Путин обязал частные ЦОДы резервировать 10% мощностей для экстренных нужд

Президент России Владимир Путин подписал Указ, обязывающий владельцев негосударственных ЦОД резервировать 10% мощностей для использования информационными ресурсами по решению правительственной комиссии. Также, по согласованию с ФСБ, возможно будет временное использование мощностей иностранных ЦОД.

Указ Путина о резервировании мощностей ЦОДов

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О временных мерах по обеспечению поддержки функционирования на территории РФ информационных ресурсов». Документ опубликован на сайте Кремля.

Принятие документа обусловлено «необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на недружественных действия некоторых иностранных государств, в целях поддержки функционирования на территории РФ информационных ресурсов, владельцами которых являются граждане РФ и российские юридические лица».

Согласно документу, владельцы центров обработки данных (ЦОД), расположенных на территории России, не являющиеся федеральными, региональными и муниципальными органами власти, а также не являющимися государственными и муниципальными учреждениями или предприятиями, осуществляет резервирование 10% имеющихся площадей и мощностей таких ЦОД. То есть речь идет о требованиях к негосударственным ЦОДам.

Официальный сайт Президента России Владимир Путин подписал Указ, обязывающий владельцев негосударственных ЦОДов резервировать 10% мощностей для использования по решению правительственной комиссии

Зарезервированные площади и мощности продолжат использоваться такими ЦОД. На основании решений подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования объектов в сфере ИТ и связи при Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности такие мощности должны быть предоставлены в течение суток со дня принятия решения для поддержки функционирования на территории России информационных ресурсов.

Требование о резервировании мощностей ЦОД вступает в силу в течение 10 дней с момента вступления в силу данного указа (вступил в силу 2 ноября 2026 г,). Размер платы за услуги по предоставлению на основании решения подкомиссии зарезервированных площадей и мощностей расположенных на территории России ЦОД обработки данных не может превышать предельный размер платы, установленной упомянутой подкомиссией.

Использование мощностей зарубежных ЦОДов

Временное использование вычислительных мощностей, расположенных за пределами территории России, для обеспечения поддержки функционирования на территории России информационных ресурсов в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств допускается на основании решения упомянутой подкомиссии, согласованного с ФСБ (Федеральная служба безопасности). Отметим, что согласно Закону «О персональных данных», хранение персональных данных россиян за рубежом запрещено.

Поручения Правительству и Минцифры

Также Президент России поручил Правительству сформировать подкомиссию по обеспечению бесперебойного функционирования объектов в сфере ИТ и связи, утвердить положение о работе данной подкомиссии и принять меры для реализации данного указа. Также должен быть утвержден порядок принятия данной подкомиссией решений, на основании которых зарезервированные площади и мощности ЦОДов, расположенные на территории России, должны быть предоставлены для обеспечения поддержки функционирования на территории России информационных ресурсов, а также решений, на основании которых допускается временное использование вычислительных мощностей, расположенных за пределами территории России.

Минцифры поручено провести учет свободных площадей и мощностей расположенных на территории России ЦОД, владельцы которых не являются органами государственной, региональной и муниципальной власти, а также государственными или муниципальными унитарными предприятиями или учреждениями. Кроме того, Минцифры должно утвердить обязательные требования для владельцев информационных ресурсов по обеспечению надежности и бесперебойности функционирования их информационных ресурсов.

Атаки на российские ЦОД

Указ последовал после серии атак на ЦОД, осуществленные украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). В октябре 2026 г. были поражены три ЦОД «Яндекса – в Басово Рязанской области, Каулге и Владимире», а также ЦОД VK в Санкт-Петербурге и ЦОД Сбербанка в Балаково Саратовской области.

Удары по ЦОД «Яндекса» вызвали большое количество перебоев как в работе сервисов «Яндекса» (платежная система «Яндекс.Пей», YandexCloud, рекламные сервисы и др.), так и других интернет-компаний (ЦИАН и др.), offline-to-online сервисов («Делимобиль», «Юрент») и розничных сетей («М,Видео», «Додо Пицца» и пр.). Некоторые сервисы «Яндекса» восстановили свою работоспособность только через несколько недель после данных инцидентов.