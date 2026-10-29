Создано самозаряжающееся устройство. Оно умеет работать без батарейки

Американские ученые приблизили осуществление мечты, когда электронные гаджеты будут работать по принципу «настроил и забыл». Они создали устройство, которое без батарей или аккумуляторов питает встроенный графеновый индуктор, собирающий и преобразующий для него энергию, выделяемую электрической проводкой.



Энергия из окружающей среды

Физики из Арканзасского и Мичиганского университетов (США) создали устройство, которому не требуется внешний источник энергии. Миниатюрный датчик температуры питается без обычной батареи при помощи графенового индуктора, собирающего слабые электромагнитные поля, генерируемые электропроводкой, пишет Scitechdaily.

Собираемой таким образом из окружающей среды и преобразуемой индуктором энергии, которая исчисляется в нановаттах (миллиардные доли ватта), может хватить для работы датчика как минимум на 24 ч, а потенциально — до недели, по словам профессора Университета Арканзаса Пола Тибадо (Paul Thibado).

Цель ученых — разработке автономных устройств, которые могли бы функционировать в течение десятилетий.

Переменный ток преобразуется в постоянный

Технология построена на улавливании энергии магнитных полей, создаваемых электрическими проводами, по которым протекает переменный ток. Датчик настроен на используемую в США для обычных электросетей частоту 60 герц, что означает, что ток меняет направление 60 раз в сек.

magnific Изобретение ученых заряжается само, преобразуя в постоянный ток энергию, выделяемую электрической проводкой

Специальная схема преобразует собранный графеновым индуктором переменный электрический сигнал в постоянный ток. От него заряжаются конденсаторы, которые накапливают энергию для использования датчиком. В отличие от батареи, конденсатор накапливает энергию в электрическом поле, а не посредством химических реакций.

«Индуктор медленно добавляет заряд к этим конденсаторам, но это происходит быстрее, чем датчик расходует заряды из конденсаторов», это позволяет конденсаторам поддерживать электрический резерв, пояснил Тибадо.

Графен — это самый тонкий материал, состоящий из слоя в один атом, тоньше листа бумаги в 300 тыс. раз. Он имеет структуру полупроводника, при этом отлично проводит электричество.

Будущее без аккумуляторов и батарей

Более 60 организаций уже выразили заинтересованность в тестировании разработки и изучении способов ее интеграции в свою продукцию, по данным издания.

Технология должна помочь реализовать принцип «настроил и забыл», когда устройство работает без регулярной замены батарей, рассказал Тибадо. Хотя надежная работа в течение десятилетий пока остается долгосрочной перспективой, она сулит большие экологические выгоды за счет уменьшения количества электронных отходов.

Разработчики хотят диверсифицировать свой метод путем объединения нескольких способов сбора энергии из окружающей среды, включая солнечный свет, тепло, звук, движение и окружающие электромагнитные поля. Так система сможет продолжать работать, когда один из источников питания по какой-либо причине перестанет быть доступным.