В России за пять лет многократно увеличилось число ИТ-компаний, основанных гражданами или компаниями из Китая. Немало и тех, во главе которых стоят выходцы из Белоруссии и Казахстана. А вот компаний, у руля которых стоят граждане других стран, особенно Кипра и США, напротив, становится все меньше.

Российская лишь с виду

Российская ИТ-сфера с огромной скоростью прирастает компаниями с учредителями из Китая и ряда других дружественных стран. Они очень активно вытесняют фирмы, у истоков которых находятся граждане и организации из других стран.

За пять лет, с конца 2021 г., число российских компаний с учредителями из КНР увеличилось в шесть раз, отмечают «Известия». На втором месте в этом плане находится Белоруссия – здесь их количество за тот же период выросло в 3,7 раза. Замыкает тройку лидеров Казахстан с 3,5-кратным ростом.

За минувшую пятилетку ситуация с российскими ИТ-компаниями, учредители которых базируются за рубежом, изменилась кардинально. Если в 2021 г. лидерами были США и Кипр, то теперь им больше нет места в тройке лидеров.

Сгенерировано ИИ С виду вроде бы российская ИТ-компания, но на деле всем управляет КНР

Статистика основана на компаниях и индивидуальных предпринимателях с иностранным гражданством. Учитывались исключительно организации с одним из трех основных видов деятельности: «производство компьютеров, электронных и оптических изделий» (ОКВЭД 26), «разработка программного обеспечения и сопутствующие услуги» (ОКВЭД 62) и «деятельность в области информационных технологий и информационных услуг» (ОКВЭД 63).

Вытеснить конкурентов

По мере роста числа российских ИТ-компаний с основателями из Белоруссии, Казахстана и КНР очень быстро сокращается количество фирм с кипрскими учредителями. За пять лет их стало меньше сразу на 85,7%, и на всю страну их осталось лишь 74.

Схожая ситуация с США – ИТ-фирм в России, у которых среди учредителей есть резиденты этой страны, за тот же период стало меньше на 74,8%, их осталось лишь 62. Европу тоже зацепило, что отчетливо видно на примере Германии. К концу 2026 г. в России осталось 47 ИТ-структур с немецким участием, а это на 59,1% меньше, нежели в IV квартале 2021 г.

Спустя почти пять лет после резкого изменения геополитики в десятку стран, участвующих в организации российских ИТ-компаний через собственные фирмы и граждан, вошли страны-соседи России. Так, участие Армении прослеживается в 43 таких компаниях, Узбекистана – в 47, а Кыргызстана – и вовсе в 87.

Почему все так

Нынешние изменения – это прямое следствие нынешней геополитики, считают опрошенные «Известиями» эксперты. За неполные пять лет, что страна ощущает ее последствия, из России ушли десятки ИТ-компаний с участием Запада.

Как сообщил изданию заместитель директора компании стратегического консалтинга «АРБ Про» Роман Копосов, часть этих компаний просто свернули всю деятельность в России, другие же передали все свои активы местным собственникам и поменяли юридическую структуру.

Высвободившуюся нишу тут же начали заполнять другие страны. У Копосова есть свое мнение насчет того, почему в лидеры выбились именно Белоруссия и Казахстан. По его словам, обе эти страны «тесно связаны с российским рынком экономически».

«Между странами сложились общие деловые связи, есть русскоязычные команды, опыт совместной разработки и интеграции технологических решений. Для предпринимателей из этих стран наш рынок относительно понятен с точки зрения клиентской базы, организации работы и деловой среды», – добавил он.

У роста числа российских компаний с китайским участием Копосов видит другие предпосылки. Он отметил, что сильные позиции Китая «связаны прежде всего с технологическим оборудованием, электронной компонентной базой, инфраструктурными решениями и интеграцией».

Другие собеседники издания полагают, что свою роль в росте числа ИТ-фирм с учредителями из стран-соседей, играет языковой барьер, вернее, его отсутствие. Как отметил эксперт НТИ по технологическому развитию Илья Ильинский, знание русского языка упрощает выход соседних стран на российский ИТ-рынок, равно как и «знакомая деловая среда и налаженные связи с заказчиками».

Как раньше – уже не будет

Роман Копосов уверен, что в обозримом будущем отката российского ИТ-рынка к прежним формам с точки зрения структур управления не будет. «Массового возвращения западных технологических корпораций в прежнем формате не ожидается. Для этого должны существенно измениться условия международных расчетов, санкционные ограничения и возможности работы с российскими заказчиками», – утверждает он.

В то же время он уверен, что «структура иностранного присутствия» в перспективе ближайших двух-трех лет продолжит трансформироваться. С ним согласен и политолог Станислав Трунов – он не сомневается, что компании из стран Азии и СНГ будут наращивать свое присутствие на российском рынке. При этом массовым данное явление не будет, считает Трунов.

Больше или меньше

За минувшие пять лет общее число российских ИТ-предприятий с иностранным участием сократилось, притом довольно существенно. С конца 2021 г. их стало меньше на 9,6%, и теперь по всей стране их насчитывается в пределах 1930, хотя пятью годами ранее их было более 2130.

Одновременно с этим гораздо сильнее увеличилось число работающих в российском ИТ-секторе индивидуальных предпринимателей с иностранным гражданством. За тот же период их стало больше на 35,8% – более 1340 против 988.

С учетом всего перечисленного суммарное количество фирм и ИП с иностранным участием в российском ИТ-секторе увеличилось на 4,8%, составив почти 3270.