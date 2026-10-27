Российский самокатный гигант урезает зарплаты на 20% и вводит четырехдневную рабочую неделю

Сервис кикшеринга Whoosh переводит сотрудников головного офиса и менеджмент на четырехдневку, урезая зарплату на 20%. Новый график рассчитан на межсезонье. Нововведения будут действовать с ноября 2026 г. по март 2027 г. Принятое решение объясняется попыткой сохранить команду, подтвердил источник, близкий к компании и знакомый с изменениями в Whoosh.

Смена рабочего графика

Кикшеринговый сервис Whoosh переведет своих сотрудников на четырехдневную неделю, об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.

В октябре 2026 г. сервис аренды самокатов и велосипедов Whoosh сообщил о переводе сотрудников головного офиса и управленческого звена на четырехдневный рабочий график с одновременным уменьшением заработной платы на 20%. Изменения будут действовать в межсезонный период - с ноября 2026 по март 2027 г.

Whoosh - российская технологическая компания, лидер рынка кикшеринга в России, предоставляющая услуги краткосрочной аренды электросамокатов и электровелосипедов в России, странах Содружества Независимых Государств (СНГ) и Латинской Америке. Whoosh основали в 2018 г. выходцы из S7 во главе с Дмитрием Чуйко; запуск состоялся в 2019 г. в четырех городах России. Парк вырос с 1,3 тыс. самокатов до 81,8 тыс. к 2022 г. В 2022 г. европейский бизнес был продан эстонскому сервису Prime. С 2025 г. компания расширяется в Латинской Америке, запустив сервис в Медельине и Мексике.

В конце октября 2026 г. в социальных сетях появились сообщения работников Whoosh о переходе на сокращенную неделю без сохранения полного оклада сроком на пять месяцев. Согласно одному из отзывов на платформе «Правда сотрудников», тем, кто отказался принимать новые условия, сообщили о перспективе увольнения.

Magnific - Magnific Технологический и операционный лидер на рынке шеринга средств индивидуальной мобильности в России и СНГ вводит четырехдневку в межсезонье и урезает зарплаты на 20%

В компании Whoosh пояснили, что операционная модель в 2026 г. адаптируется к текущей рыночной конъюнктуре и сезонным колебаниям. С 2024 г. Whoosh последовательно повышал эффективность и оптимизировал затраты, сохраняя приоритет на генерации свободного денежного потока. Решение принято именно в межсезонье, чтобы привести расходы в соответствие со снижением поступлений в зимний период.

Другой источник «Ведомостей», знакомый с ситуацией, отметил, что мера направлена на сохранение коллектива. При необходимости снижения затрат сотрудникам обычно предлагают уменьшить число рабочих дней и оплату, в противном случае компании приходится сокращать функционал и штат.

Финансовые итоги

ПАО «Вуш холдинг» создано в 2022 г. в Москве, структура собственности не раскрывается. Генеральный директор - Дмитрий Чуйко. ООО «Вуш» (бренд Whoosh) развивает сервис краткосрочной аренды электросамокатов и велосипедов, а также ИТ-платформы для управления городской микромобильностью.

По данным ПАО «Вуш холдинг», в 2025 г. пользователи совершили 138,8 млн поездок - на 7% меньше, чем в 2024 г. Парк самокатов вырос на 17% и достиг 249,7 тыс. единиц. Выручка холдинга снизилась на 13% - до 12,5 млрд руб. EBITDA (финансовый показатель, который отражает прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) сократилась на 41% - до 3,6 млрд руб., рентабельность по этому показателю упала до 28,6%. Компания зафиксировала чистый убыток 2,9 млрд руб. в 2025 г. против прибыли 1,99 млрд руб. в 2024 г., информировал CNews. Соотношение чистого долга к EBITDA выросло до 3,69x с 1,7x. Среднесписочная численность сотрудников ООО «Вуш» увеличилась на 3% - до 946 человек.

Контекст рынка

Основатель Paragon Family Office Александр Абрамян оценил возможный масштаб изменений в Whoosh в 100-150 человек. Мера соответствует программе снижения затрат, начатой еще в 2025 г., и выглядит логичной именно в межсезонье: в большинстве городов сезон завершается в октябре, и до апреля выручка резко падает. Год для компании оказался слабым, однако в марте 2026 г. она пообещала инвесторам обеспечить положительный денежный поток и сократить долговую нагрузку.

Старший аналитик по сектору ТМТ «Эйлера» Владимир Беспалов напомнил, что Whoosh в последнее время активно снижал издержки из-за необходимости обслуживать существенный долг на фоне высоких процентных ставок и замедления бизнеса. Другие сервисы, входящие в крупные экосистемы, обладают большей финансовой гибкостью и возможностью задействовать персонал на иных задачах в низкий сезон, поэтому вряд ли последуют аналогичному пути.

В 2026 г. ситуация на российском рынке кикшеринга заметно ухудшилась, рассказал «Ведомостям» бывший сотрудник «Юрента». C лета 2026 г. из его компании ушли четыре топ-менеджера, параллельно проводятся сокращения среди сотрудников московского офиса. Крупные игроки, за исключением «Яндекса», по окончании сезона традиционно оптимизируют штат - обычно под сокращение попадает 15-20% персонала бэк-офиса.

Инвестиционный стратег управляющей компании (УК) «Арикапитал» Сергей Суверов связал переход на сокращенную неделю прежде всего с сезонным характером бизнеса и необходимостью оптимизации фонда оплаты труда. Подобный формат применяют компании, испытывающие операционные и финансовые трудности. Небольшие игроки рынка могут последовать примеру Whoosh, тогда как «Яндекс Go» способен перераспределить сотрудников на другие направления, востребованные зимой, в частности доставку.