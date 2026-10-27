Глава «Ростелекома»: В России появятся ЦОДы на компактных ядерных реакторах

Изменившаяся ситуация на рынке ЦОД повлечет за собой дальнейшие изменения. Ставшие мишенями в конфликтах дата-центры перестанут концентрироваться в крупных городах, станут меньше, будут потреблять меньше энергии, поставлять которую им смогут малые ядерные реакторы, считает президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.



Смена парадигмы

Центры обработки данных (ЦОД) в России могут перейти на ядерную энергию, заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, которого цитирует ТАСС.

Рынок дата-центров в стране сейчас меняется. ЦОДам, которые стали мишенью в конфликтах, нужно обеспечивать безопасность. Это, а также необходимость получения электроэнергии в нужном объеме, сейчас «сильно меняют парадигму», сказал Осеевский.

Дата-центры будут распределяться по разным локациям и потреблять меньше энергии, обеспечивать которую смогут ядерные реакторы.

В Москве закончилась энергия для ЦОД

В «Ростелекоме» уверены, что компактные ядерные реакторы в качестве решения для питания ЦОД обязательно появятся в нашей стране, которая является, по словам Осеевского «несомненным лидером в ядерных технологиях». В России также есть газ, так что, вероятно, сначала будет использоваться газовая генерация.

magnific.com/vwalakte Ядерная энергия может быть включена в новую парадигму рынка ЦОД

В последние годы игроки рынка в России шли по пути создания больших центров обработки данных, мощностью от 50 МВт, и такие центры «тяготели» именно к большим городам, сказал президент «Ростелекома»: «Такого объема электроэнергии в наших основных мегаполисах уже нет». Новая парадигма, по его мнению, будет заключаться в строительстве универсальных модульных конструкции с меньшим потреблением электричества, а также без большой концентрации в отдельных локациях. «Условные цифры» по мощности в таком случае — это 10-15 МВт, предположил он

Лидером рынка ЦОД в России сейчас является РТК-ЦОД (дочерняя компания «Ростелекома»), под управлением которой по итогам 2025 г. было 39 дата-центров емкостью 27,8 тыс. стойко-мест. Всего в стране насчтывается 181 ЦОД, 101 их которых находится в Москве. В столице фактически уже действует запрет на выделение новых площадок и выдачу технических условий на подключение электроэнергии

В сентябре 2026 г. CNews писал о планах создавать один ЦОД для нескольких регионов. В нескольких федеральных округах обсуждалось строительство 30–40 таких межрегиональных хабов, что позволило бы оптимизировать использование вычислительных мощностей и упростило бы доступ к электроэнергии.

Ядерная энергия для ЦОД

Компания Amazon осенью 2024 г. на своем сайте объявила о заключении соглашения о реализации инновационных проектов в области атомной энергетики для удовлетворения растущего спроса на энергию.

«Сегодня мы объявляем о подписании трех новых соглашений в поддержку развития проектов в области ядерной энергетики, включая строительство нескольких новых малых модульных реакторов (ММР). ММР — это передовой тип ядерных реакторов с меньшими габаритами, что позволяет строить их ближе к энергосистеме. Кроме того, они строятся быстрее, чем традиционные реакторы, что позволяет вводить их в эксплуатацию раньше», — говорилось в сообщении.

Инвестиции, по данным CNBC, составили более $500 млн. Amazon Web Services (AWS) ожидает, что новые малые модульные реакторы обеспечат регион Вирджинии, где находится почти половина всех ЦОДов в США, не менее 300 МВт электроэнергии. Реакторы будут разработаны с использованием технологий компании X-energy, занимающейся разработкой ММР и топлива для них.

Незадолго до этого Google и Microsoft объявили о подобных планах.