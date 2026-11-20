АО «Научно-исследовательский институт приборов» подало иск в Арбитражный суд, оспаривая решение Минпромторга о расторжении госконтракта на 400 млн рублей. Речь идет о создании технологии производства кремниевых пластин для силовой электроники — критически важного направления для импортонезависимости страны.

Суд с Минпромторгом

Как выяснил CNews, АО «Научно-исследовательский институт приборов» (АО «НИИП», входит в «Росатом») подало иск в Арбитражный суд Москвы, чтобы оспорить односторонний отказ Минпромторга от исполнения госконтракта на разработку технологии производства слитков и полированных пластин нейтронно-трансмутационно легированного монокристаллического кремния диаметром 150 мм.

Речь идет об опытно-конструкторской работе (ОКР) «Вектор-150» стоимостью 400 млн руб. Контракт был заключен в конце 2024 г. и должен быть исполнен до конца 2026 г.

Заявление о признании расторжения госконтракта недействительным было принято судом к производству 2 ноября 2026 г. Первое заседание назначено на 17 декабря.

Что произошло

Ранее CNews писал, что Минпромторг расторг контракт с НИИП из-за невыполнения обязательств по первому этапу работ (срок истекал 15 мая 2026 г.). Министерство начислило институту штраф в размере 1,5 млн руб. (0,5% от цены этапа) и приняло решение об одностороннем отказе.

Сгенерировано ИИ Исполнитель судится с Минпромторгом из-за расторжения контракта

Несмотря на решение Минпромторга от 8 октября, уже 18 октября «НИИП» направил в министерство официальное уведомление о готовности сдать отчет по первому этапу ОКР. В письме институт просит отменить решение об отказе до его вступления в силу, согласовать график завершения работ и провести рабочее совещание.

Задержки согласования

Как следует из официального письма, направленного «НИИП» в адрес директора департамента металлургии и материалов Минпромторга Ивана Маркова и замминистра Василия Шпака (есть в распоряжении CNews), институт не прекращал работу над проектом и готов был сдать этап.

«НИИП» указывает, что для выполнения работ требовались многочисленные согласования от Минпромторга. Например, «НИИП» обратился в Минпромторг с вопросом относительно поликристаллического кремния 25 апреля 2025 г., а ответ получил 14 июля. Месяц министерство согласовывало и закупку анализатора частиц.

Ответ по закупке оборудования, который был направлен в министерство 31 октября 2025 г., поступил только 27 апреля 2026 г. Также исполнитель отправлял запрос на изменение срока первого этапа работ в феврале 2026 г. и ответа так и не получил.

При этом исполнитель не мог начать работы без согласований от заказчика, указывает институт в письме.

Готовность работ

Согласно письму «НИИТ», разработаны основные технологические решения, разработана и изготовлена технологическая оснастка, проекты РКД и РТД, проведены патентные исследования, разработаны методики измерений и предварительных испытаний, ведется технологическая подготовка производства.

Технология выращивания слитков Si-Fz ориентации (100) диаметром 150 мм создается в Российской Федерации впервые (раздел «Цели выполнения ОКР» ТЗ), поэтому состав необходимых сырья, оборудования, средств и методик измерений уточнялся по мере технического проектирования и отработки технологических операций на экспериментальных образцах, следует из письма.

Представители министерства отказались от комментариев, а «НИИП» не ответили на запрос.



Что это значит для отрасли

Проект «Вектор-150» имеет стратегическое значение. Нейтронно-трансмутационно легированный кремний (НТЛ) диаметром 150 мм — это основа для производства мощных силовых тиристоров, IGBT-транзисторов и быстровосстанавливающихся диодов. Без него невозможно представить развитие отечественного электротранспорта, зарядной инфраструктуры и энергетики.

В техническом задании прямо указывалось, что в России такое производство отсутствует, а купить материалы за рубежом нельзя из-за их стратегического назначения.