Глава управления Белого дома по кибербезопасности Шон Кернкросс покидает пост по собственному желанию. На фоне ухода отмечаются недавние ИТ-сбои в компьютерных системах американских ведомств и компаний, включая АНБ, FAA, Microsoft, United Airlines и JPMorgan Chase. По данным Axios, он уходит сейчас, чтобы Сенат успел утвердить преемника до 3 января 2027 г., когда контроль над верхней палатой перейдет к демократам после промежуточных выборов. Решение не связано с разногласиями с администрацией Трампа.

Уход с должности

Глава управления Белого дома по кибербезопасности Шон Кернкросс (Sean Cairncross) покидает свой пост, пишет Reuters.

После череды масштабных технических неполадок на территории Соединенных Штатов в ноябре 2026 г. было принято кадровое решение. В частности, за минувшую неделю произошел ИТ-сбой в работе сервисов компании Microsoft, а также приостановка авиаперевозок, затронувшая свыше 18 тыс. рейсов.

В отставочном заявлении Шон Кернкросс отметил: «Я испытывал сильнейшее чувство гордости, трудясь в команде президента Дональда Трампа». Покидая позицию руководителя направления кибербезопасности, я испытываю глубокое удовлетворение от выполненной командой работы: усиления защиты США от ИТ-угроз, обеспечения безопасности критически важных объектов, нейтрализации внешних вызовов, а также формирования базы для лидерства Америки в области передовых интеллектуальных технологий».

Сгенерировано MiniMax H3 Image Highspeed Бывший глава управления Белого дома по кибербезопасности Шон Кернкросс

Имея юридическое образование, Шон Кернкросс исполнял эти обязанности с августа 2025 г. Главе государства Национальный специалист по кибербезопасности предоставляет рекомендации в данной области, а также осуществляет координацию национальной киберстратегии.

Согласно сообщению источника Reuters, президент США Дональд Трамп (Donald Trump) выразил полную поддержку увольнению Шона Кернкросса с занимаемой им должности. Кандидатуру его преемника должен утвердить Сенат, который с января 2027 г. переходит под контроль демократов.

Долгая карьера

Во время первого президентского мандата Дональда Трампа Шон Кернкросс выполнял функции представителя руководителя администрации Белого дома в структурах Совета национальной безопасности.

Впоследствии Кернкросс занял пост руководителя Агентства содействия развитию тысячелетия, государственной структуры, курирующей распределение иностранной помощи.

Кадровая перестановка

По информации Axios, обязанности Кернкросса временно возьмет на себя Кирстен Дэвис (Kirsten Davis), соответствующие данные подтверждает CBS News. Сообщается, что редакция опирается на источники, согласно которым Стивен Миллер (Stephen Miller), возглавляющий президентский аппарат, инициировал смену кадров и добился увольнения Кернкросса. В обосновании данного решения собеседник подчеркнул, что бывший руководитель продемонстрировал недостаточную квалификацию в сфере защиты от ИТ-угроз, писал CNews. Другой источник объяснил это тем, что тот не обладал достаточной квалификацией в сфере кибербезопасности, информировал CNews.

Ранее Кирстен Дэвис исполняла обязанности главного советника министра обороны США Пита Хегсета (Pete Hegseth) по вопросам кибербезопасности в здании Пентагона. Профессиональный путь также включает сотрудничество с корпорациями Estеe Lauder, Barclays Africa Group, Hewlett Packard и Siemens.