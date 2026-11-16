Рассмотрение дела продолжится

Суд в США отказал в удовлетворении ходатайства об отклонении коллективного иска, поданного к Samsung Electronics, SK hynix, и Micron, в котором компании обвиняются в ценовом сговоре.

По сообщению Tom’s Hardware, соответствующее решение приняла судья Ноэль Уайз (Noël Wise). Она не согласилась с аргументом, приведенным ответчиками, якобы в рамках нынешнего иска им предъявляются все те же претензии, которые уже рассматривались ранее – в 2018 г.

В основе претензий к микроэлектронным гигантам, на долю которых приходится более двух третей рынка DRAM, – координация с целью создания искусственного дефицита DRAM. По мнению истцов, о наличии сговора подобного рода свидетельствуют решения, принятые компаниями.

Во-первых, в период с октября 2022 г. по апрель 2023 г. чипмейкеры сократили производство, после чего внесли изменения в его структуру, переориентировавшись на выпуск памяти высокой пропускной способности (HBM). В течение трех последующих месяцев компании было обвялено о намерении постепенно свернуть поставки DDR4 – DRAM предыдущего поколения, все еще пользовавшейся определенным спросом. Наконец, Samsung, SK hynix и Micron обвиняют в том, что те якобы не спешили с наращиванием производственных мощностей на фоне резкого роста цен.

Сгенерировано ИИ Samsung, SK hynix и Micron не удалось убедить суд в США отклонить иск с обвинениями в ценовом сговоре

Все это, считают авторы иска, способствовало возникновению дефицита и резкому подорожанию DRAM – на уровне 500% за год. Как отмечает Tom’s Hardware, к коллективному иску против Samsung, SK hynix и Micron присоединились 17 участников, среди которых есть как юридические, так и физические лица.

Аргументы в пользу истцов

По данным KPI News, с некоторыми аргументами ответчика суд все же согласился. К примеру, из факта почти одновременного переключения компаний на производство HBM, не обязательно следует наличие ценового сговора. Данное бизнес-решение вполне может быть объяснено адаптацией к новым реалиям рынка – производить HBM вместо DDR4/5 стало банально выгоднее.

С другой стороны, суду удалось усмотреть в поведении ответчиков определенные действия, которые могут свидетельствовать о том, что некоторые решения они принимали скоординировано. К таковым KPI News относит навязывание клиентам долгосрочных контрактов на поставку HBM при отказе от заключения аналогичных соглашений, касающихся отгрузки «обычной» DRAM. Не остался незамеченным и выход Micron из бизнеса по выпуску твердотельных накопителей (SSD) для потребительского рынка под брендом Crucial, о чем CNews писал в конце 2025 г.

Samsung, SK hynix и Micron настаивали на том, решение о прекращении производства DDR4 было принято каждой из компаний независимо, так как якобы давно пришла пора переходить на более современную DDR5. У суда на этот счет возникли сомнения, поскольку, во-первых, о нем было объявлено в пределах одного квартала 2025 г., при этом на тот момент DDR4 и даже DDR3 все еще пользовались относительно высоким спросом.

Подкрепляет предположение о координации действий, по мнению суда, и тот факт, что ответчики едва ли синхронно – с января 2026 г. – начали задавать клиентам, желающим оформить очередную партию чипов памяти, практически одинаковые вопросы.

Делать выводы пока рановато

Отказ судьи Уайз в удовлетворения ходатайства чипмейкеров об отклонении иска не является ни в коей мере не является доказательством факта совершения ими правонарушения. Пока суд лишь признал, что обвинения в сговоре, обозначенные в исковом заявлении, позволяют считать соответствующие подозрения правдоподобными (plausible). Прекращения производства по делу можно добиться и на более поздних этапах разбирательства.

Как отмечает Economic News, теперь ответчики обязаны представить свои возражения в срок до 7 декабря 2026 г. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 12 января 2027 г. В его рамках, как ожидается, будет определен порядок разбирательства.

Как отмечает TrendForce, в дальнейшем суд может потребовать от Samsung, SK hynix и Micron – если сочтет необходимым – раскрытия конфиденциальной информации, касающийся деятельности компаний. К таковой относится содержимого внутрикорпоративной переписки, протоколы совещаний руководства, информацию о критериях распределения продукции между клиентами в условиях дефицита чипов памяти, а также документов, касающихся решений по масштабированию производства.

Сам факт рассмотрения подобного иска – вне зависимости от его итогов – может оказать вендорам ПК и смартфонов и прочих традиционных потребителей DRAM большую услугу, усилив их переговорную позицию с производителями памяти при заключении долгосрочных соглашений, отмечает NewsPim.

Впрочем, значительного влияния на финансовое положение Samsung, SK hynix и Micron в краткосрочной перспективе ожидать не следует, отмечает TrendForce. Сроки рассмотрения антимонопольных исков в США могут исчисляться годами.