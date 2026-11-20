Объекты КИИ, которые, как планировалось в 2022 г., перейдут на российское ПО за два года, не сделали этого до сих пор. Власти перенесли максимальный срок на 2036 г. Предыдущая планка, установленная на 2028 г., остается только для небольшой доли объектов, относящихся к первой и второй категориям значимости.



Новые сроки импортозамещения

Правительство утвердило новые сроки перехода на российское ПО субъектов КИИ (госорганы и госучреждения, а также юрлица, которым принадлежат информационные системы, сети связи или АСУ в стратегических отраслях). Постановление опубликовано и вступило в силу, пишет «Коммерсант».

Базовый срок завершения назначен на 1 сентября 2028 г. и касается объектов КИИ первой и второй категорий значимости. Для третьей категории, к которой относится 92% объектов КИИ, срок сдвинут до 2036 г. Для первых двух категорий также предусмотрена отсрочка при наличии особо значимых проектов (ОЗП) по созданию российского ПО для КИИ.

При отборе ОЗП будут учиваться отраслевые потребности и направления, где отечественные аналоги еще не достигли зрелости. Утвердить планы перехода до 20 декабря 2026 г. должны ответственные лица, которых назначат уполномоченные органы (уровень — не не ниже заместителя руководителя).

Сгенерировано ИИ У 90% объектов КИИ есть еще 10 лет на импортозамещение ПО

Объекты КИИ — это критически важные сети и информационные системы субъектов КИИ. Для них запрещено приобретать иностранное ПО с 31 марта 2022 г. Указом Президента. Тогда планировалось осуществить импортозамещение до 1 января 2025 г. Однако в ноябре 2025 г. Минцифры определило новый срок — 1 января 2028 г. с возможным продлением до 1 декабря 2030 г. — и пригрозило оборотными штрафами до 2%–3% выручки для тех, кто не успеет.

Отсрочки для ОЗП

На три категории объекты КИИ делятся по итогам оценки возможного ущерба в случае компьютерного инцидента.

Для первой и второй категорий свыше 33 тыс. российских программ уже разработаны и внесены в реестр отечественного ПО. ОЗП для них реализуются с 2022 г. На данный момент их насчитывается более 200. Отсрочка перехода привязана к проектам по созданию ПО, а не к отсутствию аналогов иностранного софта, подчеркнули в Минцифры.

Условием продления срока перехода до 1 января 2031 г. будет завершение ОЗП к 1 марта 2028 г. или заключение договора на разработку и внедрение на конкретном объекта до 1 января 2028 г. До 1 января 2036 г. срок продлят, если ОЗП начался в 2026–2028 гг. и не завершился к 1 марта 2028 г.

Те объекты, которые будут вноситься в реестр значимых объектов КИИ с 2027 г., должны переходить на российское ПО не более чем за 5 лет с даты внесения.

КИИ не успевают

Компании, попадающие под первую и вторую категории, «либо завершили, либо завершают проекты миграции», сказал управляющий партнер ГК «Корус Консалтинг» Константин Смирнов.

Всего же к концу 2025 г. на отечественное ПО перешли около 40%–45% субъектов КИИ, согласно данным АРПП «Отечественный софт».

Из относящихся к КИИ клиентов поставщика отечественной СУБД FTData реальную миграцию уже начали около 20% и еще 30% начали активно искать и анализировать рынок во II полугодии 2026 г. Готовность по отраслям очень неравномерная. По оценке технического директора компании Александра Ложкова, в финансовом секторе ее уровень составляет 100%, а, например, АПК «показывает обратную ситуацию».

«Требования дают возможность дифференцировать подход к реализации импортозамещения на конкретных объектах, с учетом специфики и реализованных проектных решений. В постановлении сейчас есть несколько подходов к определению сроков перехода, и это оправданно», — прокомментировали в блоке по информационным и цифровым технологиям «Росатома».