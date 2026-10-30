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Взломана крупнейшая в мире криптобиржа. Украдено $6,3 миллиарда

Злоумышленники сумели проникнуть в служебный сервисный контейнер Binance и провести операции без разрешения. Согласно предварительным подсчетам Binance, убытки достигли $6,3 млрд. Это крупнейший взлом в истории, связанный с криптовалютами. В блокчейне заморожено около $3 млрд, сообщили в Binance. За кибератакой предположительно стояли хакеры из Северной Кореи.

Крупнейший взлом криптобиржи

В ночь на 30 октября 2026 г. неизвестные хакеры атаковали крупнейшую криптобиржу Binance и вывели активы на миллиарды долларов, пишет TechCrunch. По оценке самой компании, ущерб может превысить $6 млрд. Если эти данные подтвердятся, инцидент станет самым масштабным взломом в истории отрасли.

Binance - крупный онлайн-сервис обмена цифровых валют, блокчейн-система и поставщик ИТ-инфраструктуры для криптовалютной отрасли с комплексом продуктов, среди которых - торговля цифровыми активами, инвестиции, децентрализация и инфраструктурные ИТ-решения, исследования, образование и другие направления. На Binance доступны четыре вида торговли: спотовая, маржинальная, фьючерсная и P2P.

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Unsplash - Kanchanara
Хакеры взломали служебный сервис крупнейшей в мире криптобиржи и вывели $6,3 млрд

По предварительным результатам расследования Binance, хакеры скомпрометировали личный ноутбук одного из инженеров DevOps - методология, сочетающая принципы разработки и эксплуатации ИТ-решений для повышения скорости и качества поставки программного обеспечения (ПО). DevOps-специалист отвечает за настройку серверов, облачной инфраструктуры, автоматизацию и обеспечение стабильной работы приложений.

Это дало злоумышленникам доступ к сервисному контейнеру и возможность инициировать несанкционированные транзакции по выводу средств. Признаков утечки закрытых ключей (private keys) от кошельков компания Binance не выявила.

Реакция Binance

Специалисты биржи круглосуточно устраняют последствия ИТ-инцидента. После завершения расследования компания обещает опубликовать подробный технический отчет, а по окончании восстановительных работ - обновленные данные о резервах (Proof of Reserves).

На время проверки приостановлены все операции по вводу и выводу средств. Авторизация затронутого адреса аннулирована. Пользователям рекомендовано проявлять осторожность и не реагировать на подозрительные ссылки, сообщения и запросы данных аккаунта.

Суммарный ущерб, по оценке Binance на 30 октября 12:30 по Москве, составил $6,3 млрд (по текущему курсу это около 508 млрд руб.).

«При сотрудничестве с партнерами в блокчейн-индустрии нам удалось заморозить часть затронутых активов - на данный момент заблокировано около $3 млрд непосредственно в блокчейне», - заявили в компании.

Операторы стейблкоинов Tether (USDT) и Circle (USDC) оперативно заблокировали украденные $1,7 млрд.

Основатель Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) отметил, что произошедшее «похоже на взлом». Он подчеркнул, что больше не руководит биржей, но рассчитывает, что компания полностью компенсирует потери пользователей.

Реакция рынка и экспертов

Руководитель направления внебиржевых операций маркетмейкера GSR Аравинд Шринивасан (Aravind Srinivasan) назвал случившееся «крупнейшим взломом в истории» и «самой масштабной кражей».

Как перейти от мониторинга к проактивной диагностике СУБД
Как перейти от мониторинга к проактивной диагностике СУБД Цифровизация

Глава SpaceX Илон Маск (Elon Musk) прокомментировал ИТ-инцидент фразой о программных уязвимостях: «Каждый день - нулевой день».

0-Day - это уязвимость, против которой пока не разработаны защитные механизмы и не выпущены обновления безопасности, она еще не известна разработчикам по кибербезопасности на момент начала эксплуатации, поэтому у разработчика есть 0 дней на ее устранение.

Падение курсов криптовалют

На фоне новостей о взломе биткоин (BTC) потерял за сутки более 4% стоимости и опустился ниже $77 тыс.

Ethereum (ETH) снизился на 3-4% и достиг минимума с июля 2026 г. на отметке $2178.

Версии о причастности

Американская аналитическая компания TRM Labs и сингапурская Pangolin Intelligence связывают кибератаку с Корейской Народной-Демократической Республикой (КНДР).

TRM Labs указывает на причастность элитного хакерского подразделения TraderTraitor.

«Этот вывод основан на весомых данных, полученных как непосредственно из блокчейна, так и за его пределами. Мы оцениваем его как высоконадежный», - говорится в заявлении компании.

Pangolin Intelligence поясняет, что связь с КНДР установлена после анализа блокчейн-активности, связанной со взломом, и её сопоставления с данными предыдущих известных инцидентов.

Антон Денисенко

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