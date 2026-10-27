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EPAM нашел способ удержать старейшего топ-менеджера. Это обошлось в $3 миллиона

EPAM нашел способ удержать одного из своих старейших сотрудников, вице-президента Виктора Дворкина. Ему в течение трех лет будут передаваться права на акции компании (RSU) на общую сумму $3 млн.

EPAM нашел способ удержать своего вице-президента

Оффшорный разработчик ПО EPAM Systems сообщил об одобрении советом директоров компании договора со старшим вице-президентом Виктором Дворкиным по предоставлению ему вознаграждения в виде «ограниченных» акций (RSU). Общая стоимость предоставленного пакет акций составляет $3 млн.

Целью предоставления данного пакета является «обеспечение для Дворкина значительного дополнительного долгосрочного стимула и его удержания на руководящей должности в компании».

Права на RSU будут переходить к Дворкину равными долями в течении трех лет с момента их предоставления – в первую, вторую и третью годовщину соответствующего соглашения.

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Фото: © postmodernstudio / Фотобанк Фотодженика
Чтобы удержать одного из своих старейших топ-менеджеров Виктора Дворкина, EPAM предоставить ему вознаграждение в виде «ограниченных» акций на сумму $3 млн

Не перешедшие к Дворкину RSU аннулируются в случае прекращения трудовых отношений EPAM и Дворкина. Исключениями являются случаи смерти Дворкина, добровольного выхода на пенсию (в случае соблюдения требований к возрасту и стажу работу) и прекращения трудовых отношений с Дворкиных (на условиях плана EPAM по выплате выходных пособий руководящим кадрам). В этих случаях график выплат не перешедших акций RSU ускоряется.

Виктор Дворкин – уроженец Белоруссии, выпускник Белорусского технологического университета. Дворкин работает в EPAM с 1997 г. Помимо должности старшего вице-президента, отвечает в EPAM за передовые технические разработки, облачные технологии и корпоративные платформы. Ранее он отвечал в компании за бизнес в Северной Америке.

Краткая справка про EPAM

EPAM Systems была основана в США выходцем из Белоруссии Аркадием Добкиным. Исторически основные центры разработки компании находились в России, Белоруссии и на Украине.

В 2022 г. EPAM приняла решение об уходе из России и релокации значительной части своих сотрудников. В России у EPAM работало 9 тыс. сотрудников в 13 городах. Оставшаяся часть российского бизнеса RNT Group была продана «Рексофту».

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Весной 2026 г. Аркадий Добкин принял решение покинуть посты гендиректора и президента EPAM. Он стал исполнительным председателем совета директоров компании. Новым президентом и гендиректором компании стал Балаж Феджес (Balazs Fejaes), который до той поры был президентом компании по глобальным операциям и финансовым директоров.

Добкин также распродал большую часть принадлежавших ему акций. Если в 2012 г. ему принадлежало 14,1% акций, то в конце 2024 г. – лишь 3,7%.

Финансовые итоги EPAM

По итогам 2025 г. выручка EPAM составила на $5,46 млрд, увеличившись за год на 15,4% органически рост, без учета курсовых разниц, составил 4,9%.

Операционная прибыль по стандартам GAAP снизилась на 4,5% и составила $520 млн, операционная прибыль, «очищенная» от бумажных показателей, выросла на 6,7% и составила $831,5 млн.

Показатель EPS (прибыль на одну акцию) по стандарту US GAAP снизился на 14,3% до $6,72, EPS, «очищенный» от бумажных показателей, вырос за год на 5,9% и составил $11,5. Чистая прибыль снизилась за год на 16,9% и составила $378 млн.

Игорь Королев

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