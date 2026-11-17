Российский ИТ-предприниматель Александр Чачава на фоне объявления Евросоюзом о введении в отношении него санкций вышел из совета директоров «Яндекса». Незадолго до этого он уже начал расставаться со своими российскими активами.



Изменения в совете директоров «Яндекса»

Компания «Яндекс» опубликовала на своем сайте объявление о том, что Александр Чачава вышел из состава совета директоров МКПАО «Яндекс».

«Изменение состава совета директоров не влияет на операционную деятельность и стратегию компании. "Яндекс" продолжает работать в обычном режиме под руководством команды менеджеров», — указано в сообщении.

Представители компании отдельно отметили, что персональные санкции Евросоюза в отношении Чачавы не распространяются ни на головную компанию МКПАО «Яндекс», ни на ее дочерние структуры.

Сгенерировано ИИ «Яндекс» вывел из совета директоров своего совладельца Александра Чачаву, в отношении которого ЕС ввел санкции

Накануне стало известно, что Евросоюз (ЕС) ввел новые санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме Чачавы, совладельца «Яндекса», под ограничения попала и основательница Wildberries Татьяна Ким.

Мотивировка введения персональных санкций

ЕС объяснил введение санкций против Чачавы фактом владения им долей в «Яндексе», которая, будучи крупной ИТ-компанией, приносит «российскому Правительству значительную прибыль», а также тем, что подконтрольная бизнесмену «О23» является крупным акционером Ozon, который, по данным ЕС, продает товары военного и двойного назначения.

Чачава буквально на прошлой неделе (10-11 ноября 2026 г.) уже распродал часть активов. Он перестал быть владельцем «О23» вместе с принадлежащей ему долей в Ozon. My.Games был продан топ-менеджерам компании во главе с Еленой Григорян и Денисом Савутой и инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Георгию Нарисламову.

Российские активы Чачавы

Крупным бизнесом Чачава занялся в 2022 г. после приобретения My.Games — разработчика игр, принадлежавшего VK. Сумма сделки составила $642 млн. При этом, как стало известно из отчета VK за 2024 г., задолженность покупателя по данной сделке составляет 38,12 млрд руб.

В 2024 г. Чачава вошел в состав «Консорциум.Первый», который приобрел «Яндекс» у его головной структуры — голландского Yandex (нынешнее название — Nebius). Сумма сделки составила — 475 млрд руб. Впоследствии участники консорциума перешли к прямому владению акциями компании.

Другими владельцами принадлежавшей данному консорциуму доли в «Яндексе» сейчас являются группа «Интеррос» Владимира Потанина, структура основного владельца нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова и гендиректор специализированного депозитария «Инфинитум» Павел Прасс. Потанин уже находится под санкциями ЕС.

В 2025 г. Чачава через компанию «О23» приобрел 27,7% акций в маркетплейсе Ozon. Исторически данная доля принадлежала американскому фонду Baring Vostok. В 2024 г. она была продана фонду «Восток Инвестиции», созданному бывшими топ-менеджерами Baring Vostok, за $292 млн (с учетом долга). Затем доля была передана компании «О23», сама доля была продана за 38,2 млрд руб. Весной 2026 г. доля «О23» в Ozon выросла до 34,95%. Другим крупным акционером Ozon с долей 34,95% является АФК «Система», которая также является субъектом европейских санкций.