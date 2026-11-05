CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес ИТ в госсекторе Импортонезависимость Поддержка ИТ-отрасли
|

Власти готовят штрафы для поставщиков за срыв поставок производителям микросхем

Минпромторг разработал законопроект о штрафах для подрядчиков в сфере производства электронных компонентов: за срыв поставок им будет грозить от 2% до 12% от суммы субсидии. Эксперты предупреждают, что это приведет к подорожанию контрактов из-за «премии за риск», а малые специализированные компании могут вовсе отказаться от таких проектов.

Ответственность за срыв

Как выяснил CNews, Минпромторг вынес на общественное обсуждение законопроект, который вводит административную ответственность для поставщиков, подрядчиков и исполнителей, участвующих в освоении производства электронной компонентной базы (ЭКБ) в рамках ГОЗ. Документ дополняет статью 15.155.5 КоАП РФ новой частью, которая распространяется на соглашения о предоставлении субсидий на подготовку производства к выпуску ЭКБ.

Сейчас административную ответственность за нарушение условий соглашений несут только прямые получатели субсидий.

Однако на практике срыв сроков освоения производства чипов часто происходит из-за смежников: поставщиков оборудования, материалов или комплектующих. Новая норма закрывает этот правовой пробел, делая всю цепочку поставщиков финансово ответственной за конечный результат.

Размеры штрафов

Для граждан штраф составит от 20 тыс. до 50 тыс. руб. Для юридических лиц — от 2% до 12% от суммы полученной субсидии.

dengi700.jpg

© DikiYaqua / Фотобанк Фотодженика
Штрафы хотят распространить на контрагентов

Учитывая, что государственные субсидии на освоение производства ЭКБ и освоение новых техпроцессов измеряются сотнями миллионов и миллиардами рублей, штраф для предприятия-нарушителя может достигать десятков и сотен миллионов.

Мнение отрасли

«Сейчас получатель субсидии отвечает за выполнение проекта, хотя значительная часть работ и поставок зависит от сторонних организаций, — говорит Константин Лапотко, руководитель проектов холдинга SNDGLOBAL. — Если подрядчик срывает поставку оборудования или не выполняет работы, получатель субсидии рискует не достичь установленных показателей, хотя сам мог выполнить все свои обязательства».

Поэтому распространение ответственности на контрагентов вполне объяснимо. Государство финансирует конкретный производственный результат, и ответственность за его достижение не должна заканчиваться на организации, которая получила деньги, считает Лапотко.

«Штраф считают от суммы субсидии, которую получил заказчик, а не от цены договора поставщика, — предупреждает ведущий эксперт Центра стратегической поддержки отечественных технологий Анастасия Безрукова. — К примеру, у подрядчика контракт на 20 млн рублей, у заказчика субсидия на 2 миллиарда. Тогда минимальный штраф 40 миллионов, а максимальный 240 миллионов. Для небольшой компании это закрытие».

Проекты подорожают. Поставщики заложат премию за риск, растянут сроки в договорах, начнут держать запасы, уверена Безрукова.

Компании будут осторожнее относиться к контрактам, в которых сроки зависят от нескольких уровней поставщиков. Часть исполнителей просто не захочет принимать на себя такую ответственность, другие будут учитывать ее в стоимости работ, соглашается Лапотко.

«Особенно это касается небольших инженерных и технологических компаний. Они могут обладать необходимыми компетенциями, но не иметь финансовых ресурсов, чтобы принять риск штрафа, многократно превышающего стоимость контракта, — продолжает он. — В итоге есть вероятность, что крупные исполнители получат преимущество не столько за счет технологических возможностей, сколько за счет способности выдерживать финансовые риски».

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Для отрасли это нежелательный результат: в микроэлектронике многие узкие компетенции сосредоточены именно у небольших специализированных предприятий, считает эксперт.

Поставщики могут потребовать более жестких условий авансирования, дополнительных гарантий, пересмотра сроков и порядка приемки, предупреждает Лапотко.

С тем, что контракты подорожают согласен и глава «Троичных технологий» Александр Тимошенко. «На практике виновным, скорее всего, окажется прямой контрагент получателя субсидии, а не реальный срывщик на третьем-четвертом уровне, — продолжает он. — В итоге проекты подорожают за счет рисковой надбавки, а число исполнителей сократится».

Поэтому без четких критериев вины и исключений для объективных срывов мера может снизить эффективность самой субсидии, заключил он.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сезонная выручка и высокие ставки: как ИТ-компаниям управлять ликвидностью

«Ростелеком» заплатит 7 миллиардов за российские серверы, СХД и коммутаторы

Вадим Юн, «Крайон»: Разработка своих продуктов — естественное развитие для компании с консалтинговой ДНК

Парадоксы мировой чиповой войны. Сотни тысяч дефицитных GPU Nvidia зависли в Гонконге. Власти Китая не дают добро на ввоз

CNews установил новый рекорд посещаемости — 8,3 млн человек за месяц

Владелец бывшего банка «Тинькофф» покупает «Циан»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Безмолвный свидетель: как гаджеты умного дома следят за нами и собирают данные

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще