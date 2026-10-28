Ozon потерял 30 миллиардов из-за атак украинских БПЛА

Ozon создал резервы в размере 30,1 млрд руб. из-за убытков, вызванных атаками украинских БПЛА. При это капитальные затраты компании в III квартале 2026 г. увеличились на 10 млрд руб. из-за вложений в логистческую инфраструктуру.

Резервы Ozon из-за атак украинских БПЛА

Маркетплейс Ozon (МКПАО «Озон») представил финансовые результаты за III квартал 2026 г. В частности компания сообщила о создании резервов по убыткам в размере 30,1 млрд руб., связанных с ущербом от атак украинских БПЛА.

Эта сумма включает ущерб по товарам для продажи, убытки от выбытия и обесценивание основных средств, а также прочие убытки и расходы.

В то же время в Ozon отметили, что часть рисков компании в отношении товаров и других активов, хранившихся на пострадавших объектах, и некоторые другие риски были застрахован. Ozon находится в процессе обсуждения компенсации ущерба со страховыми компаниями.

Ozon Из-за убытков от атак украинских БПЛА Ozon создал резервы в размере 30,1 миллиардов рублей

Атаки украинских БПЛА на складские объекты Ozon начались в августе 2026 г. Всего возгорания от ударов БПЛА были зафиксированы на 11 объектах компании.

Финансовые итоги Ozon за III квартал 2026 года

По итогам III квартала 2026 г. выручка Ozon выросла на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. и составила 421,2 млрд руб. Валовая прибыль удвоилась и составила 122,6 млрд руб., в компании объясняют это ростом выручки и контролем себестоимости услуг.

Доля валовой прибыли в обороте маркетплейса (GMV) составила 7,8%, увеличившись за год на 2,3 процентных пункта. Операционная прибыль также выросла практически в два раза и составила 35 млрд руб.

Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) составил 92,9 млрд руб., рост за год - 124%. Доля данного показателя от GMV) составила 6%, увеличившись за год на 2,2 п.п. . Чистая прибыль составила 3,7 млрд руб. (рост за год - 25%).

По направлению электронной коммерции выручка составила 347,7 млрд руб., (рост за год - 62%), скорректированный показатель EBITDA увеличился на 179% до 64,4 млрд руб., доля данного показателя от GMV составила 4,2% (рост за год - 2,2 п.п.). Чистый поток денежных средств от операционной деятельности маркетплейса составил 159,4 млрд руб.

Направление «Финтех»

По направлению «Финтех» выручка составила 86,2 млрд руб., увеличившись за год на 57%. Скорректированный показатель EBITDA составил 27,5 млрд руб. (рост за год - 52%), прибыль до налогообложения - 27 млрд руб. (рост - 57%).

Чистая процентная марка составила 9,9% (снижение за год - 1,4 п.п.), чистая процентная маржа за вычетом резервов под ожидаемый кредитные убытки физтеха - 6,9% (снижение за го д - 2 п.п.). В компании объясняют это изменением структуры активов, приносящий процентные доходы, в пользу вложений в ценные бумаги и размещения на денежном рынке. Стоимость рисков для займов, выданных клиентам «Физтеха» составила 14,3 % (рост за год - 3,7 п.п.).

На конец III квартала 2026 г. активы, приносящий процентные доходы, составила 1,08 трлн руб. Компания связывает это с ростом объема вложений в долговые ценные бумаги и наращивание кредитов и займов. Кредиты займы, выданные клиентам «Физтеха», составили 204 млрд руб., привлеченные средства клиентов составили 834 млрд руб. за счет роста клиентской базы и популярности сберегательных продуктов «Физтеха».

Стоимость риска кредитного портфеля «Финтеха» выросла на 3,7 п.п. до 14,3% на фоне ожидаемого компанией увеличения кредитных рисков на российском рынке. Покрытие неработающих кредитов резервами на кредитные убытки по состоянию на 30 сентября 2026 г. составила 1,45x.

Чистый поток денежных средств, получаемых от финансовой деятельности, увеличился до 18,4 млрд руб. в связи с ростом поступлений от заимствований на 103,6 млрд руб. Рост заимствований был частично нивелирован приростом возвратов заемных средств на 43 млрд руб. и погашением прочих финансовых обязательств на сумму 31,3 млрд руб7

Расходы Ozon

Себестоимость реализованных товаров в III квартале 2026 г. увеличилась на 42% до 85,4 млрд руб., себестоимость услуг маркетплейса выросла на 54% о 176 млрд руб., себестоимость выручки «Финтеха» увеличилась на 56% до 37,8 млрд руб.

Операционные расходы за год увеличились на 35% до 57,14 млрд руб. В том числе расходы на продажи и маркетинг выросли на 46% до 22,4 млрд руб., на технологии и контент составили 19 млрд руб. (рост - 19%), общие и администрируем расходы составила 7,9 млрд руб. (рост - 14%), ожидаемые кредитные убытки составили 7,8 млрд руб. (рост - 138%).

Чистый финансовые расходы выросли на 2,2 млрд руб. до 16,3 млрд руб. Это связано с ростом объема арендуемых обязательств, связанных с расширением логистческой инфраструктуры, что было частично нивелировано увеличением процентных доходов.

Чистый поток денежных средств от операционной деятельности составил 275,1 млрд руб Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности, увеличился до 140,9 млрд руб. за счет роста вложений «Финтех» в долговые ценные бумаги на 108,7 млрд руб; Капитальные затраты выросли на 10,5 млрд ру. до 25,1 млрд руб. из-за дополнительных вложений в логистическую инфраструктуры в связи с масштабированием платформы.

Операционные результаты

В части операционных результатов за III квартал 2029 г. по направлению электронной коммерции количество заказов выросло на 76% до 1,18 млрд. Количество активных покупателей увеличилось на 17% до 73,5 млн. Рост прибыли до налогооблажения в компании объясняют увеличением процентов выручки и выручки от оказания услуг на фоне роста транзакционной активности клиентов при эффективном управлении операционными расходами.