатием маржи, операторы - с повышением закупочных цен. Представитель считает введение платежа целесообразным лишь при условии возврата уплаченных средств российским производителям. В этом случае отечественное оборудование получит ценовое преимущество перед иностранным и спрос на него возрастет. По расчетам консорциума, при полной компенсации техсбора российским производителям он не окажет заметного влияния на темпы обновления сетей.

Директор по продуктам ГК «Аквариус» Константин Нахимовский подтверждает, что основная финансовая нагрузка ляжет именно на операторов.

Генеральный директор «Сигналтека» Алексей Алясев допускает рост цен на коммутаторы бюджетного сегмента на несколько процентов, однако итоговый эффект будет зависеть от размера сбора.

Директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком-биржи» Анастасия Биджелова полагает, что техсбор способен увеличить стоимость отдельных закупок и усилить давление на капитальные расходы. Это может привести к пересмотру сроков и приоритетов программ модернизации коммутационной инфраструктуры. Поскольку на коммутаторах и маршрутизаторах строятся корпоративные сети, дата-центры и бизнес-сервисы, нововведение отразится на темпах развития выделенных сетей и облачных решений.