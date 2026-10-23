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Волки вошли в финские деревни после того, как Google уничтожила сотни гектаров леса для строительства ЦОД

Американская компания Google вырубила лес на двух участках земли, предназначенных под строительство ЦОД, в Финляндии. Экологи забили тревогу по поводу ущерба окружающей среде, нанесенного одномоментным уничтожением как минимум 350 тыс. деревьев. Власти заявили о готовности ужесточить законодательство.

Лес и волки стали жертвами развития ИИ

Проект Google стоимостью 13 млрд евро по строительству ЦОД для ИИ вблизи двух населенных пунктов Мухос и Отанмяки на севере Финляндии столкнулся с трудностями после того, как компания расчистила землю, купленную под застройку. Только в муниципалитете Мухос был уничтожен лес на площади 330 га, пишет Guardian.

На месте бывших лесов образовалась огромная грязевая равнина. Местные жители жалуются на то, что жидкость с нее стекает в ручьи, впадающих в реку Оулуйоки, а также на вытеснение редких птиц и животных, в том числе волков, которые начали бродить по деревням.

«Сначала я не могла в это поверить. Я никогда не слышала, чтобы какая-либо компания делала что-то подобное в Финляндии. Они купили огромную территорию и просто начали ее грабить, вот так просто. Это чистая наглость, и это поразительно», — сказала Ханна Халмеенпяя (Hanna Halmeenpää), председатель правления Финской ассоциации охраны природы (SLL).

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magnific.com/vladimircech
Лишившиеся среды обитания волки начали бродить по деревням в Финляндии

Руководитель представительства Google в Финляндии Антти Ярвинен (Antti Järvinen) уже принес извинения за вырубку лесов, но заявил, что компания действовала «исходя из наилучшего понимания законодательства, которое у нас было на тот момент».

Генеральный директор министерства окружающей среды Вели-Матти Уски (Veli-Matti Uski) заявил, что Правительство следит за общим развитием сектора ЦОД и «готово вносить необходимые законодательные поправки».

Последствия для местных жителей

Более 93 тыс. человек подписали петицию с требованием ужесточения регулирования центров обработки данных и введения платы для компенсации ущерба окружающей среде.

В начале октября 2026 г. финское Управление по лицензированию и надзору (LVV) постановило приостановить работы Google на объектах Мухос и Отанмяки, начатые до завершения оценки воздействия на окружающую среду.

Однако это уже не вернет вырубленные в Мухосе 250 тыс. деревьев и еще 150 тыс. в Отанмяки. Так оценила ущерб Мари Аннала (Mari Annala), эколог из SLL. Древесину, по ее словам, поскольку вырубка была незаконной, даже нельзя продать деревообрабатывающим предприятиям.

«Когда деревья были срублены, волки, которые там жили, пришли в деревню», — рассказала 53-летняя Анни Ранта (Anni Ranta). Она даже задумалась о переезде. Ее беспокоит также высокий уровень шума от дата-центров, который усиливается тем, почва в этой местности каменистая: «Это как барабанный бой».

В Мухосе и Отанмяки есть люди, которые поддерживают строительство, создающее рабочие места и земельные налоги. Но Юсси Кангашарью (Jussi Kangasharju), руководитель кафедры компьютерных наук Хельсинкского университета, заявил, что выгоды будут минимальными: «Это международные компании, обслуживающие международных клиентов. В Финляндию поступает очень мало корпоративных налогов. В конечном итоге центры обработки данных приносят очень мало пользы другим, кроме оператора центра обработки данных».

Финляндия привлекает технологические компании

В Финляндии на данный момент 145 новых дата-центров находятся на разных стадиях планирования. Относительная геополитическая и геологическая стабильность и обилие земель с прохладным климатом делают ее особенно привлекательной для технологических компаний.

Финское Правительство поощряло такие инвестиции. В сентябре 2026 г., когда Google объявила о своих планах, премьер-министр Петтери Орпо (Petteri Orpo) заявил, что привлечение инвестиций является «первоочередной задачей», что «ценность экономики данных выходит далеко за рамки прямых инвестиций», а сделка с Google «принесет долгосрочные выгоды обеим сторонам».

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump), который предпочитает, чтобы ЦОД были построены в США, напротив, публично призвал компанию пересмотреть свое решение.

Анна Любавина

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