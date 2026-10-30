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Минус 5%. «Яндекс» сократил штат за счет поддержки, разметки данных и логистики

«Яндекс» 29 октября 2026 г. опубликовал результаты III квартала. ИТ-корпорация оптимизирует работу с персоналом: сокращения в III квартале составили 5%. В компании сокращения объясняют пересмотром процессов в поддержке, разметке данных, логистике и бэк-офисе.

Сокращение штата

«Яндекс» сократил численность персонала на 5%, до 90,6 тыс. человек, пишет «Коммерсант».

Численность сотрудников холдинга «Яндекс» в III квартале 2026 г. снизилась на 5% и составила 90,6 тыс. человек. В 2025 г. за тот же период штат, напротив, увеличивался на 5% и достигал 95 тыс.

В компании «Яндекс» объясняют сокращения пересмотром процессов в службах поддержки, разметке данных, логистике и бэк-офисе.

«Общая численность персонала включает сотрудников поддерживающих и операционных функций», - отметили в «Яндексе», подчеркнув, что основной состав (около 31 тыс. человек) остался 30 октября 2026 г. без изменений.

Приоритеты развития компании

В компании «Яндексе» подчеркнули, что искусственный интеллект (ИИ) и автономные технологии остаются ключевыми направлениями.

«Компания сохраняет планы по развитию ИИ-технологий и продолжит разрабатывать собственные фундаментальные ИИ-модели, в том числе для «Алисы AI». «Яндекс» намерен ускорять внедрение ИИ в ИТ-продукты и онлайн-сервисы для пользователей и бизнеса».

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Сгенерировано ИИ
«Яндекс» оптимизировал штат: минус 5% за счет поддержки, разметки данных и логистики

Увеличивать объем капитальных затрат не планируется: «Компания заранее инвестировала в развитие резервных мощностей и закупку ИТ-оборудования - за девять месяцев 2026 г. вложения составили 115 млрд руб.».

Атаки на дата-центры

В отчетности не отражены последствия атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на дата-центры в октябре 2026 г., о чем информировал CNews, поскольку события произошли после окончания отчетного периода.

«Компания «Яндекс» продолжает оценивать последствия атак БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ)». С 7 по 11 октября беспилотники атаковали три ЦОДа «Яндекса» - в Рязанской и Владимирской областях, а также в Калуге, писал CNews.

Прогнозы по выручке

«Яндекс» отказался от ранее опубликованных прогнозов по выручке и скорректированной EBITDA (это прибыль компании до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизации - расходов на обновление активов) на 2026 г.

«После октябрьских атак на центры обработки данных (ЦОД) компания столкнулась с дополнительными внешними факторами, которые затрудняют оценку финансовых результатов до конца 2026 г. «Яндекс» рассмотрит возможность возобновить публикацию прогнозов начиная с I квартала 2027 г.», - сообщили в «Яндекс» 30 октября 2026 г.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Антон Денисенко

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