Новый банкомат Сбербанка измеряет пульс, давление, и сахар в крови

Вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов на выставке в рамках саммита «Россия - Африка» показал новый банкомат Сбербанка, который умеет проверять здоровье. Устройство оценивает 14 показателей (пульс, давление, уровень стресса, индекс массы тела, холестерин, глюкозу) с помощью ИИ-помощника «ГигаЧат». Для проверки достаточно посмотреть в камеру. При необходимости банкомат подсказывает, к какому врачу обратиться.

Банкомат с функцией оценки здоровья

29 октября 2026 г. вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов продемонстрировал новый банкомат Сбербанка, способный проводить экспресс-оценку состояния здоровья, сообщает информационно-аналитическое агентство «Прайм».

Устройство представили на выставке «Платформа суверенного развития: передовые российские решения в ключевых сферах экономики и социальной сфере». Мероприятие проходит в рамках экономического и гуманитарного форума, а также саммита «Россия - Африка», писал CNews. Среди посетителей был Президент России Владимир Путин и президент Республики Бурунди Эварист Ндайишимийе (Evariste Ndayishimiye).

По словам Силуанова, аппарат анализирует здоровье по 14 параметрам и при необходимости рекомендует, к какому врачу стоит обратиться. Он добавил, что данный банкомат показывает, к какому врачу, в случае необходимости, нужно подойти с тем, чтобы удостовериться в полном своем здоровье. «Поэтому банкомат совмещает в себе функции и такого первичного обследования врача», - подытожил он.

Сбербанк Новый банкомат Сбербанка измеряет пульс, давление, стресс и уровень глюкозы

Первая презентация банкомата состоялась в ноябре 2025 г., а с декабря Сбербанк начал устанавливать такие банкоматы по всей стране. В данным Сбербанка, устройство оснащено помощником с технологией искусственного интеллекта (ИИ) «ГигаЧат» и сервисом для быстрой оценки состояния организма.

Заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин пояснил, что банкомат измеряет пульс и давление, оценивает уровни стресса и утомления, рассчитывает индекс массы тела. Кроме того, он определяет ориентировочный уровень холестерина, средний показатель глюкозы в крови и риск нарушения ее обмена, а также жесткость артериальной стенки и вариабельность сердечного ритма. Воспользоваться функцией могут любые совершеннолетние клиенты Сбербанка. Для этого достаточно посмотреть в камеру, установленную на банкомате.

Укрепление технологического суверенитета

«Благодаря научному, научно-технологическому прогрессу и инновациям, в 2026 г. появились новые отрасли, где жизненно необходимо гарантировать безопасность и суверенитет. В последние годы в мире произошел огромный скачок в цифровой области. ИИ-технологии, цифровые платформы, автономные системы стали обыденным явлением, а значит, технологический суверенитет и юрисдикция критически важны в сфере кибербезопасности, хранения и обработки персональных данных, сетевой и облачной инфраструктуры, платформенных решений и ИИ-моделей. Россия уже давно пошла по пути укрепления своего технологического суверенитета. Это наш стратегический выбор! Цифровые разработки в области медицины, которые внедряются по всей стране, позволяют рекордно повышать производительность труда врачей и доступность медпомощи, диагностировать заболевания на самых ранних стадиях», - сказал Владимир Путин.

Особенности устройства

По словам разработчиков, банкомат стал более заметным благодаря встроенному проектору, который транслирует изображения и видеоролики на стену за устройством. Эмоциональная фасадная панель оживляет внешний облик аппарата, делая его привлекательнее и дружелюбнее. Устройство спроектировано специалистами Сбербанка, работает на программном обеспечении (ПО) собственной разработки и запатентовано как продукт банка.

Основной экран разработан специально для нового банкомата Сбербанка. Благодаря форме почти вся полезная площадь экрана попадает в поле зрения клиента, обеспечивая комфорт и удобство восприятия всей необходимой информации. Второй дисплей - экран безопасности - скрывает от посторонних взглядов конфиденциальную информацию: PIN-код, баланс, сумму операции, реквизиты. Экран утоплен внутрь ниши банкомата и покрыт специальной пленкой - это позволяет видеть информацию только тому, кто стоит прямо перед ним.

Перед устройством организована световая зона: зеленая подсветка приглашает клиента к обслуживанию, оранжевая сигнализирует, что остальным следует оставаться за ее пределами.

Встроенный интеллектуальный помощник позволяет управлять банкоматом с помощью голосовых команд. Для этого используется инструмент анализа и генерации речи SaluteSpeech. При необходимости помощник консультирует клиента по банковским услугам. Главное преимущество такого подхода - взаимодействие на естественном языке: ИИ распознает сложные и многосоставные запросы, быстро определяет потребности пользователя и выполняет необходимые операции.

Интегрированный сервис дает возможность пройти экспресс-оценку, а на экране банкомата простыми словами объясняется значение каждого параметра. Полные результаты передаются в приложение «СберЗдоровье», где можно обсудить их с врачом или записаться на чекап.