Слишком мало платите. Власти введут нижнюю границу абонентской платы для виртуальных сотовых операторов

Власти готовят новые меры регулирования виртуальных операторов связи. Среди прочих – запрет на одновременное пользование инфраструктурой нескольких федеральных операторов и установка лимита минимальной стоимости тарифа. Причина – условия виртуальных операторов слишком выгодны для россиян, они массово переходят в их сети, от чего страдают обычные операторы. Вероятное следствие – удорожание мобильной связи в России.

Что-то вы распоясались

Виртуальных операторов мобильной связи ждут новые ограничения в работе. Как пишет «Коммерсант», Минцифры России работает над мерами ужесточения их деятельности, которые могут повлечь за собой рост цен на мобильную связь в России.

Виртуальный оператор (MVNO) не располагает собственной инфраструктурой – он арендует все необходимое «железо» у федеральных операторов («Билайн», МТС, Т2 и «Мегафон»). Некоторые из них пользуются аппаратурой сразу нескольких операторов, следствием чего является гораздо меньшее число белых пятен на карте покрытия, чем у отдельных представителей «большой четверки».

Это преимущество – первое, от чего Минцифры намерено избавить виртуальных операторов. Им хотят запретить пользоваться инфраструктурой более одного федерального оператора в пределах одного региона.

К моменту выхода материала в России действовало около 60 виртуальных операторов связи. Значительную часть этого рынка занимают банки (Сбербанк – «Сбермобайл», «Т-Банк» – «Т-Мобайл» и пр.). Также свои операторы связи есть у «Почты России», «Яндекса», Wildberries и многих других представителей крупного российского бизнеса.

Почему так дешево

Второе ограничение, которое могут наложить на виртуальных операторов – это фиксированный минимальный размер абонентской платы по тарифу. Цены у таких операторов почти всегда ниже по сравнению с федеральными, что приводит к массовому перетоку абонентов в их сети.

Jonathan Cooper / Unsplash Сотовая связь в России может в очередной раз подорожать

Минцифры планирует установить минимальную абонентскую плату для виртуальных операторов в размере 250 руб. Какие объемы трафика, минут и SMS будут в ходить в нее, ведомство не уточняет.

Однако 250 руб. – это все равно намного меньше по сравнению с абонентской платой на тарифах федеральных операторов. К примеру, в Свердловской области в сети Т2 самый доступный тариф стоил 550 руб. в месяц – это «Мой Разговор», в него входят лишь 10 ГБ мобильного интернета, 100 минут разговоров и 100 SMS-сообщений.

Больше денег и меньше критики

В дополнение к перечисленному в рамках реформы отрасли связи Минцифры хочет вдвое повысить для виртуальных операторов ставку отчислений в резерв универсального обслуживания. Как пишет «Коммерсант», для них она вырастет со стандартных 2% до 4%.

Напомним, резерв универсального обслуживания (РУО) – это фонд, который финансирует проект устранения цифрового неравенства. Под этим подразумевается подведение связи (проводной, сотовой) в небольшие и удаленные населенные пункты.

Сотовая связь у федеральных операторов почти всегда стоит дороже, чем у виртуальных

Также обсуждается запрет для виртуальных операторов на обслуживание критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Никто не против, все за

Операторы из «большой четверки» все как один поддерживают рассматриваемые Минцифры меры. В «Билайне» заявили, к примеру, что виртуальные операторы, которые пользуются инфраструктурой операторов федеральных, «не должны наносить ущерб ни своим партнерам, ни отрасли в целом, в том числе за счет обесценивания услуг связи».

«Компании, которые используют связь как инструмент лояльности, должны нести долю ответственности за развитие инфраструктуры, которой пользуются», – сказали «Коммерсанту» представители «Мегафона».

По мнению представителей МТС, нынешняя модель работы виртуальных операторов приводит к возникновению «определенного дисбаланса» на российском рынке сотовой связи. Они полагают, что предложенные меры Минцифры обеспечат в «долгосрочной перспективе необходимый объем инвестиций в отрасль».

Представители Т2 отказались от комментариев.

Деньги плюс деньги

Виртуальные операторы «сидят» на вышках и базовых станциях федеральных операторов отнюдь не бесплатно. Они арендуют мощности, то есть «большая четверка» получает от них отчисления.

«Сотрудничество с MVNO позволяет операторам дополнительно монетизировать свою инфраструктуру за счет сдачи свободных мощностей в аренду и получения гарантированной платы за трафик», – сказала «Коммерсанту» аналитик по сектору ТМТ «Эйлер» Софья Астрелина.

Россиянам невыгодно

Сами виртуальные операторы высказались против новых идей Минцифры. По прогнозам «Т-Мобайла», новые ограничения повлекут за собой негативное влияние на российский телеком-рынок. В частности, ограничение виртуальных операторов «увеличит стоимость связи и замедлит технологические инновации», сообщили «Коммерсанту» представители «Т-Мобайла». «Меры продиктованы интересами крупных игроков связи, а их заявления о демпинге цен и отсутствии инвестиций не соответствуют действительности. MVNO инвестирует в инфраструктуру через вклад в РУО и аренду простаивающих мощностей у хост-операторов», – добавили они.