Загадили все ядро. Суперкрутой разработчик Linux прекратил работу из-за обилия ИИ-кода

Мейнтейнер ядра Linux Лоренцо Стоукс из компании ARM снял себя большинство задач, которые выполнял в рядах сообщества разработчиков. Ему не по нраву засилье ИИ-кода, он совершенно не желает с ним работать и потому решил радикально сократить свой вклад в разработку ядра. Он больше не будет курировать большинство из тех направлений, которые контролировал раньше, оставив себе лишь минимальный объем работы. В сообществе он с 2014 г.

Закрой за мной дверь, я ухожу

Сообщество разработчиков Linux практически лишилось одного их самых важных участников. Как пишет портал TechPowerUp, входящий в число мейнтейнеров (сопровождающих) Лоренцо Стоукс (Lorenzo Stoakes) решил снять с себя большинство задач, которые он неустанно выполнял годами.

Виной всему – слишком большое количество кода, сгенерированного искусственным интеллектом. К концу 2026 г. до 25% пулл-реквестов (запросов на внесение изменений в код ядра), то есть почти каждый четвертый такой запрос, был создан нейросетью, а не живым разработчиком. Они начали отнимать у него слишком много времени.

Стоукс помогал развивать Linux на протяжении почти 13 лет – он присоединился к сообществу в 2014 г. Это сотрудник компании ARM – разработчика одноименной процессорной архитектуры.

Сгенировано ИИ Примеру Стоукса вполне могут последовать и другие ключевые участники сообщества

В числе прочего Лоренцо принимал активное участие в разработке подсистемы управления памятью в Linux. Помимо этого, из-под его пера вышла книга The Linux Memory Manager («Управление памятью в Linux»).

Работать по минимуму

По словам Стоукса, ввиду нынешних обстоятельств, то есть любви многих участников сообщества к вайб-кодингу, он больше не может гарантировать качественную проверку кода в тех областях, которые не входят в сферу его непосредственного сопровождения.

Лоренцо уведомил сообщество, что полностью перестает выполнять функции рецензента в таких областях, как управление памятью ( memory management), основное ядро (core), а также подсистема Rust. В то же время он пока продолжит курировать те части ядра, за которые отвечает именно как мейнтейнер, то есть сопровождающий.

Он отдельно подчеркнул, что намерен уменьшить свою рабочую нагрузку. По его словам, в 2026 г. она стала непомерно большой именно из-за наплыва патчей, код которых сгенерирован искусственным интеллектом.

Не мы такие, жизнь такая

Лоренцо не стал уходить молча и в подробностях (и предельно корректно) объяснил, что именно его не устраивает. «Учитывая текущий объем изменений в ядре, вызванный появлением серий патчей, созданных с помощью ИИ, у меня, к сожалению, не хватает ресурсов для полноценного рецензирования – за исключением тех областей, которые я курирую как мейнтейнер», – говорится в его обращении к другим участникам сообщества.

В то же время Стоукс решил не бросать дело, над которым работал, на произвол судьбы. Перед уходом он перераспределил поток патчей, который раньше поступал к нему, между другими участниками сообщества. Что важно, он решил не отдавать весь объем всего одному человеку – он разделил его сразу на четверых.

Хлопать дверью Стоукс не стал. Напротив, он извинился перед другими участниками сообщества за свой частичный уход. «Прошу прощения за такие меры, но, учитывая нынешние тенденции, мне необходимо хоть как-то разгрузить свой почтовый ящик», – написал он.

Торвальдс. Туда и обратно

Позицию Стоукса как минимум частично разделяет создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds). На протяжении всего 2026 г. он периодически сокрушается по поводу того, во что нейросети превратили процесс разработки ядра Linux.

В марте 2026 г. он оказался неприятно удивлен внезапно выросшим объемом патчей, предложенных для Linux 7.0 RC6. Всплеск их количества он увязал с ростом популярности нейросетей среди программистов.

В мае 2026 г. Торвальдс посетовал на то, что список рассылки, посвященный безопасности ядра, стал практически неуправляемым из-за огромного потока сообщений об уязвимостях, сгенерированных искусственным интеллектом. Развитие событий привело к тому, что ключевой инструмент коммуникации разработчиков оказался на грани коллапса из-за невероятного объема данных. Основная проблема была не в низком качестве находок ИИ, а в их массовом дублировании.

В том же месяце Торвальдс обрушился с критикой на сгенерированные ИИ отчеты об ошибках за то, что они нарушают процесс разработки ядра Linux.

При этом ранее «отец» Linux весьма лестно отзывался о нейросетях, позволяющих писать код без знания языков программирования. Например, в январе 2026 г. он признался, что не умеет программировать на Python. По его словам, если раньше он просто искал нужные ему части кода в Google, то теперь вместо этого он просто генерирует его при помощи ИИ.

В ноябре 2025 г. Торвальдс в позитивном ключе отозвался о программистах, использующих вайб-кодинг в своей работе, то есть не пишущих код, а генерирующих его с помощью нейросетей. Он заявил тогда, что поддерживает это явление, но отметил, что до разработки критически важных компонентов вайб-кодеров допускать не стоит.