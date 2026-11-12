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В России началась грандиозная закупка «умных» приборов на 66,7 миллиардов единым и неделимым лотом

«Россети» разместило на портале госзакупок крупнейший в отрасли тендер на поставку приборов учета и оборудования интеллектуальных систем учета на рекордные 66,7 млрд рублей. Закупка оформлена единым неделимым лотом, что, по оценкам участников рынка, из-за гигантских требований к обеспечению создает высокий порог входа и может существенно ограничить число претендентов.

Крупнейший тендер

Как выяснил CNews, ПАО «Россети» разместило на портале госзакупок конкурс на поставку приборов учета электроэнергии и оборудования интеллектуальных систем учета (ИСУЭ) для своих дочерних обществ. Начальная (максимальная) цена контракта составляет рекордные 66,7 млрд руб. Как подчеркивают участники рынка, это самый большой тендер за историю госзакупок.

Поставка планируется для нужд 15 дочерних обществ (ДЗО) ПАО «Россети» на период с 2027 по 2029 гг. В объекты закупки также входят модемы связи, выносные шкафы учета, а также измерительные трансформаторы и панели коммутации.

Конкурс проводится в электронной форме. Окончание подачи заявок — 11 ноября 2026 г.

Один лот на всех

Главная особенность закупки — она оформлена одним неделимым лотом для всех 15 ДЗО. Это означает, что победителем будет признана единственная заявка, соответствующая всем требованиям. Каждое из дочерних обществ «Россетей» заключит с победителем отдельный договор, однако право на поставку по всему пулу получает только один поставщик.

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Как отмечают участники рынка в разговоре с CNews, такой подход исключает возможность разделения закупки между несколькими производителями и искусственно ограничивает конкуренцию.

Потому что из-за рекордной начальной цены лота в десятки раз выросли и требования к обеспечению. Участнику необходимо предоставить банковскую гарантию или внести обеспечительный платеж. Согласно условиям конкурса, размер обеспечения исполнения договора и гарантийных обязательств составляет не менее 5% от цены договора — то есть по 3,3 млрд руб.

Кому по силам победить

Анализ финансовых показателей крупнейших производителей приборов учета показывает, что требования к обеспечению тендера могут оказаться посильными лишь для ограниченного круга компаний. Безоговорочным лидером рынка является ООО «Завод НАРТИС»: по итогам 2025 г. его выручка составила 27,6 млрд руб., а чистая прибыль — 13,2 млрд руб. Для сравнения, выручка АО «Энергомера» составила 12,2 млрд руб. при чистой прибыли 602,5 млн руб., следует из базы «Контур.Фокуса».

Остальные игроки отрасли уступают лидерам кратно. Так, выручка ООО «Милур ИС» в 2025 г. составила 542,9 млн руб. при чистом убытке 139 млн руб., а финансовые показатели других производителей исчисляются сотнями миллионов руб.

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На фоне рекордного неделимого лота в 66,7 млрд руб. и необходимости предоставить обеспечение исполнения договора на сумму в несколько миллиардов рублей (около 3,3 млрд), такие финансовые возможности делают участие в конкурсе для большинства производителей делает крайне трудным.

Представители «Россетей» не ответили на запрос CNews о необходимости проводить тендер одним лотом и о том, анализировали ли они рынок и финансовые показатели участников рынка. Представители «Нартиса», «Энергомеры» и другие опрошенные компании не ответили на вопрос о планах участвовать в конкурсе.

Кристина Холупова

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