Илон Маск хочет завалить США и Европу своими роботакси. В производство беспилотного автомобиля Cybercab от Tesla, который начал курсировать в штате Техас только два месяца назад в количестве менее 600 штук, он хочет инвестировать миллиарды, чтобы расширить производство сразу до 1 млн штук в год.



Амбициозный план

Tesla собирается инвестировать 3 млрд евро (около $3,3 млрд) в расширение своей гигафабрики в Берлине (Германия), которая должна начать массовое производство беспилотных автомобилей Cybercab в 2029 г., пишет TechCrunch.

Об этом сообщил Андре Тириг (Andre Thierig), старший директор по производству: «Новое здание в Грюнхайде, к востоку от Берлина, сможет производить до 1 млн автомобилей в год».

Cybercab от Tesla, двухместный автомобиль без рулевого колеса и педалей тормоза, впервые начал перевозку пассажиров в Остине (штат Техас) всего около двух месяцев назад — в начале сентября 2026 г.

Чем известен Cybercab

Вместо руля, педалей и другого традиционного автомобильного оборудования Cybercab оснащен системой автономного вождения, которая отличается от конкурентов, например, от Waymo.

Сгенерировано ИИ Илон Маск мечтает, что его беспилотные автомобили Cybercab заполонят улицы Европы и Америки

Системы Cybercab видят окружающую среду исключительно через камеры, имитирующие человеческое зрение, данные которых интерпретирует ИИ. Дополнительные датчики, такие как лидар, как у других беспилотных автомобилей, у детища Tesla отсутствуют.

Дополнительные датчики обычно нужны, чтобы при недостатке обучения у нейросети уточнять данные и не допустить возникновения сбоев. Cybercab лишен такой возможности и полагается полностью на камеры и нейросеть.

На данный момент в Остине эксплуатируется около 573 машин. Так что производственный план в 1 млн машин в год выглядит амбициозно. Тем более что власти Остина уже через несколько часов после запуска Tesla услуги роботакси начали в отношении компании расследование.

Дело в том, что в городе все еще действуют федеральные стандарты, согласно которым на улицы не может выехать автомобиль без педали тормоза, стеклоочистителя или зеркала заднего вида. Tesla должна была подать заявку на освобождение от этого требования. Однако ее представители заявили, что компании не нужно освобождение, поскольку ее автомобили соответствуют всем существующим стандартам безопасности.

Роботакси лучше

Ради срочного старта производства Cybercab Илон Маск (Elon Musk) отказался от другого своего нашумевшего проекта.

В начале ноября 2026 г. предприниматель официально объявил о завершении производства электромобиля Cybertruck на производственном комплексе Gigafactory Texas к примерно середине следующего года. Целью этого решения спустя всего 4 года после начала выпуска модели является освобождение производственных мощностей для наращивания выпуска автономного такси Cybercab, как писал CNews.

Сгенерировано ИИ Роботакси будут производиться миллионами

Несмотря на высокий спрос на Cybertruck, который Маск в конце 2023 г. описывал как «незаурядный», и количество предварительных заказов, превышающее, по его словам, один миллион, продажи автомобиля оказались низкими. К марту 2025 г. было реализовано менее 50 тыс. единиц, а за первые три квартала 2026 г. — всего 11,6 тыс. автомобилей Cybertruck, что на 28% меньше год к году.