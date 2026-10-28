Москва потратит полтора миллиарда на «Касперского»

Москва закупает лицензии на три программных продукта «Лаборатории Касперского» и сертификат на техническую поддержку на общую сумму 1,65 млрд руб.



Три «защиты»

Как выяснил CNews, Москва закупает ПО «Лаборатории Касперского» для информационной безопасности на 1,65 млрд руб.

Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок в опубликованном 28 октября 2026 г. техническом задании. Итоги конкурса подведут 17 ноября.

Основная часть закупки приходится на продление лицензий на программное обеспечение Kaspersky. В техническом задании указано, что поставка продуктов без альтернатив обусловлена необходимостью обеспечить совместимость с уже используемым программным обеспечением. Возможность предложить эквивалентные решения документацией не предусмотрена.

Image by Vitali Adutskevich on Unsplash Москва закупает ПО для информационной безопасности на 1,65 млрд

Наибольшая по количеству позиция — 4 тыс. лицензий Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform with Netflow support for Government Russian Edition. Это программное обеспечение относится к классу средств управления событиями информационной безопасности. Заказчик приобретает лицензии Renewal Premium Plus на два года для конфигурации с производительностью от 2,5 тыс. до 4,999 тыс. единиц по 100 событий в секунду.

Закупаемая версия предназначена для государственного сегмента. Она должна обеспечивать совместимость с ранее приобретенным программным обеспечением того же семейства. В техническом задании в качестве основания указана предыдущая закупка по государственному контракту от 14 августа 2025 г. Тогда приобреталась лицензия на один год для конфигурации от 1,5 тыс. до 2,499 тыс. единиц по 100 событий в секунду.

Еще 1,4 тыс. лицензий предусмотрено для Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред, Server Russian Edition. Речь идет о продлении лицензий на три года для конфигурации от 1 тыс. до 1,499 тыс. виртуальных серверов.

Третья позиция — лицензия Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition. Заказчик приобретает одну лицензию категории 5000+ Node сроком на три года. Она предназначена для органов исполнительной власти и государственных учреждений Москвы и допускает защиту не более 1 млн объектов.

Необходимость этой поставки объясняется совместимостью с ранее приобретенным программным обеспечением. В техническом задании приведена ссылка на государственный контракт от 25 декабря 2023 г.

Отдельно закупается техническая поддержка

Помимо лицензий, заказчик приобретает один сертификат на техническую поддержку программного обеспечения сроком на 36 месяцев. Правообладателем указанного в документации программного обеспечения является АО «Лаборатория Касперского».

Сертификат относится к Kaspersky Maintenance Service Agreement, Enterprise Russian Edition. В документации приведен его артикул — KL7157RLZTZ.

Для третьей позиции — Kaspersky Total Security для бизнеса — техническая поддержка сроком на 36 месяцев обеспечивается этим сертификатом. При этом для двух других позиций в спецификации прямо указано, что гарантия и техническая поддержка не предоставляются.

В рамках гарантийных обязательств поставщик должен обеспечивать предусмотренную документацией техническую поддержку, включая диагностику неисправностей, выезд специалиста при необходимости, устранение выявленных проблем и консультирование по вопросам использования программного обеспечения. Конкретные требования к поддержке определяются документацией закупки и условиями производителя.

Кто получит ПО

Основным получателем двух первых позиций — 4 тыс. лицензий Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform и 1,4 тыс. лицензий Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред — указано государственное казенное учреждение Москвы «Информационный город».

Лицензия Kaspersky Total Security для бизнеса предназначена для Департамента информационных технологий Москвы. Учреждение «Информационный город» также указано получателем сертификата на техническую поддержку.

Поставщик обязан передать документы, подтверждающие предоставление прав использования программного обеспечения, а также предусмотренные контрактом документы о приемке. Электронный структурированный документ о приемке и сопроводительная документация направляются заказчику в течение десяти рабочих дней с даты поставки товара.