Совет директоров Nvidia восстановил Дженсена Хуанга в должности гендиректора после беспрецедентного вмешательства администрации президента США: решение, принятое в обход привычных корпоративных процедур, ставит под вопрос баланс между национальной политикой и управлением технологическим лидером рынка ИИ‑чипов. Источники Bloomberg отмечают, что некоторые кандидаты, которые рассматривались как замена Хуанга, сами отказались от участия в отборе.

Пересмотр решений в бизнесе из-за нацбезопасности

Совет директоров Nvidia принял решение о возвращении Дженсена Хуанга (Jensen Huang) на пост генерального директора - при этом ключевые управленцы компании узнали о данном шаге постфактум, об этом пишет Bloomberg, опираясь на сведения инсайдеров. Это лишь подчеркивает экстраординарный характер кадровой перестановки в Nvidia.

Как пишет Bloomberg, это была «беспрецедентная кампания» американского президента Дональда Трампа (Donald Trump) с целью подчинить своей воле совет директоров компании - начал ее Трамп после того, как получил заверения от генерального прокурора Тодда Бланша (Todd Blanche). Американские чиновники рассказали Bloomberg, что 21 ноября Бланш сообщил Трампу и Вэнсу, что Хуанг не фигурирует ни в одном расследовании Министерства юстиций (Минюст) США, а доказательств того, что Дженсен Хуанг нарушал закон или представлял угрозу национальной безопасности США, у ведомства нет.

Согласно информации Bloomberg, финальное решение было утверждено 22 ноября 2026 г. во второй половине дня - непосредственно после того, как на членов совета директоров было оказано политическое воздействие со стороны президента США Дональда Трампа. Примечательно, что процесс поиска преемника оказался осложнен: ряд претендентов, ранее рассматривавшихся в качестве возможной замены Хуанга, добровольно отказались от участия в кадровом отборе еще 16-20 ноября.

Как уточняет The New York Times, еще 18 ноября Трамп обозначил намерение приложить максимум усилий для содействия возвращению Хуанга во главе Nvidia. Сам Трамп отмечал, что связывался с советом разными способами и через представителей. «Обстановка становилась все более подходящей по мере того, как акции компании Nvidia начали падать», - сказал он.

Сгенерировано ИИ Совет директоров Nvidia восстановил Дженсена Хуанга на позиции генерального директора

После отставки Хуанга акции Nvidia подешевели примерно на треть и потянули за собой весь рынок. Советникам Трамп, по информации The Wall Street Journal, говорил, что роман Хуанга его не беспокоит, а рынок не развернется, пока тот не вернется. Посмотрев выступление временного генерального директора Колетт Кресс (Colette Kress) по телевизору, Трамп решил, что такой крупной компании нужно вернуть ее «лучшего продавца».

В рамках этой линии глава американского государства поручил вице‑президенту США Джей Ди Вэнсу (James David Vance) провести переговоры с бизнесменом и проработать вопрос с советом директоров Nvidia. В ходе взаимодействия Вэнс официально довел до сведения совета позицию администрации президента: в текущих оценках Дженсен Хуанг не квалифицируется как фактор риска для национальной безопасности страны.

Причины отставки

Хуанг ушел в отставку 12 ноября 2026 г. после сообщений о его романе с одним из топ-менеджеров Nvidia. До этого стало известно о его отношениях с бывшей руководительницей компании Megaspeed Элис Хуанг (Alice Huang), которую американские власти подозревают в связях с китайской разведкой, информировал CNews.

Представители американских спецслужб выдвигали предположения о причастности женщины к разведывательной деятельности в интересах Китайской Народной Республики (КНР) - в частности, к попыткам получения доступа к технологиям производства микрочипов, критически важных для развития систем и технологий искусственного интеллекта (ИИ), писал CNews.

В ближайшее время Хуанг должен дать показания в Сенате США: его выступление в статусе свидетеля запланировано на 3 декабря 2026 г.

Возвращение на пост

О возвращении Хуанга Nvidia объявила 23 ноября 2026 г. Многие в Вашингтоне и Кремниевой долине считали такой исход «несбыточной мечтой», пишет The Wall Street Journal.

По возвращении в офис, как передает The New York Times, основатель Nvidia сложил руки перед собой и поклонился перед сотрудниками в знак благодарности. Он пошутил, что сегодня его первый рабочий день.

«Для меня большая честь вернуться в Nvidia и возглавить одну из самых значимых технологических компаний в мире в самом начале новой промышленной революции… Я также искренне признателен нашим сотрудникам, акционерам, лидерам отрасли и партнерам по всему миру за их невероятную поддержку», - отметил Хуанг.

За день Nvidia прибавила в капитализации больше, чем любая американская компания в истории. «Это действительно показывает, что решение было верным», - отметил Дональд Трамп.