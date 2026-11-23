«Софтлайн» получил чистую прибыль по итогам 9 месяцев 2026 г. против убытка годом ранее, но по итогам III квартала 2026 г. у компании остается убыток. При этом компания получил снижение оборота от продажи сторонних решений и от промышленного кластера «СФ Тех». Численность персонала за год сократилась на 8% за счет внедрения ИИ.

«Софтлайн» сократил убыток по итогам III квартал 2026 года

Группа «Софтлайн» (Softline) опубликовала финансовые результаты работы за III квартале и девяти месяцах 2026 г. По итогам III квартала оборот практически не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. и составил 27,9 млрд руб.

Валовая прибыль составила 6,2 млрд руб. (рост за год – 27%). Валовая рентабельность составила 22,3% (рост – 4,7 процентных пункта, п.п.). Доля валовой прибыли от продажи решений собственного производства составила 53% (3,3 млрд руб., рост за год – 28%). Валовая рентабельность от собственных решений составила 27,6% (рост – 2 п.п.). Валовая прибыль от сторонних решений составила 2,9 млрд руб. (рост за год – 26%), валовая рентабельность от сторонних решений – 18,3% (рост за год – 5,1 п.п.).

«Софтлайн» использует обновленную учетную политику, согласно которой при расчете валовой прибыли учитываются не только себестоимость продажи, но также расходы на вознаграждение сотрудников, соответствующие налоги, амортизация основных средств и нематериальных активов, непосредственно используемых в производстве и для оказания услуг.

Сгенерировано ИИ За счет внедрения ИИ «Софтлайн» сократил численность персонала за год на 8%

Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) составил 2,4 млрд руб., увеличившись за год почти в два раза (на 89%). Доля данного показателя от оборота составила 8,6% (рост за год – 4 п.п.), от валовой прибыли – 38,7% (рост – 12,6 п.п.).

Финансовый директор «Софтлайн» Артем Тараканов объяснил это мерами по оптимизации затрат и повышению рентабельности бизнеса, а также мерами по управлению оборотным капиталом и «поддержанию платежной дисциплины». Операционная прибыль составила 900 млн руб. против операционного убытка на сумму 261 млн руб. в III квартале 2025 г.

При этом «Софтлайн» по итогам III квартала 2026 г. получил чистый убыток в размере 107 млн руб., что почти в девять раз меньше, чем было в III квартале 2025 г.

Крупнейшей статьей расходов, сдерживающей рост чистой прибыли, в «Софтлайне» называют процентные расходы, увеличение которых связано с ростом ключевой ставки Центробанка и увеличением долгового портфеля для финансирования текущей деятельности компании.

Структура оборота «Сотфлайна» за III квартал 2026 года

В структуре оборота 43% пришлось на продажи собственных решений – 11,9 млрд руб. (рост - 18% за год). На сторонние решения пришлось 15,95 млрд руб. (снижение на 9%). Негативную динамику оборота сегмента сторонних решений в компании объяснили «взвешенным подходом к развитию бизнеса с фокусом на прибыльности проектов и платежной дисциплине».

Оборот от решений дочерней компании «Фабрика ПО» (FabricaOneAI) составил 5,2 млрд руб.

Оборот кластера «Цифровые решения» составил 19,6 млрд руб. (без изменений за год).

Оборот кластера «СФ Тех» (промышленные решения, в частности, компания VPG LaserOne) составил 3,7 млрд руб. (сокращение на 3%).

«Софтлайн» получил чистую прибыль по итогам девяти месяцев 2026 года

По итогам 9 месяцев 2026 г. оборот компании составил 81 млрд руб., увеличившись за год на 10%. Валовая прибыль за год увеличилась на 20% до 17,8 млрд руб. Валовая рентабельность составила 22% (рост за год - 1,9п.п.). Доля валовой прибыли от решений собственной разработки составила 44% (7,9 млрд руб.). Валовая рентабельность от сторонних решений составила 27,4% (снижение за год – 2,4 п.п.). негативную динамику в компании объяснили «давление в связи с отменой ряда налоговых льгот». Валовая прибыль от сторонних решений составила 9,9 млрд руб. (рост за год – 40%), валовая рентабельность – 19% (рост за год – 4,1%).

Скорректированный показатель EBITDA составил 6,9 млрд руб. (рост за год – 44%). Это 8,5% от оборота (рост – 2 п.п.) и 38,5% от валовой прибыли (рост – 6,3 п.п.). Операционная прибыль выросла в три раза и составила 1,5 млрд руб. Чистая прибыль составила 800 млн руб. против убытка почти 1 млрд руб. за 9 месяцев 2025 г.

В структуре оборота 35% пришлось на продажи собственных решений - 28,7 млрд руб. (рост за год – 10%).На сторонние решения пришлось 52,2 млрд руб. (рост – 9%). Оборот от реализации решений компании «Фабрика ПО» составил 17,7 млрд руб. (рост за год – 6%).

Оборот кластера «Цифровые решения составил 58,3 млрд руб. (рост за год – 11%), оборот кластера «СФ Тех» составил 6,9 млрд руб. (сокращение за год – 25%). Негативную динамику по «СФ Тех» в «Софтлайне» объяснили переносом ряда крупных промышленных проектов на конец 2026 г.

ИИ сокращает персонал «Софтлайна»

Количество сотрудников «Софтлайна» по состоянию на 30 сентября 2026 г. составило 9,9 тыс. человек. Это на 8% меньше, чем было по состоянию на 30 сентября 2026 г. (10,8 тыс. человек). В компании указывают, что это связано с «успешной оптимизацией численности», которая, в свою очередь, связана с внедрением технологий искусственного интеллекта (ИИ) и повышение эффективности разработки. Количество высококвалифицированных инженеров и разработчиков в команде составляет 55%.

Рост чистого долга «Софтлайна»

Размер нераспределенной чистой прибыли по состоянию на 30 сентября 2026 г. составляет 7,6 млрд руб. размер чистого долга по состоянию на 30 сентября 2026 г. составляет 35,3 млрд руб., увеличившись за год на 37%. Скорректированный чистый долг составил 33,2 млрд руб., он учитывает реализацию «Софтлайном» портфеля ценных бумаг на сумму 2,1 млрд руб. Отношение скорректированного чистого долга к показателю EBITDA за последние 12 месяцев – 3,2 (на 30 сентября 2025 г. – 3).

Рост скорректированного чистого долга в компании объясняют увеличением масштабов бизнеса и растущей потребности в оборотном капитале, в том числе запросом ряда заказчиков на увеличение сроков оплаты. Другими факторами в компании называют: перенос крупных, в том числе промышленных, проектов на конец года; сохраняющейся высокой ключевой ставкой, в связи с которой высокая процентная нагрузка не позволяет снизить долговую нагрузку; продолжающиеся инвестиции в технологии и разработку.

Также компания объявила о завершении программы обратного выкупа акций (buy-back). С октября 2024 по октября 2026 гг. было выкуплено 20 млн акций (5% от общего числа акций компании) По итогам 2026 г. «Софтлайн» ожидает рост оборота до 145 млрд – 155 млрд руб., валовой прибыли – до 30 млрд – 35 млрд руб., скорректированного показателя EBITDA – до 9 млрд – 9,5 млрд руб.