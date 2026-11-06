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Парадоксы мировой чиповой войны. Сотни тысяч дефицитных GPU Nvidia зависли в Гонконге. Власти Китая не дают добро на ввоз

В Гонконге без дела «пылятся» столь нужные китайским ИТ-компаниям сотни тысяч ускорители H200 Nvidia – Пекин не дает разрешение на их ввоз в материковый Китай.

«Застрявшие» GPU

Китайские компании не могут начать пользоваться заказанными у Nvidia ускорителями ИИ. Около 600 тыс. высокопроизводительных GPU в настоящее время находится на складах в Гонконге, но власти КНР не торопятся с выдачей разрешения на их ввоз на материк. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники.

Позиция властей обусловлена нежеланием Пекина оказаться в еще большей зависимости от американских технологий. В то же время китайским компания остро необходимо «железо» Nvidia – одни только местные игроки вроде Huawei или Cambricon не способны в полной мере удовлетворить спрос китайского бизнеса в период бурного развития технологий генеративного искусственного интеллекта.

Как отмечает Reuters, власти КНР время от времени позволяют бизнесу ввозить GPU Nvidia, но ограниченными партиями. Так, по данным источников агентства, несколько крупных китайских интернет-компаний в последние несколько месяцев сумели закупиться ускорителями Nvidia H200 – по 10 тыс. штук каждая.

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Изображение сгенерировано ИИ
В Гонконге без дела лежат 600 тыс. GPU Nvidia

В малых количествах GPU раннее ввозились в страну, но делало это через посредников и с использованием обходных путей. Импорт больших партий официальный Пекин пока не разрешил.

Государственный комитет по развитию и реформам и Министерство промышленности и информатизации КНР, как и Nvidia с Alibaba, ByteDance, DeepSeek, а также Tencent, не ответили на вопросы Reuters.

Не самые мощные, но все еще нужные

H200 – это высокопроизводительный ускоритель компании Nvidia, разработанный специально для ускорения задач ИИ и работы с большими языковыми моделями. Он отличается от предыдущих версий увеличенным объемом и скоростью памяти, что критически важно для эффективного обучения и эксплуатации современных нейронных сетей. Устройство мощное, но не самое передовое и новое – H200 был анонсирован в 2023 г., а его поставки начались в 2024 г. Тем не менее GPU, разработанные в КНР, на данный момент не могут похвастаться сопоставимыми производительностью и массовостью, поэтому H200 по-прежнему остается востребованным для решения задач обучения ИИ-моделей, причем не только в Китае.

С 2022 г. в США действуют экспортные ограничения, призванные лишить Китай доступа к передовым чипам и оборудованию, необходимому для их производства. Однако бизнесу КНР нередко удавалось обойти запреты. Одни, например, приобретали заветные ускорители через посредников, а другие решали проблему созданием подставных фирм, через которые осуществлялись закупки.

В результате образовался неофициальный рынок GPU, цены на котором оказались значительно выше официальных, и они продолжают расти. Так, по данным Reuters, на территории материкового Китая в октябре 2026 г. сервер с восемью картами H200 можно было купить за 6 млн юаней (около $900 тыс.). Годом раньше аналогичное устройство обошлось бы покупателю втрое дешевле. Сервер на базе более мощных и современных чипов семейства Blackwell, попадающих под экспортные ограничения США, можно было достать за более чем 20 млн юаней (примерно $3 млн).

Суета вокруг H200

Сперва в середине мая 2025 г. администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) отменила норму “AI Diffusion Rule” («Правило распространения ИИ») за день до ее вступления в силу.

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Инициатива, одобренная предшественником Трампа Джозефом Байденом (Joseph Biden) в середине января 2025 г., предполагала разделение всех стран мира на три группы с разным уровнем доступа к американским технологиям искусственного интеллекта, в том числе передовым ускорителям вычислений и проприетарным моделям машинного обучения. Китай, как и Россия, должен был оказаться в третьей группе, что означало бы для него фактическое закрытие доступа к ИИ-технологиям.

В январе 2026 г. Минторг США разрешил экспорт GPU Nvidia H200, но при соблюдении ряда условий. Однако к тому моменту уже власти Китая приняли решение минимизировать приобретение ускорителей ради поддержки местных производителей конкурирующей с ними продукции.

В июле 2026 г. издание The Information сообщило, что власти КНР якобы разрешили местным ИТ-гигантам в лице Alibaba, ByteDance и DeepSeek закупить некоторое количество H200 для обучения ИИ-моделей. Всего таким образом было приобретено менее 200 тыс. ускорителей.

Дмитрий Степанов

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