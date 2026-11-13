В России создали электродвигатели для БПЛА втрое легче прежних

Российские инженеры разработали восемь новых моделей компактных электродвигателей для беспилотников, роботов и гражданской техники. При мощности около 2000 Вт они весят всего 140 граммов - втрое легче предыдущих версий. Двигатели выполнены по бесколлекторной технологии, что повышает ресурс и эффективность. Снижение массы позволит беспилотникам дольше находиться в воздухе или брать больше полезной нагрузки.

Создание электродвигателей

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), госкорпорации «Ростех», создал электродвигатели для беспилотников и роботов втрое легче прежних моделей, сообщает пресс-служба компании.

В ноябре 2026 г. инженеры КРЭТ создали восемь новых моделей малогабаритных электродвигателей. Они рассчитаны на применение в беспилотниках, роботах и другой гражданской технике. При мощности порядка 2000 Вт масса устройств составляет всего 140 граммов - это втрое меньше, чем у предшествующих модификаций. Снижение веса дает БПЛА возможность дольше находиться в воздухе либо увеличивать массу полезной нагрузки.

Разработки построены на бесколлекторном принципе. Вращение вала обеспечивается электронным управлением без щеток и коллектора. Отсутствие трущихся элементов снижает механический износ и потери энергии, благодаря чему растут ресурс и коэффициент полезного действия (КПД). Компактные габариты и малая масса особенно важны для БПЛА и мобильных роботов, где каждый дополнительный грамм напрямую влияет на характеристики техники.

Оценка руководства

Заместитель генерального директора КРЭТ по развитию гражданской продукции и национальных проектов Алексей Мельников отметил: «Электродвигатель - это «сердце» беспилотника, робота или техники. Если оно иностранное, то и вся машина становится зависимой. Для «Ростеха» важно не просто замещать зарубежные комплектующие, а создавать собственные решения, превосходящие прежние по характеристикам».

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По мнению Мельникова, разработка КРЭТ устраняет в ноябре 2026 г. эту зависимость: заказчик получает мотор, не привязанный к внешним поставкам. Для технологического суверенитета это принципиально. Импортозамещение здесь не копирует зарубежный аналог, а делает изделие втрое легче прежнего при той же мощности».

Состав линейки и возможности

В число новых изделий вошел бесколлекторный датчиковый шаговый двигатель ДМР 2854. Он работает при напряжении 30 В, номинальная (длительная) мощность составляет 2500 Вт. Двигатель предназначен для механизмов, требующих точного позиционирования и перемещения тяжелых деталей - промышленных роботов, автоматизированного оборудования и приводов заслонок. Такие устройства способны работать с нагрузкой до 600 кг.

Импортозамещение в России

Всего в ассортименте КРЭТ насчитывается 22 двигателя. Это полностью российская разработка, выполненная из отечественных комплектующих. Высокие параметры изделий обеспечены их конструктивными особенностями.

Главный разработчик

КРЭТ - российская компания. Штаб-квартира расположена в Москве. Концерн основан в 2009 г. как специализированная управляющая компания. Изначально в его состав вошли предприятия, разрабатывающие и изготавливающие средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и государственного опознавания, измерительные аппараты и электронные соединители и кабельную продукцию. Входит в состав госкорпорации «Ростех». Доля акций ГК «Ростех» составляет 9,5%.

Решением Наблюдательного совета «Ростеха», принятым 17 декабря 2012 г., к ним добавилось еще одно направление - авионика, то есть производство бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для военных и гражданских самолетов и вертолетов. При этом КРЭТ были переданы активы концерна «Авиаприборостроение». В результате объединения образовался крупнейший российский центр приборостроения для военно-промышленного комплекса (ВПК) России и гражданских отраслей промышленности. Это вертикально-интегрированная компания с полным спектром компетенций в сфере создания радиоэлектронных систем для оборонно-промышленного комплекса и гражданских отраслей промышленности.

В июле 2014 г. КРЭТ была включена в санкционный список Европейского союза (Евросоюза), США и ряда других стран.