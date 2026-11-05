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Самая дорогая компания в мире зажала деньги на нейросети для создателей iPhone. Слишком много тратят

Apple сокращает внутренние бюджеты на использование ИИ в рамках мер по снижению расходов. При этом она остается самой дорогой компанией в мире – Apple стоит около $5 трлн, и это абсолютный рекорд. Но, в отличие от рынка смартфонов и ноутбуков, здесь она тренд не задала – расходы на нейросети урезают многие компании, и Apple в этом не первая.

Apple закрывает кран

Компания Apple решила урезать внутренние расходы на искусственный интеллект. Это означает, что ее сотрудникам установят лимиты на использование нейросетей в своей работе, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Первыми под удар попали некоторые инженеры компании – им Apple уже снизила ежедневный бюджет на ИИ. Судя по всему, это был «пилот» столь жестких мер среди таких специалистов – компания явно намерена распространить новую практику сразу на несколько групп своих инженеров.

По данным Bloomberg, Apple может ограничить им затраты на нейросети на уровне $100 в день или 8160 руб. по курсу ЦБ на 5 ноября 2026 г. При этом Apple ранее уже вводила лимиты на эксплуатацию ИИ своим сотрудникам, но они были далеко не настолько серьезными.

В частности, в октябре 2026 г. Apple установила верхнюю планку ежедневных трат на нейросети на уровне $200 или около 16,3 тыс. руб. на человека, и это коснулось лишь нескольких сотрудников из числа инженеров. До этого лимит составлял $300 – в пределах 24,5 тыс. руб.

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Сгенерировано ИИ
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Apple – самая дорогая компания в мире. Ее рыночная капитализация оценивается приблизительно в $5 трлн.

И рыбку съесть, и токены перечесть

По данным Bloomberg, Apple явно пытается усидеть на двух стульях. С одной стороны, она поощряет сотрудников к гораздо более глубокому внедрению искусственного интеллекта в свою работу и использованию его на регулярной основе, а лучше – повседневной. Также Apple стремится при помощи нейросетей модернизировать свои инженерные процессы и другие внутренние механизмы

С другой стороны, компания пытается сдержать рост своих расходов на ИИ. Отсюда и все эти попытки урезать лимиты до $100 в день для инженеров, то есть втрое от прежних значений.

Apple считает затраты в реальной валюте, но на деле деньги тратятся на токены – символы, на которые нейросети разбивают запросы при помощи специального алгоритма под названием «токенизатор». Разные модели могут трансформировать один и тот же запрос в разное количество токенов, что напрямую влияет на итоговые расходы.

Кроме того, как сообщал CNews, число токенов в запросе напрямую зависит от языка, на котором он написан. Запросы на русском, к примеру, тоже стоят дороже, чем на английском.

Затраты также зависят от того, какую нейросеть предпочитает использовать тот или иной сотрудник. Более продвинутые модели, как правило, стоят дороже, а сложные задачи, в том числе написание и отладка программного кода, могут потреблять большое количество токенов.

Обкатать на гуманитариях

В настоящее время сотрудники Apple имеют доступ к целому ряду сервисов искусственного интеллекта – Claude, ChatGPT, и Gemini и многие другие. Однако некоторым командам предписывается использовать более дешевые модели или запускать нейросети локально, на своих компьютерах или серверах.

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews
Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

По словам источников агентства, многие подразделения Apple, не относящиеся к инженерному отделу, уже массово сталкиваются с ежедневным лимитом в $100 на использование ИИ. По всей видимости, это лишь начало.

Собеседники Bloomberg прогнозируют, что в обозримой перспективе предельный размер трат одного сотрудника на ИИ не из числа инженеров может быть срезан вчетверо – до $25 или примерно до 2040 руб. Тем, кому по долгу службу будет требоваться больше, смогут подать запрос высшему руководству.

При этом не все работники Apple возмущены происходящим. По их словам, лишь немногие из них использовали свои полные дневные лимиты в размере $300, то есть прежние лимиты были весьма щедрыми.

Другие же, не скрывая, рассматривают сокращение как признак более масштабной программы сокращения расходов, что усиливает их опасения по поводу возможных увольнений. Некоторые подразделения Apple уже наняли сторонних консультантов для оценки своей эффективности и операционной деятельности, а это лишь усиливает опасения сотрудников по поводу возможных реструктуризаций в будущем.

А есть ли смысл

Сможет ли Apple при помощи новых лимитов на ИИ сэкономить сколько-нибудь значимую в ее масштабах сумму, пока под большим вопросом, особенно учитывая, что некоторые сотрудники не приближались к своим прежним пределам трат. Влияние может стать более заметным, если Apple продолжит сокращения, потенциально вынуждая активных пользователей обращаться за послаблениями, чтобы сохранить доступ к необходимым им инструментам.

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В то же время суммарные расходы Apple в значительной степени выросли. В начале ноября 2026 г. она отчиталась о 32-процентном росте затрат на исследования и разработки в 2026 финансовом году.

Компания объяснила это ростом вложений в инфраструктуру и искусственный интеллект. Операционные расходы Apple за отчетный период увеличились на 22% и составили $75,5 млрд. Это 16% от ее общей выручки.

Списывай, но не точь-в-точь

Apple, почти всегда первая на рынке смартфонов и ноутбуков, в случае практики урезания расходов на ИИ не стала первопроходцем. Целый ряд компаний сделали этот шаг гораздо раньше нее.

Суточные лимиты на нейросети ранее ввела автогигант Tesla – ее сотрудники могут тратить на ИИ не более $200 в день. Занимающаяся пассажирскими перевозками Uber позволяет тратить своим сотрудникам $1500 или 122,4 тыс. руб., но в месяц. И это далеко не единственные примеры.

Эльяс Касми

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