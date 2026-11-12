Разработчики Bayraktar создали мобильную фабрику FPV-дронов. Она может выпускать более 500 БПЛА в месяц

Турецкая компания SkyDagger (при поддержке Baykar) представила мобильную фабрику FPV-дронов MDF500. Это контейнерная установка, которую можно быстро развернуть в любом месте. Она позволяет собирать более 500 FPV-дронов в месяц прямо в полевых условиях. Фабрика работает от солнечных панелей, имеет климат-контроль, защиту батарей и полуавтоматическую линию сборки. Цель - обеспечить производство дронов непосредственно в зоне операций, снизив зависимость от стационарных заводов и логистику.

Создание мобильного производства

Турецкая Skydagger (при поддержке Baykar) создала мобильную фабрику FPV-дронов, пишет Defensehere.

В ноябре 2026 г. турецкая оборонная компания Skydagger анонсировала мобильную фабрику MDF500, которая позволяет собирать FPV-дроны прямо в районах их применения. Комплекс выполнен в формате стандартного контейнера чуть более 12 м и рассчитан на перевозку грузовиками и морскими судами.

Сгенерировано Gemini 3.1 Flash Image Разработчик Bayraktar TB2 создал мобильную фабрику FPV-дронов, платформа рассчитана на выпуск более 500 БПЛА в месяц

Презентация состоялась 8 ноября 2026 г., компания сопроводила ее сообщением «FPV factory is now in the field» («Фабрика FPV-дронов теперь в полевых условиях»). Система ориентирована на развертывание производства за пределами стационарных заводов.

Skydagger - это турецкая компания, основанная в 2024 г., которая специализируется на разработке и массовом производстве FPV-дронов-камикадзе (барражирующих боеприпасов). Это партнерская компания, созданная при поддержке Baykar и глубоко интегрированная в ее экосистему. Основная совместная деятельность - технические испытания и интеграция FPV-дронов Skydagger в качестве полезной нагрузки на беспилотники семейства Bayraktar. Это позволяет превращать относительно дешевые FPV-аппараты в часть более сложной системы с большой дальностью и продолжительностью полета.

Согласно данным оборонных источников, MDF500 оборудована полуавтоматической сборочной линией мощностью до 500 малых беспилотников в месяц. Внутри контейнера предусмотрены: климатизированная рабочая зона; энергосистема с использованием солнечных панелей; встроенные средства безопасности; огнестойкое хранилище для аккумуляторов; площадка для проведения испытаний.

Мобильная фабрика объединяет производственные и вспомогательные функции в одном транспортируемом модуле. Такой подход дает возможность приблизить сборку дронов к местам их использования и потенциально ускорить пополнение запасов.

Партнерство с Baykar

Руководители Baykar Халик Байрактар (Haluk Bayraktar), Сельчук Байрактар (Selсuk Bayraktar) публично анонсируют достижения Skydagger и подтверждают рост ее производственных мощностей.

Основная совместная работа - интеграция FPV-дронов Skydagger с платформами Baykar. Крупные беспилотники Baykar используются как «носители», которые доставляют и запускают малые FPV-дроны в воздухе. Один из первых успешных тестов - сброс FPV-дрона Skydagger с вертикально взлетающего беспилотника Bayraktar Kalkan (VTOL). Это позволило отрабатывать схему «большой разведчик сбрасывает малый ударный дрон». В ноябре 2026 г. Bayraktar TB2 поднимался в воздух с 16 FPV-дронами Skydagger, закрепленными под крыльями (по восемь с каждой стороны). Два дрона были сброшены в полете, наведены на цели и поразили их. TB2 одновременно выполнял роль ретранслятора сигнала управления.

Руководство Skydagger заявляет о планах запускать свои дроны с более тяжелых платформ Baykar: Bayraktar TB3, Akıncı, Kızılelma (в перспективе - «сотни дронов» с одного аппарата). Цель - создать эшелонированную систему, где большой БПЛА работает на большой высоте и дальности, а FPV-дроны поражают цели на малой высоте.

Сопутствующие испытания

4 ноября 2026 г. компания Baykar сообщила об испытании Bayraktar TB2, оснащенного FPV-дронами Skydagger.

Беспилотник поднялся в воздух с 16 малыми аппаратами на подвесах. Два из них были сброшены и, по заявлению производителя, успешно поразили заданные цели. TB2 также обеспечивал канал связи для управления этими дронами.