У российских ИТ-компаний падают темпы роста выручки. Падения избежали только поставщики госсектора и промышленности

Почти две трети российских технологических компаний потеряли в темпах роста выручки в 2025 г. Сокращение совокупного роста топ-500 составило 30 процентных пунктов. На ухудшении результатов сказываются дорогие кредиты и урезание ИT-бюджетов клиентами.



Тренд на снижение темпов роста

Темп роста технологических компаний в России заметно снизился. В 2025 г. медианный рост выручки участников рейтинга Smart 500, по данным Smart Ranking, сократился на 30 процентных пунктов — до 52% с 82% в 2024 г., пишет Forbes.

Суммарная выручка участников рейтинга составила 1,29 трлн руб. Тренд на снижение затронул почти две трети компаний (68%).

Наиболее вероятными причинами такой динамики в Smart Ranking считают дорогие кредиты, сокращение ИT-бюджетов клиентов и высокую базу 2024 г., «когда многие компании росли кратно».

Меньше всего упали промтехнологии и сервисы для госсектора

У 145 технологических компаний выручка в 2025 г. росла медленнее, чем в 2024 г., ускорение роста продемонстрировали только 56 компаний.

magnific Российский технологических сектор значительно снизил темпы роста выручки

«Сильнее всего затормозили финтех, HR-технологии и онлайн-образование, меньше всего — промышленные технологии и сервисы для госсектора», — говорится в исследовании.

В списке CNews500 по итогам 2025 г. количество компаний, выручка которых упала, увеличилось с 118 до 158. Так, лидер предыдущих нескольких лет «Т1» переместился на вторую позицию. У многопрофильного ИТ-холдинга выручка сократилась на 15,54% — до 211 млрд руб. с почти 250 млрд годом ранее. Пальма первенства перешла к «Ростелекому», который из года в год расширяет свои цифровые активы. По итогам 2025 г. выручка оператора связи на ИТ-рынке составила почти 218 млрд руб. Позитивная динамика по сравнению с 2024 г. — 20%.

По итогам 2025 г. суммарная выручка участников исследования составила почти 3,6 трлн руб. Причем на первую сотню игроков рынка приходится почти 80% (около 2,8 трлн руб.). Совокупный показатель вырос на 8,04%. Если говорить про первую сотню участников рейтинга, то в минувшем году они получили 2,79 млрд, что на 1,75% больше, чем в 2024 г. (2,75 млрд). В долларовом эквиваленте объем выручки топ-100 за год сократился на 8,2% (показатели рассчитывались на основании данных ЦБ России о среднем номинальном курсе доллара США к рублю — 83,42).

Другие исследования подтверждают общие выводы

Представленный в мае 2026 г. анализ «Контур.Фокуса» и «Контур.Эгиды» указывает на то, что, несмотря на рост числа ИТ-компаний, в 2025 г. отрасль показала снижение совокупной выручки. По итогам 2025 г. показатель сократился на 0,75% — с 8 трлн до 7,94 трлн руб. В абсолютных значениях снижение составило почти 60 млрд руб. Если на 1 мая 2024 г. в России насчитывалось 81,5 тыс. ИТ-юрлиц, то к маю 2026 г. их число выросло до 84,4 тыс. — на 3,5% или почти на 2,9 тыс. организаций.

Согласно исследованию «Руссофт», по итогам 2025 г. совокупная выручка российских софтверных компаний выросла на 14% — до 2,81 трлн руб. Темпы оказались заметно ниже ожиданий: прогноз, сформированный годом ранее на основе оценок участников рынка, предполагал рост на 24%.

Влияние оказывают охлаждение экономики и высокая ключевая ставка, которые сдерживали деловую активность и спрос, а также постепенное сокращение потенциала дальнейшего роста за счет импортозамещения. Вместе с тем, отмечает «Руссофт», совокупная выручка софтверной индустрии может увеличиться на 17% по итогам 2026 г.