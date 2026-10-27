Найден способ снизить затраты на защиту от БПЛА для российских компаний

В России предложили промышленным предприятиям снижать расходы на защиту от беспилотников за счет аудита существующих систем безопасности и их адресной модернизации, а не полной замены. Такой подход позволяет сохранить работающее оборудование, устранить уязвимости и избежать лишних закупок. В «Росэлектронике» предлагают собственные разработки, а также возможность объединения систем соседних предприятий в общие контуры. При выборе решений рекомендуется учитывать не только стоимость покупки, но и полный цикл затрат (обслуживание, ремонт, обучение) и потенциальный ущерб от атак.

Обоснование подхода к защите

Холдинг «Росэлектроника», входит в госкорпорацию «Ростех», предложил промышленным предприятиям сократить расходы на противодействие беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) за счет аудита действующих систем безопасности и их адресной модернизации, об этом сообщила пресс-служба российского холдинга. Такой подход позволит сохранить эффективное оборудование, устранить выявленные уязвимости и избежать избыточных закупок.

«Росэлектроника» - российский холдинг, национальный вендор по электронике, объединяет предприятия-производители электронной продукции, образован в 1997 г. Холдинг создан для консолидации предприятий радиоэлектронной промышленности, выработки единой научно-технической политики и стратегии развития, финансового оздоровления активов. Объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве изделий электронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования.

Саму инициативу 27 октября 2026 г. озвучила руководитель направления Управления организационного развития научно-исследовательского института (НИИ) «Вектор» холдинга «Росэлектроника» Наталия Котляр. Она подчеркнула, что развитие беспилотных технологий требует регулярного пересмотра мер охраны промышленных объектов. При этом обновление защитной инфраструктуры далеко не всегда означает ее полную замену.

Pexels Промышленникам в России предложили снижать затраты на антидронные системы через аудит и интеграцию

При выборе технических решений важно учитывать не только стоимость приобретения, но и возможный экономический ущерб от атак. Он включает затраты на восстановление поврежденного имущества, потери от остановки производства, сбои в логистике и невыполнение контрактных обязательств, информировал CNews. Дополнительную нагрузку могут создавать экологические и репутационные последствия инцидентов.

«Стоимость оборудования - лишь часть общих расходов на безопасность. Системы требуют обслуживания, модернизации, ремонта, а персонал - регулярного обучения. Необходимо заранее оценивать доступность комплектующих и возможность поддерживать технику в рабочем состоянии, в том числе при ограничениях поставок. Поэтому мы рекомендуем начинать с профессионального аудита и рассчитывать затраты на весь срок эксплуатации. Такой подход помогает избежать необоснованных расходов без снижения уровня защиты», - отметила Котляр.

Технические решения холдинга

«Росэлектроника» предлагает собственные разработки для обнаружения и радиоэлектронного подавления беспилотников, а также программное обеспечение (ПО), позволяющее объединять оборудование разных производителей в единый центр управления.

В числе решений - трехкоординатный пассивный когерентный локатор 3Д ПКЛ, комплексы семейства «СЕРП» и интеграционная платформа HUB. На их основе можно выстроить комплексную систему противодействия БПЛА как с использованием продукции холдинга «Росэлектроника», так и с сохранением ранее установленных средств других поставщиков.

Совместное использование инфраструктуры

Дополнительным способом оптимизации затрат может стать объединение систем безопасности соседних предприятий в общие информационные контуры.

Обмен данными и координация действий между ситуационными центрами в 2026 г. повысят согласованность реагирования на угрозы и позволят эффективнее задействовать имеющуюся инфраструктуру на российской территории.