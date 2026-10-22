Арестованы бывшие топ-менеджеры крупного радиозавода. Их подозревают в краже 150 миллионов при закупке оборудования

Бывших первого зама гендиректора и директора по обеспечению производства ставропольского «Сигнала» подозревают в краже 150 млн. На эту сумму они завысили стоимость оборудования, за которое заплатил завод.



Экс-руководители радиозавода подозреваются в мошенничестве

В отношении бывших руководителей ставропольского радиозавода «Сигнал» Главным Управлением (ГУ) МВД по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело о мошенничестве и хищении средств в особо крупном размере, сообщил местный информационный портал news.1777, ссылаясь на сообщение краевого управления ФСБ.

Подозреваемые задержаны и заключены под стражу. Это бывший первый заместитель гендиректора завода и директор по обеспечению производства, а также некий индивидуальный предприниматель из Москвы. Их фамилии не указаны.

В деле речь идет о краже 150 млн рублей при организации закупки техники для предприятия.

«Сигнал» Завод «Сигнал» является крупным представителем радиоэлектронного комплекса Юга России

Завод «Сигнал» входит в Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех».

Закупка по завышенной стоимости

По информации ФСБ, в целях получения незаконной прибыли фигуранты вступили в сговор с пока неустановленными лицами, в числе которых могли быть другие сотрудники завода.

От имени шести компаний, аффилированных московскому предпринимателю, для «Сигнала» были подготовлены фиктивные коммерческие предложения с завышенными ценами на необходимую предприятию технику. На основании этих документов была сформирована начальная максимальная цена закупки, которая оказалась выше реальной рыночной.

Условия заключенного на сумму порядка 424 млн руб. контракта были выполнены, измерительное оборудование поставлено. Из денег, перечисленных с расчетного счета завода на счет коммерческой организации, 150 млн были похищены. Они составляли разницу между заявленной и реальной стоимостью закупки.

Крупное радиоэлектронное предприятие Юга России

«Сигнал» выпускает оборудования для катодной защиты подземных металлических сооружений от электрохимической коррозии, оборудование для цифрового эфирного и кабельного телевидения, различные устройства для учета и распределения электроэнергии, в том числе, сложные измерительно-вычислительные комплексы. На нем работают 1,7 тыс. сотрудников, по данным TAdviser.

В январе 2021 г. Сергей Кондратьев, начальник Управления информационных технологий Ставропольского радиозавода «Сигнал», в интервью изданию рассказал, что завод основан в 1971 г. как предприятие ВПК (военно-промышленного комплекса) и стал одним из крупнейших предприятий радиоэлектронного комплекса Юга России. Предприятие в том числе поставляет радиоэлектронное оборудование ведущим российским авиастроительным компаниями и зарубежным заказчикам.