Власти выдали ЦОДам требования по защите от атак БПЛА. Цены на их услуги вырастут до 10%
Власти сформулировали требования многоуровневой защиты ЦОД от БПЛА. Принятие предусмотренных мер, по мнению экспертов, даст эффект, но поднимет цены на услуги дата-центров.
Рекомендации штаба по защите сетей связи
Игрокам рынка ЦОД разосланы требования к комплексной защите от БПЛА и других воздушных угроз, выяснил «Коммерсант». Документ утвержден созданным в октябре 2026 г. штабом Минцифры по защите сетей связи от внешнего деструктивного воздействия. Он распространяется на проектируемые, строящиеся и действующие российские ЦОД всех форм собственности.
Минцифры начало работу с отраслью для координации действий. Будет создан единый ситуационный центр. Операторы ЦОД будут взаимодействовать с Минобороны, МЧС, Росгвардией и экстренными службами.
Рекомендации предусматривают выстраивание многоуровневой защиты — физическое укрепление, радиоэлектронные средства и системы противодействия воздушным угрозам. Действующие ЦОД должны снизить заметности с воздуха. Конструкция объектов должна обеспечивать сохранность машинных залов, систем охлаждения и электроснабжения при воздействии ударной волны и осколков.
Цены на услуги вырастут
Штаб по защите сетей связи описал три категории критически важных дата-центров. Это стратегические объекты (К1, их повреждение может нарушить ключевые государственные функции на срок от часа); объекты, обеспечивающие системы регионального и отраслевого уровня (К2, их повреждение может привести к нарушениям работы экономически или социально важных систем от четырех часов); корпоративные ЦОД (К3, их повреждение приведет к существенным потерям отдельных организаций без масштабных последствий для государства).
Для разных категорий предусмотрены свои критерии защищенности, например подземное или наземное размещения и др. Критически важные сервисы предлагается резервировать. Безопасность каждого объекта требует индивидуального подхода. Для крупного бизнеса решением могут стать небольшие корпоративные ЦОДы, для небольших проектов — мобильные или контейнерные, прокомментировал гендиректор оператора ЦОД «Обит» Андрей Гук.
ЦОДы уже вынуждены устанавливать инженерные заграждения и антидроновые сетки, Также необходимо внедрять локальные комплексы радиоэлектронной борьбы и переходить к геораспределенному резервированию, сказал замдиректора центра стратегического анализа ВШССН МГУ Тимофей Воронин.
Опрошенные изданием эксперты считают, что защитные мероприятия могут занять от полугода до года, а рост цен на услуги составит 5%-10% помимо инфляции и будет необратим. На это накладывается рост тарифов на электроэнергию, дефицит оборудования, в том числе графических карт, и высокая ключевая ставка, пояснил директор по развитию бизнеса K2 Cloud Ренат Сайфутдинов.
Серия атак БПЛА
CNews писал 18 октября о том, что ЦОД VK стал пятым по счету атакованным российским дата-центром. Первая атака случилась в ночь на 8 октября 2026 г., пришлась на ЦОД «Яндекса» в Сасово (Рязанская область) и обрушила часть сервисов компании. Один день простоя может исчисляться в миллиардах рублей, полагают аналитики, как писали «Ведомости».
В течение следующих нескольких дней БПЛА вывели из строя еще два дата-центра «Яндекса» — в Калуге и Владимире, и это крайне негативно отразилось на его экосистеме и на многочисленных сторонних сервисах, арендующих мощности у «Яндекса».
Следующим под удар попал ЦОД Сбербанка в Балаково (Саратовская область), расположенный неподалеку от Балаковской АЭС. Масштабных сбоев в работе сервисов банка сразу после этого не наблюдалось.