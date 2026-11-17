У партнерши бывшего главы Nvidia Дженсена Хуанга обнаружился муж - Кан Вэй. Пока она, по данным СМИ, организовывала поставки ускорителей Nvidia в Китай, ее муж при поддержке китайского государства строил дата-центры. С 2021 по 2024 г. его проекты ЦОДов привлекли около $9 млрд инвестиций, а значительная часть — от китайских властей. В апреле 2024 г. он участвовал в закладке крупного дата-центра в Сычуани (Китай) стоимостью около $5 млрд.

Деловые связи окружения

У пассии бывшего главы Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang) обнаружился муж, который строил в Китае дата-центры на миллиарды долларов, пишет The Wall Street Journal.

В ноябре 2026 г. американские СМИ выявили примечательные детали в деловых связях Элис Хуан (Alice Huang), партнерши бывшего генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, информировал CNews. Если она занималась организацией поставок ускорителей искусственного интеллекта (ИИ) Nvidia в Китай, то ее супруг Кан Вэй (Kang Wei) при государственной поддержке реализовывал проекты строительства центров обработки данных (ЦОД) в стране.

Кан Вэй является учредителем шанхайской компании Hexi Capital. В 2021-2024 гг. его проекты в сфере ЦОД привлекли инвестиции на сумму $9 млрд, значительная часть которых поступила от китайских государственных структур. Центральным звеном выступала компания Century Longteng со штаб-квартирой в Шанхае. В состав ее акционеров входят государственная структура Шанхая (10%), инвестиционная компания, созданная подразделением прямых инвестиций Hexi Capital (27%), а также торгующаяся на Шэньчжэньской фондовой бирже Century Huatong (63%).

Сгенерировано Gemini 3.1 Flash Image Пока пассия Хуанга занималась поставками ускорителей из США в Китай, ее супруг строил китайские дата-центры на миллиарды

По словам Кана, именно он познакомил Элис Хуан с главой Nvidia. В начале 2022 г. Century Longteng заключила рамочное соглашение с Huawei о совместном развитии облачных ЦОД и вычислительных мощностей. Компания получила ряд поддерживаемых китайским правительством проектов, в том числе «Промышленный парк интеллектуальных вычислений» в Уху (провинция Аньхой) с объемом инвестиций около $4,5 млрд. План предусматривает возведение восьми зданий ЦОД общей площадью около 380 тыс. квадратных метров. Проект входит в государственную программу переноса вычислительных мощностей Китая с востока на запад.

По состоянию на апрель 2026 г. было зарегистрировано завершение строительства как минимум одного здания площадью около 46,5 тыс. кв. м. В апреле 2024 г. Кан принял участие в церемонии закладки крупного ЦОД в Ляншане (провинция Сычуань) - объем инвестиций в проект оценивается примерно в $5 млрд.

Связи с Megaspeed и контакты с руководством Nvidia

В 2023 г. Megaspeed сообщила Nvidia, что ее крупным клиентом станет Alibaba. Впоследствии сингапурский оператор ЦОД получил статус облачного партнера Nvidia и обеспечил себе приоритетный доступ к ИТ-оборудованию компании. В том же месяце Хуан покинула пост зарегистрированного директора Megaspeed в связи с реструктуризацией капитала, однако продолжила поддерживать контакты с главой Nvidia. В конце 2023 г. их сфотографировали вместе в ресторане в Сингапуре, а в 2024 г. - на выставке Computex в Тайбэе.

Объем закупок, по оценкам американских СМИ, составил от $4 млрд до $7,5 млрд. Речь идет о мощных ИИ-чипах, включая ускорители H100 и H200, подпадающих под экспортные ограничения; часть из них была доставлена в Китай. При этом в открытых источниках в ноябре 2026 г. отсутствуют данные, подтверждающие, что Пекин давал Megaspeed указания закупать ИТ-оборудование Nvidia, равно как и подтверждения того, что ускорители поступили в связанные с Каном дата-центры.

Расследования и ограничительные меры

В совместном заявлении Минторга и Минюста США отмечается, что расследование в отношении Megaspeed ведется с 2024 г. Компания подозревается в незаконной переправке полупроводниковой продукции. В июне 2025 г. Nvidia внесла Megaspeed в свой черный список с запретом на продажи.

Сгенерировано MiniMax H3 Image Highspeed Строительство ЦОДов в Китае

В феврале 2025 г. власти Сингапура инициировали расследование в отношении Megaspeed. Доказательств для квалификации действий Элис Хуан, которую подозревали в предоставлении недостоверных данных при закупке серверов, как уголовного преступления оказалось недостаточно. Ей вынесли строгое предупреждение и запретили въезд в страну. В Megaspeed сообщили, что Хуан покинула компанию 30 августа 2025 г., а деятельность самой компании является законной и соответствует установленным требованиям. В 2026 г. в Шанхае в рамках расследования дела о манипулировании акциями задерживался и Кан, однако его недавно освободили.

Инцидент на Тайване

Параллельно в рамках дела о контрабанде ИИ-серверов на Тайване задержали менеджера Nvidia Лун Чан (Lun Chang). По версии следствия, он содействовал получению одобрения местному оператору на покупку 130 высокопроизводительных ИИ-серверов. У данного оператора не оказалось мощностей для размещения этого ИТ-оборудования на Тайване, а средства поступили от китайских структур. 74 сервера были отправлены в Китай, еще 56 в мае 2026 г. перехватила береговая охрана. В июле 2026 г. Лун Чана арестовали, а в августе ему предъявили обвинения в злоупотреблении доверием. Всего по делу проходят девять фигурантов, для которых прокуратура запросила максимально строгое наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Nvidia выразила тайваньским властям несогласие с предъявленными обвинениями и обратилась за консультацией к TSMC, однако ни власти страны, ни полупроводниковый подрядчик не стали вмешиваться. В Nvidia заявили, что провели внутреннее расследование и не установили признаков того, что ее сотрудники знали о переправке чипов сторонней компании. После отставки Хуанга аналитики полагают, что даже если новое руководство компании будет придерживаться прежнего курса, Nvidia временно воздержится от заключения подобных сделок.