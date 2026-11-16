Суд приговорил к четырем годам тюрьмы экс-гендиректора «Защитаинфотранс» Вячеслава Смирнова. Смирнов признан в виновным в мошенничестве при эксплуатации ИТ-системы безопасности на транспорте, у которой не было пользователей. Смирнов сначала отрицал вину, но в последний момент ее признал. Также своими показаниям Смирнова помог изобличить бывшего замминистра транспорта Алексея Семенова.

Приговор экс-гендиректору «Защитаинфотранс» Вячеславу Смирнову

Басманный районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу бывшего гендиректора госпредприятия «Защитаинфотранс» (подведомственная структура Министерства транспорта) Вячеслава Смирнова.

Суд признал его виновным по ч. 4 статье 159 Уголовного кодекса (УК РФ) - «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» и приговорил к четырем годам заключения в исправительной колонии общего типа. Смирнову также запрещено занимать руководящие должности в госструктурам и компаниях с госучастием в течение трех лет.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск Минтранса к Смирнову о взыскании с него 73 млн руб. Смирнов находится под стражей с конца 2024 г. При исчислении срока отбывания наказания в колонии один день в СИЗО будет засчитываться за полтора дня. Это означает, что Смирнов выйдет на свободу уже через год, если ранее не выйдет по УДО (условно-досрочному освобождению).

Сгенерировано ИИ Суд приговорил к четырем годам тюрьмы экс-гендиректора «Защитаинфотранс» Вячеслава Смирнова, который помог изобличить бывшего замминистра, но срока не избежал

В конце 2024 г. одновременно со Смирновым, был задержан бывший замминистра транспорта Алексей Семенов, курировавший деятельность «Защитаинфотранс».

Рассмотрение его уголовного дела также началось в Басманном районном суде весной 2026 г., но в рамках отдельного процесса. Летом 2026 г. суд вернул дело Семенова в прокуратуру.

ИТ-система, у которой не было пользователей

Первоначально обвинение против Смирнова строилось на двух статьях УК: «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ) и «Дача взятки» (ст. 291 УК РФ).

В случае с мошенничеством речь шла о СС ТМК (Система сбора результатов технического мониторинга и контроля) - подсистемы ЕГИС ОТБ (Единая государрственная информационная система обеспечения транспортной безопасности).

Данная подсистема была создана «Защитаинфотранс» по контракту с Минтрансом и функционировала в 2013-2022 гг. Предполагалось, что к данной системе будут подключаться объекты транспортной инфраструктуры - железнодорожные вокзалы, аэропорты, автовокзалы и пр. - и передавать данные о системах безопасности (видеокамеры, рамки досмотра и пр.).

Однако, кроме тестовых пользователей, никто из транспортных объектов к СС ТМК не подключился. Минтранс посчитал, что система не использовалась по функциональному назначению и потребовал от Смирнову вернуть денежные средства, потраченные «Защитаинфотранс» на ее эксплуатацию (сумма гражданского иска).

Смирнов поначалу обвинение в мошенничестве отрицал и энергично защищался. По мнению бывшего гендиректора «Защитаинфотранс», в задачу его предприятия входило поддержание работоспособности системы, а не поиск пользователей к ней. Смирнов также утверждал, что сам, начиная с 2015 г,, писал письма в Минтранс о том, что у системы нет пользователей, но не получил санкции на ее отключение.

По ходатайству защиты Смирнова в суд были вызваны его бывшие заместители по «Защитаинфотранс» - Сергей Пряников, Игорь Сидоров и Юрий Бойко. Они пояснили причины неудачи. Система создавалась по поручению Правительства, ее пользователями должны были стать силовые структуры - МВД (Министерство внутренних дел), ФСБ (Федеральная служба безопасности) и пр.

Предполагалось, что подключение объектов транспортной инфраструктуры к СС ТМК станет обязательным: соответствующие поправки в Закон «О транспортной безопасности» были внесены в Госдуму в 2015 г. Однако рассмотрение законопроекта затянулось и поправки были приняты только в 2019 г. При этом в окончательной редакции закона содержалась другая норма – о необходимости «предоставления данных» вместо «передачи данных».

По мнению Пряникова, это привело к тому, что в отсутствие законодательных требований объекты транспортной инфраструктуры просто не стали тратить деньги на подключение к СС МТК, и сейчас доступ сотрудников правоохранительных органов к информации о объектах транспортной инфраструктуры осуществляется ими непосредственно на данных объектах в специальных комнатах.

Признания экс-гендиректора «Защитаинфотранс»

В случае же с обвинением во взятки Смирнов сам был инициатором соответствующего расследования: находясь в СИЗО в сентябре 2025 г., он через администрацию ФСИН (Федеральная служба исполнения наказания) направил признание в совершение преступления. Речь шла о фиктивном трудоустройстве в «Защитаинфотранс» личного водителя Анатолия Семенова Сергея Ефанова.

Выступая на прениях, прокурор признал заслуги Смирнова в изобличении Семенова и попросил прекратить его преследование по ст. 291 УК РФ (суд с этим согласился), В части же ст. 159 УК РФ прокурор попросил приговорить Смирнова к 4,5 годам заключения.

Адвокат Смирнова обратила внимание, что признание его подзащитного в даче взятки Семенову было дано за полгода до возбуждения уголовное дела. По ее мнению, это означает, что ее подзащитный не мог знать о наличие у правоохранительных органов соответствующей информации и дела признании добровольно. Кроме того, Смирнов подтвердил эту информацию в ходе очной ставки с Семеновым. В связи с этим адвокат попросила приговорить Смирнова к выплате штрафа или условному сроку.

Сам Смирнов неожиданно отказался от участия и в прениях, и от последнего слова. Отметим, что в конце 2025 г. в ходе судебных слушаниях по делу преемника Смирнова на посту гендиректора «Защитаинфотранс» Юрия Спасского и его заместителей прения продолжались два дня. Смирнов же лишь попросил суд оставить за его семьей единственное жилье - квартиру в Москве, которая в разных долях разделена между ним, его супругой Ольгой и дочерью Еленой.

Как пояснил CNews один из участников процесса, такое поведение Смирнова было вызвано тем, что в ходе одного из последних судебных заседаний он изменил свою позицию и дал признание по обвинению в мошенничестве. Это подтверждается и словами адвоката Смирнова, заявившей, что ее подзащитный признал вину по обоим пунктам обвинения.

Имущество экс-гендиректора «Защитаинфотранс» и его семьи

Отдельным вопросом обсуждалось имущество семьи Вячеслава Смирнова. Выступая на прениях, его сын Александр попросил снять арест с принадлежащих ему двух квартир в Москве, машиноместа, транспортного средства и банковских счетов.

Александр Смирнов обратил внимание, что он не является ни фигурантом уголовного дела, ни ответчиком по гражданскому иску. Соответственно, он не должен нести ответственность за дела своего отца. Александр Смирнов добавил, что арестованные квартиры приобретались им на собственные средства и на средства от материнского капитала (он более 10 лет проработал в «Газпроме» и является многодетным отцом).

С отдельным ходатайством Александр Смирнов обратился от лица своей сестры Елены. Он попросил снять арест с ее банковских счетов и принадлежащей ей доли размером 1/3 в квартире отца. Данная квартира была получена Вячеславом Смирновым еще в 1995 г. после службы в Вооруженных силах и к обстоятельствам данного дела не имеет отношения. При этом факт ареста на данную долю был обнаружен буквально за несколько дней до соответствующего заседания суда.

В части имущества суд конфисковал часть активов Вячеслава и Ольги Смирновой - земельные участки, жилые и нежилые постройки в Подмосковье и нежилые помещения в Москве. Жилая квартира в Москве и банковские счета в России, Латвии, Казахстане и Черногории продолжат находится под арестом до окончания выплат по гражданскому иску. Арест с квартир и счетов Александра Смирнова, а также со счетом Елены Смирновой был снят.

Другие уголовные дела экс-чиновников Минтранса и «Защитаинфотранс»

Как уже отмечалось, в конце 2025 г. Симоновский районный суд Москвы признал виновными другого бывшего гендиректора «Защитаинфотранс» Юрия Спасского, его заместителя Виктора Парахина и замглаву дирекции по ИТ предприятия Романа Лаврентьева.

Суд приговорил Спасского и Парахина к 7,5 годам заключения, Лаврентьева – к 6,5 годам заключения. Также суд удовлетворил гражданский иск Минтранса о взыскании с обвиняемых 60 млн руб.

В данном обвинении речь шла о заключенном в 2020 г. контракте Минтранса с «Защитаинфотранс» на доработку ЕГИС ОТБ с целью обеспечения межведомственного оборота во время эпидемии короновируса. Следствие утверждает, что все работы были выполнены сотрудниками «Защитаинфотранс», а обвиняемые организовали хищение денежных средств через подрядчиков предприятия - ИТ-компаний «Инфориоин» и «Статус Комплайнс».

С 2022 г. владельцем 50% доли в «Инфориоин» был Александр Смирнов. до этого сотрудником и совладельцем компании была его жена Ольга. Весной 2026 г. Никулинский районный суд Москвы удовлетворил гражданский иск Генпрокуратуры к Семенову, Спасскому, Парахину, Смирнову, членам их семей и иным лицам о взыскании с них 6 млрд руб.

По мнению надзорного ведомства, на такую сумму федеральному бюджету был нанесен ущерб вследствие действиях ответчиков. Утверждается, что под руководством Семенова была создана коррупционная схема под выводу бюджетных средств из «Защитаинфотранс» в подконтрольные ответчикам компании «Ифнорион» и «Статус Комплаенс».

Суд постановил изъять в пользу государства имущества ответчиков и доли в указанных компаниях. Сейчас Росимущество выставило на продажу доил в «Инфориоин» и «Статус Комплайнс».