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В Nvidia тектонический сдвиг. Бессменного гендиректора вот-вот уволят из-за двух любовниц

Основатель и бессменный гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг в очень скором будущем может быть уволен со своего поста. Причина – сразу две измены жене, одна из которых – с потенциальной китайской шпионкой, другая – с подчиненной. Хуанг стоял у истоков Nvidia – он основал ее в 1993 г., и теперь это лидер рынка видеокарт и одна из самых дорогих компаний в мире и в истории.

Второй гендиректор в истории

Компания Nvidia, крупнейший в мире производитель видеокарт и ускорителей ИИ, может лишиться своего бессменного генерального директора – Дженсена Хуанга (Jensen Huang). Он основал эту компанию в 1993 г. и руководил ею на протяжении всех 33 лет. Причина – интрижка с потенциальной китайской шпионкой, а также вероятный тайный роман с одной из подчиненных. Хуанг женат.

Как пишет агентство Bloomberg, совет директоров Nvidia в настоящее время занят поиском кандидатов на пост СЕО. По словам осведомленного о происходящем в Nvidia источника агентства, совет директоров не исключает даже назначение временного руководителя на период поиска нового постоянного гендиректора.

Сведения о возможной отправке Хуанга в отставку приводят и источники издания The Wall Street Journal. В самой Nvidia эту информацию пока не подтверждают, но и официального опровержения тоже не поступало.

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Сгенерировано ИИ
Дженсен Хуанг могут заставить уйти с поста СЕО компании. которую он сам же и основал

Напомним, при Хуанге Nvidia приблизительно за 10 лет превратилась в крупнейшего производителя видеокарт, сумевшего выжить с рынка 3DFX и Intel – последняя смогла вернуться к производству видеоускорителей лишь в январе 2021 г. Доминирование Nvidia привело к продаже ее главного конкурента – компании Ati. В 2006 г. ее купила AMD, а еще через четыре года бренд Ati был упразднен. К моменту выхода материала Nvidia занимала около 90% мирового рынка видеокарт (III квартал 2026 г., данные Jon Peddie Research), оставив AMD лишь примерно 8%, а Intel – всего 2%.

Ищите женщину. А лучше двух

Основатель и глава Nvidia оказался в центре одновременно сексуального и политического скандала в начале ноября 2026 г. Как пишет Financial Times, руководитель одной из крупнейших и дорогих компаний за всю историю попал под подозрение в интимной связи с главой компании Megaspeed Элис Хуанг (Alice Huang). По мнению американских спецслужб, это китайская шпионка, завербованная Министерством госбезопасности Китая. К моменту выхода материала подтверждений этому не было.

А вот то, что Дженсена и Элис связывали не только партнерские отношения – это частично доказанный факт. СЕО Nvidia выступил с официальным обращением к своим подчиненным и признался в измене, однако имя женщины, с которой состоял во внебрачных отношениях, он не назвал.

Позже выяснилось, что таких женщин может быть как минимум две. Как пишет The New York Times, Хуанг мог быть иметь близость с вице-президентом Nvidia Кимберли Пауэлл (Kimberly Powell), которая тоже замужем.

Источники этой информации – два бывших сотрудника Nvidia. По их словам, существует видеозапись, на которой Хуанг и Пауэлл проявляют нежность по отношению друг к другу. Запись была сделана в калифорнийском отеле во время одной из конференций Nvidia. The New York Times подчеркивает, что пока не видела этот ролик.

Трамп против и не против

Сразу после появления первых сведений о возможной интимной связи глав Nvidia и Megaspeed совет директоров Nvidia инициировал проведение независимого расследования. Руководство компании полагает, что против Дженсена могла вестись разведывательная операция.

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews
Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

Расследование будут вести независимые эксперты с привлечением внешних юристов.

На начальном этапе, до появления информации о потенциальной измене Хуанга с подчиненной, совет директоров Nvidia выражал доверие СЕО компании и утверждал, что тот своей должности не лишится. За Хуанга также вступился лично президент США Дональд Трамп (Donald Trump) – он тоже высказался за сохранение им своего поста.

Как пишет издание CBS News, администрация Трампа уже осведомлена о новом плане совета директоров Nvidia по смещению Хуанга с поста СЕО. Никаких заявлений по этому поводу Трамп к моменту публикации не делал.

Удар по компании

К моменту публикации материала не было известно, как скандал вокруг главы Nvidia отразился на его семейной жизни, и готовится ли он к разводу. А вот на самой Nvidia происходящее сказалось не лучшим образом.

За считанные часы акции компании подешевели более чем на 8,2%. Однако это по-прежнему крупнейший в мире производитель видеокарт и ИИ-ускорителей с капитализацией более $4 трлн.

Дополнение

Через шесть часов после публикации этого материала Nvidia официально заявила, что Дженсен Хуанг покинул пост ее президента, генерального директора и члена совета директоров. гендиректора Nvidia.

Временным CEO назначена исполнительный вице-президент и CFO компании Коллетт Кресс (Colette Kress), работающая в Nvidia с 2013 г.

Геннадий Ефремов

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