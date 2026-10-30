Главный в мире чипмейкер внезапно и срочно купил завод экранов для iPad и MacBook

TSMC стала владельцем завода компании AUO по выпуску дисплеев. Раньше AUO поставляла матрицы для устройств Apple – планшетов iPhone и ноутбуков MacBook. Планов по производству дисплеев у TSMC пока нет – это крупнейший в мире вендор микросхем, в том числе для Apple. Зачем ей понадобился завод, TSMC не уточняет, но в городе, где он находится, она активно строит новые фабрики и развивает имеющиеся.

Каждому по заводу

Тайваньская компания TSMC купила завод по выпуску дисплеев Taichung Phase 2 у компании AUO – тайваньского вендора матриц, одного из крупнейших в мире. Как пишет TrendForce, сумма сделки составила 38,8 млрд тайваньских долларов или около $1,2 млрд до вычета налогов.

Завод расположен в тайваньском городе Тайчжун. Среди клиентов AUO долгое время числилось компания Apple – тайваньский поставщик выпускал для нее экраны для iPad и MacBook.

TSMC не раскрывает свои планы относительно нового приобретения. AUO же, напротив, не скрывает, что стремится как можно быстрее монетизировать хотя бы часть своих активов путем избавления от них.

Более того, сделка с TSMC – не единственная, которую AUO пыталась заключить за последние полгода. Она также вела переговоры с крупным тайваньским контрактным производителем компьютеров и серверов Quanta Computer – ему она хотела продать другой свой завод.

Но эта сделка не состоялась. Как пишет портал TechNews, предметом переговоров был завод AUO с нелестным для русского слуха названием Huaya, расположенный в тайваньском городе Таоюань. По данным TrendForce, руководство AUO утвердило план продажи завода в июне 2026 г. Quanta Computer за 19,7 млрд тайваньских долларов. Об отмене сделки было объявлено в конце октября 2026 г.

tsmc TSMC стремительно наращивает число своих заводов - строит новые и покупает уже работающие

Причина – стороны не смогли прийти к соглашению относительно технических характеристик объекта и графика его передачи в собственность Quanta Computer. Одновременно с этим AUO договорилась о более крупной и выгодной для нее сделке с TSMC.

Сделка одобрена

По заявлению AUO, совет директоров компании успешно одобрил продажу комплекса Taichung Phase 2. Согласно условиям сделки, TSMC получит не только само здание завода, но и всю его инфраструктуру, включая чистые помещения и вспомогательное оборудование.

Во владение TSMC перейдут объекты суммарной площадью 429 тыс. кв. м. Как пишет TrendForce, прибыль AUO от реализации завода и всего, что с ним связано, составит в пределах 18,5 млрд тайваньских долларов.

Что-то не сходится

TSMC – это гигант полупроводниковой промышленности, он десятилетиями выпускает микросхемы для десятков клиентов, включая Apple, Nvidia, Qualcomm, MediaTek и многих других. В активе компании самые передовые технологии в мире, включая техпроцесс 2 нм, и она занимает свыше 50% мирового рынка контрактного производства микросхем.

Меж тем, AUO – это производитель матриц, то есть дисплеев. По информации издания Economic Daily News, она продала TSMC завод, оснащенный производственными линиями для выпуска дисплеев поколений Gen 5 и Gen 7.5.

Пока нет информации, зачем TSMC могло потребоваться готовое производство дисплеев. О заинтересованности в этом направлении бизнеса компания ранее не сообщала.

TrendForce пишет, что покупка готового завода позволит TSMC сократить объем строительных работ по сравнению со строительством нового производственного комплекса с нуля. Есть вероятность, что TSMC попытается переоборудовать завод под выпуск полупроводников, но пока нет точных данных, насколько бывшая фабрика AUO в своем нынешнем виде годится для этого.

Точный расчет TSMC

По данным информагентства Central News Agency, покупка завода AUO – это часть более масштабного расширения деятельности компании в Тайчжуне. Компания собирается вложить в пределах 1,5 трлн тайваньских долларов в строительство четырех новых заводов в этом городе, и это будут самые передовые заводы в мире. После запуска TSMC планирует выпускать на них чипы по топологии 1,4 нм.

Ожидается, что заводы будут вводиться в эксплуатацию поэтапно, начиная с 2027 г.

Также приобретение площадей у AUO может усилить производственные и упаковочные мощности TSMC в Тайчжуне, считают эксперты издания Commercial Times. В настоящее время в расположенном в этом городе Научном парке Центрального Тайваня у TSMC стоит завод, выпускающий, по большей части, 28- и 7-нанометровые микросхемы.

По мнению отраслевых экспертов, приобретение объектов компании AUO позволит TSMC более эффективно интегрировать процессы производства и корпусировки чипов в данном регионе.