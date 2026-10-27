Microsoft увольняет каждого четвертого. На улицу отправят десятки тысяч человек

Microsoft инициировала программу добровольного увольнения для 60 тыс. сотрудников или 27% своего штата. Им предложено покинуть компанию в обмен на денежное вознаграждение. Microsoft намерена резко сократить расходы на персонал на фоне постоянного роста инвестиций в искусственный интеллект.

Бери деньги и уходи

Корпорация Microsoft, разработчик ОС Windows и пакета программ Office, решила разом избавиться от 60 тыс. сотрудников, пишет издание Business Insider. Это примерно 27% всего ее общемирового штата.

26 октября 2026 г. десятки тысяч работников корпорации получили письмо за авторством директора по персоналу Microsoft Эми Коулман (Amy Coleman), в котором говорится о программе добровольного увольнения. Она подразумевает под собой, что получивший такое письмо сотрудник напишет заявление на увольнение по собственному желанию, а компания со своей стороны выплатит ему за это энную сумму денег.

«Сегодня мы инициируем новую программу добровольного увольнения (Voluntary Exit Offer, VEO) для соответствующих требованиям сотрудников в участвующих организациях. Эта программа дает соответствующим требованиям сотрудникам, которые, возможно, рассматривают возможность ухода из компании, новый вариант для осуществления этого перехода уже сейчас при поддержке. Она также предоставляет участвующим организациям еще один способ адаптировать свой персонал к меняющимся потребностям», – говорится в письме Эми Коулман.

Такая программа позволит Microsoft отказаться от практики массового принудительного сокращения людей. Это новая инициатива корпорации, которая за последние пять лет устроила несколько крупных волн сокращений, в том числе и на фоне внедрения искусственного интеллекта.

Microsoft Microsoft предпочитает увольнять персонал принудительно

Microsoft вкладывает в нейросети и их разработчиков миллиарды долларов, а также все чаще использует их в своей работе. Дошло до того, что некоторых сотрудников она заменила искусственным интеллектом, который они же и разрабатывали. В мае 2025 г. она и вовсе начала массово увольнять программистов, чтобы вместо них код писали нейросети.

Привилегия, а не право

Письмо Эми Коулман получили работники далеко не во всех странах, где есть офисы Microsoft. По данным Business Insider, оно было адресовано специалистам только лишь из Великобритании, Индии, Канады и США, в той или иной степени связанным с разработкой Windows, Xbox и Copilot, а также с финансами и управлением персоналом. Конкретный род деятельности большинства сотрудников корпорации, которым предложили уволиться в обмен на деньги, издание не раскрывает.

Известно лишь, что в числе тех, от кого Microsoft намерена избавиться, оказались даже топ-менеджеры. А вот торговые отделы и целые команды инженеров такое письмо не получат.

Никаких специальных условий специалистам, получившим письмо, не полагается – они смогут рассчитывать исключительно на стандартное выходное пособие Microsoft. Размеры выплат будут напрямую зависеть от уровня сотрудника по внутренней классификации персонала.

Известно также, что волна добровольных увольнений, которую собирается запустить Microsoft, при выборе кандидата на увольнение не опирается ни на опыт сотрудника, ни на его возраст, ни даже на стаж работы в компании. Зато все эти параметры напрямую влияют на размер его выходного пособия. Для примера, в начале 2026 г. в рамках очередной волны сокращений корпорация предлагала им от 60 дней до 39 недель базового оклада.

Часики тикают, господа

Получившие письмо Эми Коулман сотрудники не смогут вечно раздумывать над предложением корпорации, при этом продолжая работать на нее и получать зарплату, одновременно накапливая стаж и опыт. У них будет всего лишь несколько недель на принятие решения.

Дать ответ работники должны будут до конца первой недели декабря 2026 г. В случае принятия решения об увольнении они должна будут покинуть корпорацию до 31 декабря 2026 г.

К моменту выхода материала корпорация не уточняла, что намеревается сделать с теми, кто отвергнет ее предложение о добровольном увольнении. Пока сохраняется вероятность, что их сократят принудительно – по крайней мере, об обратном корпорации пока не заявляет.

Разовая акция

Как пишет Business Insider, планов по пролонгированию действия акции «уволься и получи деньги» или по расширению ее действия на большее число сотрудников у корпорации пока нет. При этом Microsoft не делала заявлений об отказе от классического сокращения штата, когда персонал лишают работы в принудительном порядке.

Меж тем, у Microsoft уже есть опыт проведения программы добровольного увольнения. Весной 2026 г. в подобном эксперименте участвовали возрастные сотрудники компании, преимущественно из США. Участников было около 9000, но лишь примерно каждый третий в итоге согласился добровольно лишиться работы в обмен на выходное пособие. Расходы Microsoft по итогам этой программы составили в пределах $900 млн.

Обычные сокращения при этом никуда не делись. В июле 2026 г. CNews писал, что Microsoft разом уволила почти 2000 человек и намерена лишить работы еще 5000 в течение года. Под сокращение попали в первую очередь работники игрового подразделения корпорации – в этом сегменте Microsoft сильно сдала позиции, уступив не только Sony, но и Nintendo.