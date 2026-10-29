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Смартфоны россиян будут массово блокировать. Под угрозой тысячи «серых» аппаратов. Кого это коснется?

Минцифры хочет, чтобы все «серые» смартфоны, то есть везенные в Россию без таможенного оформления, обязательно регистрировались в базе IMEI в течение двух недель. Если этого не сделать, мобильники перестанут подключаться к сотовым сетям российских операторов. Требование уже готовится. К «серым» относятся и те мобильники, что россияне покупают за рубежом для личного пользования.

Слышь, регистрируй

Российские власти готовят требование об обязательной регистрации «серых» смартфонов, в отечественной базе IMEI-номеров в течение двух недель. Если этого не сделать, смартфон перестанет подключаться к сетям российских операторов. Как пишет РБК, это инициатива Минцифры России.

Под «серыми» смартфонами в данном случае подразумеваются те, что были ввезены в Россию без таможенного оформления, пишет РБК. К таковым относятся, в том числе, и те, что россияне купили за рубежом для личного пользования.

Важно подчеркнуть – Минцифры не уточняет, от какого момента идет отсчет двух недель – со дня покупки, момента ввоза на территорию России или с первого подключения смартфона к отечественной сотовой сети.

IMEI – это уникальный 15-значный номер, который присваивается любому устройству, способному подключаться к сотовым сетям. Это не только смартфоны и телефоны, но также планшеты, ноутбуки, USB-модемы, роутеры, многочисленные устройства интернета вещей, если у них есть сотовый модем и eSIM или слот под физическую SIM-карту.

Кого точно коснется

Как сообщили изданию представители Минцифры, новое требование коснется россиян, «кто купил телефон за рубежом и самостоятельно ввез его в страну либо приобрел контрафактный аппарат». При этом тех, кто успел купить такой мобильник раньше, пока трогать не будут.

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freepik
Ответ на вопрос, обрадует ли нововведение россиян, вполне очевиден

В ведомстве уточнили, что «серые» телефоны, работавшие в сетях российских операторов до апреля 2027 г., продолжат это делать и после. Иными словами, пока что планов по их блокировке у Минцифры нет.

Здесь следует обратить внимание, что к 29 октября 2026 г. итоговый вариант требования готов не был – есть вероятность, что это послабление действовать в итоге не будет. Как сообщил РБК представитель Минцифры, законопроект в настоящее время обсуждается в аппарате Правительства России. Он сделал акцент на том, что некоторые его положения «могут быть скорректированы».

Куда же без «Госуслуг»

Россиянам, владеющим «серым» смартфоном, будет предоставлена возможность самостоятельной его регистрации в базе IMEI. Бегать в поисках ближайшего салона нужного оператора связи или отделения многофункционального центра не придется.

Планируется реализовать все через «Госуслуги». На регистрацию у пользователя будет ровно две недели.

«При отказе от регистрации по истечении установленного срока такие устройства не будут обслуживаться в сетях», – заявили в Минцифры (цитата по РБК).

«Магазинных» не тронут

Всероссийская база IMEI-номеров – это новшество для страны, ее пока нет, но ее создание предусмотрено вторым пакетом мер по защите от мошенников. Он известен под названием «Антифрод 2.0», и Госдума приняла его летом 2026 г.

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Эта база нужна, в числе прочего, для блокировки украденных или утерянных смартфонов, а теперь еще и «серых». Пополнять базу будут операторы связи и Федеральная таможенная служба. Первые получают IMEI-номер устройства при его первом подключении к сотовой сети, а вторая – при легальном его ввозе в Россию.

Смартфоны, приобретенные в легальной российской рознице, мера по блокировке по причине отказа пользователя от его регистрации не коснется, отмечает РБК. Однако оно не уточняет, относятся ли маркетплейсы, где торгуют частные продавцы, к «легальному ритейлу».

Плати или не звони

Опрошенные РБК эксперты назвали новую идею Минцифры «ударом по черному рынку». По их словам, если нововведение будет принято, то рынок покинут до 70% продавцов, реализующих «серые» смартфоны.

Россияне тоже прочувствуют новшество в полной мере. Собеседники издания не сомневаются – но приведет удорожанию смартфонов, притом цены на некоторые модели могут вырасти на 40% «относительно самых дешевых предложений».

Геннадий Ефремов

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