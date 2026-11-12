В Nvidia тектонический сдвиг. Бессменного гендиректора вот-вот уволят из-за двух любовниц

Основатель и бессменный гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг в очень скором будущем может быть уволен со своего поста. Причина – сразу две измены жене, одна из которых – с потенциальной китайской шпионкой, другая – с подчиненной. Хуанг стоял у истоков Nvidia – он основал ее в 1993 г., и теперь это лидер рынка видеокарт и одна из самых дорогих компаний в мире и в истории.

Второй гендиректор в истории

Компания Nvidia, крупнейший в мире производитель видеокарт и ускорителей ИИ, может лишиться своего бессменного генерального директора – Дженсена Хуанга (Jensen Huang). Он основал эту компанию в 1993 г. и руководил ею на протяжении всех 33 лет. Причина – интрижка с потенциальной китайской шпионкой, а также вероятный тайный роман с одной из подчиненных. Хуанг женат.

Как пишет агентство Bloomberg, совет директоров Nvidia в настоящее время занят поиском кандидатов на пост СЕО. По словам осведомленного о происходящем в Nvidia источника агентства, совет директоров не исключает даже назначение временного руководителя на период поиска нового постоянного гендиректора.

Сведения о возможной отправке Хуанга в отставку приводят и источники издания The Wall Street Journal. В самой Nvidia эту информацию пока не подтверждают, но и официального опровержения тоже не поступало.

Сгенерировано ИИ Дженсен Хуанг могут заставить уйти с поста СЕО компании. которую он сам же и основал

Напомним, при Хуанге Nvidia приблизительно за 10 лет превратилась в крупнейшего производителя видеокарт, сумевшего выжить с рынка 3DFX и Intel – последняя смогла вернуться к производству видеоускорителей лишь в январе 2021 г. Доминирование Nvidia привело к продаже ее главного конкурента – компании Ati. В 2006 г. ее купила AMD, а еще через четыре года бренд Ati был упразднен. К моменту выхода материала Nvidia занимала около 90% мирового рынка видеокарт (III квартал 2026 г., данные Jon Peddie Research), оставив AMD лишь примерно 8%, а Intel – всего 2%.

Ищите женщину. А лучше двух

Основатель и глава Nvidia оказался в центре одновременно сексуального и политического скандала в начале ноября 2026 г. Как пишет Financial Times, руководитель одной из крупнейших и дорогих компаний за всю историю попал под подозрение в интимной связи с главой компании Megaspeed Элис Хуанг (Alice Huang). По мнению американских спецслужб, это китайская шпионка, завербованная Министерством госбезопасности Китая. К моменту выхода материала подтверждений этому не было.

А вот то, что Дженсена и Элис связывали не только партнерские отношения – это частично доказанный факт. СЕО Nvidia выступил с официальным обращением к своим подчиненным и признался в измене, однако имя женщины, с которой состоял во внебрачных отношениях, он не назвал.

Позже выяснилось, что таких женщин может быть как минимум две. Как пишет The New York Times, Хуанг мог быть иметь близость с вице-президентом Nvidia Кимберли Пауэлл (Kimberly Powell), которая тоже замужем.

Источники этой информации – два бывших сотрудника Nvidia. По их словам, существует видеозапись, на которой Хуанг и Пауэлл проявляют нежность по отношению друг к другу. Запись была сделана в калифорнийском отеле во время одной из конференций Nvidia. The New York Times подчеркивает, что пока не видела этот ролик.

Трамп против и не против

Сразу после появления первых сведений о возможной интимной связи глав Nvidia и Megaspeed совет директоров Nvidia инициировал проведение независимого расследования. Руководство компании полагает, что против Дженсена могла вестись разведывательная операция.

Расследование будут вести независимые эксперты с привлечением внешних юристов.

На начальном этапе, до появления информации о потенциальной измене Хуанга с подчиненной, совет директоров Nvidia выражал доверие СЕО компании и утверждал, что тот своей должности не лишится. За Хуанга также вступился лично президент США Дональд Трамп (Donald Trump) – он тоже высказался за сохранение им своего поста.

Как пишет издание CBS News, администрация Трампа уже осведомлена о новом плане совета директоров Nvidia по смещению Хуанга с поста СЕО. Никаких заявлений по этому поводу Трамп к моменту публикации не делал.

Удар по компании

К моменту публикации материала не было известно, как скандал вокруг главы Nvidia отразился на его семейной жизни, и готовится ли он к разводу. А вот на самой Nvidia происходящее сказалось не лучшим образом.

За считанные часы акции компании подешевели более чем на 8,2%. Однако это по-прежнему крупнейший в мире производитель видеокарт и ИИ-ускорителей с капитализацией более $4 трлн.

Дополнение

Через шесть часов после публикации этого материала Nvidia официально заявила, что Дженсен Хуанг покинул пост ее президента, генерального директора и члена совета директоров. гендиректора Nvidia.

Временным CEO назначена исполнительный вице-президент и CFO компании Коллетт Кресс (Colette Kress), работающая в Nvidia с 2013 г.