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Приговоренный в России к 8 годам экс-совладелец производителя редкоземов для электроники попросил политического убежища за границей

Заочно приговоренный в России к восьми года лишения свободы за растрату, бывший совладелец двух национализированных предприятий — производителя редкоземельных металлов СМЗ и его поставщика Ловозерского ГОК — Игорь Пестриков объявил себя политическим беженцем и попросил убежища во Франции.

Запрос политического убежища

Гражданин России, предприниматель Игорь Пестриков запросил политическое убежище во Франции. Об этом говорится в материалах Высокого суда Англии и Уэльса, выяснили «Ведомости». Пестриков является бывшим совладельцем производителя редкоземельных металлов Соликамского магниевого завода (СМЗ) и его поставщика Ловозерского горно-обогатительного комбината (ГОК).

Заявление Пестрикова находится на рассмотрении и пока не удовлетворено, указано в судебных материалах. В Высоком суде бизнесмен назвал себя политическим беженцем. В Британии он пытался получить компенсацию в размере около $1 млрд изъятые у него в России акции СМЗ и Ловозерского горно-обогатительного комбината (ГОК).

Редкоземельные металлы (РЗМ) используют при производстве электроники, оптики, химического оборудования и пр. Ловозерский ГОК является единственным в России производителем лопаритового концентрата, который он поставляет СМЗ — лидеру магниевой и редкометальной промышленности России. На долю СМЗ, как сказано на его сайте, приходится практически 100% производства соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала, более 60% товарного магния и 4%–5% титановой губки в стране.

Поиск защиты от ответственности

Основная причина, по которой люди запрашивают политическое убежище, — это право на защиту от преследования или реальной угрозы стать жертвой преследования в стране гражданской принадлежности или обычного местожительства за общественно-политическую деятельность и убеждения, уточнил партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков.

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magnific/создано при помощи ИИ
Бывший акционер крупного российского производителя РЗМ скрывается от российского суда за границей

Во Франции права и гарантии беженцев включают защиту от выдачи в страну, где лицу угрожает преследование, а также право на проживание, работу и некоторые другие, отметил старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов.

Соликамский городской суд Пермского края заочно признал Пестрикова виновным по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 (организация растраты), ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160 УК России (организация покушения на растрату, с использованием лицом своего служебного положения, в особо крупном размере) и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 1,5 млн руб., сообщил «Интерфакс» в апреле 2025 г.

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews
Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

Пестрикова обвинили в организации хищения принадлежащих СМЗ 250 млн руб. путем заключения договора займа и организацию покушения на растрату под видом продажи за 2,5 млрд руб. своей доли в уставном капитале организации. Подсудимый скрылся от следствия и суда. Его объявили в международный розыск. Основные пакеты акций СМЗ (89,4%) по иску Генпрокуратуры были изъяты в пользу Российской Федерации в 2022 г., в том числе 25%, принадлежавшие Пестрикову.

Доли в Ловозерском ГОКа Пестриков, который владел почти 25% ООО «Фин-проект», единственного участника ГОКа, тоже лишился. В 2022 г. по иску ФАС она обращена в доход государства. По мнению суда, компания имеет стратегическое значение, а контроль над ней установлен незаконно.

Попытка вернуть собственность

Иск с требованием компенсации за акции СМЗ и Ловозерского ГОК в Великобритании предъявил бывшему председателю совета директоров СМЗ Александру Гутину, который был юристом на стороне кипрской компании Canemare Enterprises, продавшей акции Пестрикову в 2015 г. и, как считает истец, намеренно выстроил схемы незаконных сделок, создавая условия для вмешательства государства.

Гутин в 2024 г. переехал из Великобританию на Кипр. Судья посчитал, что отсутствие Гутина в Британии препятствует вручению ему судебных документов и прекратил производство по делу, основной «центр тяжести» которого, по его мнению, находится в России.

Анна Любавина

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