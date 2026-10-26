Создатель «Яндекса» заложил все свои активы ради кредита в $3,5 миллиарда

Nebius договорилась с Citibank об открытии кредитной линии на сумму до $3,5 млрд. Средства необходимы Nebius для закупки GPU. Залогом стали все активы Nebius.

Nebius получила заемное финансирование от Citibank

Компания Nebius договорилась с американским Citibank о предоставлении обеспеченной кредитной линии на сумму до $3,5 млрд. Заемные средства будут направлены на расширение инфраструктурных мощностей Nebius в части графических процессоров (GPU) и для общекорпоративных целей.

Процентная ставка будет рассчитываться по ставке Term SOFR плюс маржа. SOFR - это ставка по обеспеченным однодневным кредитам на рынке РЕПО под залог казнчейских облигаций США. Term SOFR - срочная версия ставки SOFR, ориентированная на определенный будущий период.

Фото: Kremlin.ru Nebius Аркадия Воложа договорилась о кредитной линии на сумму до $3,5 млрд под залог всех активов компании

Первоначально размер маржи составляет 2,75% ежегодно, затем этот показатель будет увеличиваться на 0,25% каждый 90 дней, начиная с 17 октября 2026 г., но не составит более 3,5% годовых.

Срок погашения кредитной линии – 16 октября 2027 г., при этом Nebus имеет право на его досрочное погашение. Договор о предоставлении финансирования содержит требование к минимальному уровню ликвидности Nebius, случаи дефолта, льготные периоды и пр.

Залогом по кредиту служит имущество Nebius. Кроме того, залогом выступают все акции «дочек» Nebius – голландской Nebius B.V. и амеркианской Nebius inc. (зарегистрирована в штате Делавэр). Головная структура группы Nebius Group зарегистрирована в Нидерландах.

Для чего Nebius новое финансирование

Главный операционный директор Nebius Офир Наве (Ophir Nave) назвал данную сделку «результатом взвешенного подхода к управлению балансом для финансирования портфеля проектов, что в очередной раз подтверждает нашу способность самостоятельно определять время и способы привлечения капитала для обеспечения роста».

«Поэтапное привлечения финансирования позволяет нам оптимизировать долгосрочную стоимость капитала, - говорит Наве. - Данная кредитная линия обеспечивает дополнительные ресурса для расширения мощностей в ближайшей перспективе. У нас по-прежнему есть доступ к ряду других источников капитала для финансирования следующего этапа роста, включая инструменты, обеспеченные активами – в частности, долгосрочными контрактами с надежными клиентами на общую сумму более $40 млрд».

Как Yandex стал Nebius

Первоначально Nebiius называлась Yandex и владела российским «Яндексом». В 2024 г. Yandex продала свое российское подразделение МКПАО «Яндекс» за 475 млрд руб.

У Yandex остался ряд стартапов: Nebius AI (графические вычисления в сфере искусственного интеллекта), разработчик беспилотного транспорта Avdrive, образовательная платформа Tripleten и др.

Компания была переименована в Nebius и сконцентрировалась на создании инфраструктуры для искусственного интеллекта в странах Европы, Великобритании и США. Основатель «Яндекса» Аркадий Волож вернулся к руководству Nebius. Он же является крупнейшим акционером компании.

Как Nebius размещала облигации

В августе 2026 г. Nebius разместила два транша конвертируемых облигаций общим объемом $5 млрд. В том числе облигации на сумму $3 млрд с процентной ставкой 0,5% должны быть погашены в 2030 г. и облигации общим объемом $2 млрд с процентной ставкой 4,5% должны быть погашены в 2034 г.

Весной 2026 г. Nebius разместила два транша конвертируемых облигаций на общую сумму $4 млрд.

Летом 2025 г. Nebius разместила два транша конвертируемых облигаций на общую сумму $1 млрд. В августе 2026 г. Nebius договорилась с владельцами этих облигаций на общую сумму $800 млн об их конвертации в 15,8 млн акций Nebius класса «А» (6,2% от общего числа акций).

Осенью 2025 г. Nebius провела допэмиссию своих акций на сумму $1,15 млрд и одовременно разместила еще два транша конвертируемых облигаций на общую сумму $1,15 млрд.

Крупные контракты Nebius

В 2024 г. Nebius привлекла $700 млн от консорциума инвесторов, включая Nvidia (на ее оборудовании строятся ЦОД Nebius) и фондов Accel и Orbis Investmnets. В начале 2026 г. Nebius договорилась с Nvidia о совместном продвижении облачных решений следующего поколения для рынка ИИ. В рамках данного соглашения Nvidia обязалась приобрести варранты (опцион на покупку акций с возможностью продажи на бирже) на сумму $2 млрд, в случае конвертации которых Nvidia получит 8,5% акций Nvidia.

Летом 2025 г. Nebius заключила контракт с Microsoft на предоставление вычислительных мощностей на сумму до $19,4 млрд. Тогда же Nebius заключила контракт с корпорацией Meta (владеет Instagram, Facebook и WhatsApp, признана в России экстремистской) на сумму до $3 млрд. В начале 2026 г. Nebius заключила новый крупный контракт с Meta на сумму до $27 млрд.