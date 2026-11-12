Экс-министр связи России скрывается от следствия по 300 уголовным делам

Бывший глава Минкомразвития, который после ухода с высокого поста создал криптофинансовую пирамиду, стал фигурантом более 300 уголовных дел. Следствие считает его замешанным в создании преступного сообщества, финансировании преступного сообщества, а также мошенничестве и хищениях в особо крупном размере.



300 уголовных дел в одном производстве

В России ведется расследование более 300 уголовных дел, фигурантом которых является экс-глава Минкомсвязи Николай Никифоров, пишет ТАСС, ссылаясь на судебные материалы.

Все эти дела объединены в одно производство, начавшееся 28 июля 2021 г. Тогда дело в отношении Никифорова было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). 9 сентября 2026 г. Никифорову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК (создание и руководство преступным сообществом, финансирование преступного сообщества, хищения под видом осуществления псевдоинвестиционной деятельности интернет-проекта «Финико»).

В сентябре 2026 г. бывший министр был заочно арестован Мещанским районным судом Москвы и объявлен в международный розыск, так как, по версии правоохранителей, может скрываться на территории ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты).

Николай Никифоров в 2012- 2018 гг. руководил Минкомсвязи России

Никифоров в 2012- 2018 гг. руководил Минкомсвязи (Министерство связи и массовых коммуникаций). В 2018 г. ведомство было преобразовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а в 2020 г. получило короткое название Минцифры.

Бизнес бывшего чиновника

В ОАЭ Никифоров, по словам его адвоката, выехал 28 августа 2026 г., а в розыск его объявили уже 22 сентября.

Криптофинансовая пирамида, в создании и руководстве которой его обвиняют, существовала в 2019-2021 гг. Один из участников этого проекта — Эдвард Сабиров — тоже уехал в ОАЭ, где был задержан в 2022 г.

Пирамида обещала вкладчикам доходность до 25% годовых. Потерпевшими от ее деятельности признаны около 8 тыс. человек, сумма ущерба оценивается примерно в 5 млрд руб. «Финико» (или Finiko) имела собственную криптовалюту — FNK, основанную на блокченйн-платформе Etherium. В 2021 г. курс FNK резко упала, а Finiko перестала делать выплату вкладчикам.

Позже Никифоров активно занялся майнингом. Принадлежащая ему компания «Иннополис тех» купила несколько закрывшихся электростанций — Дорогобужскую ТЭЦ в Смоленской области и Тутаевскую парогазовую теплоэлектростанцию (ПГУ) в Ярославской области для майнинга криптовалют. Также был куплен электрический генератор для газовой турбины для организации майнинга в Иннополисе. В конце 2025 г. Никифоров оценивал долю своей компании на мировом рынке биткойна в 0,35% с перспективой увеличения до 1,3%.

Самый молодой министр

Николай Никифоров — самый молодой министр в истории современной России. В 2010-2012 гг. он был министром связи Татарстана, а когда в 2012. возглавил Минкомсвязи, ему было 29 лет.

Один из основных проектов Никифорова — создание нового города Иннополис, ориентированного на развитие высоких технологий. При нем также начались процессы импортозамещения в ИТ-отрасли: был создан Единый реестр программ для ЭВМ и баз данных и Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ).