Quad9 ушел из Франции

DNS-сервис Quad9 прекратил свою работу на территории Франции, проиграв в суде компании beIN Sports, обладателю прав на трансляцию ряда спортивных событий, и отказавшись «блокировать» сайты, их нарушающие, пишет TorrentFreak.

Quad9 – это некоммерческий общедоступный рекурсивный DNS-резолвер, специализирующийся на кибербезопасности и защите конфиденциальности пользователей. Сервис преобразует доменные имена в IP-адреса, а также блокирует доступ к вредоносным ресурсам. DNS-сервис управляется швейцарской некоммерческой организацией Quad9 Foundation.

С 24 ноября 2026 г. Quad9 не обслуживает пользователей из числа обладателей французских IP-адресов, обращающихся к ее DNS-серверам, в чем убедился TorrentFreak. Уведомление о том, что Quad9 более не планирует оказывать услуги французам опубликовано на официальном сайте сервиса утром 24 ноября.

В ответ на обращения из Франции серверы Quad9 теперь просто отклоняют DNS-запрос (“Refused”) и выдают расширенный код ошибки 18 (“Prohibited”; «Запрещено»), а также короткое информационное сообщение с объяснением причины отказа в обслуживании.

Изображение сгенерировано ИИ Quad9 ушел из Франции, отказавшись бороться с интернет-пиратством

Факт нахождения устройства во Франции Quad9 устанавливает при помощи технологии определения географического положения по IP-адресу GeoIP. В связи с этим возможны ошибки: часть пользователей, пребывающих во Франции, сохранят доступ к сервисам, а кто-то из-за рубежа, например, использующий французский VPN, подключиться к DNS-серверам Quad9 не сможет.

Временная блокировка

Quad9 анонсировал уход из Франции в октябре 2026 г. в ответ на решение Парижского суда, назначившего компании прогрессивный штраф: за каждый день просрочки старта блокировки пиратских интернет-ресурсов его сумма увеличивалась на 1 тыс. евро. При этом истец в лице beIN Sports (принадлежит катарскому государственному медиахолдингу beIN Media Group) настаивал на 10 тыс. евро за каждый из 58 доменов, блокировка которых была одобрена судом, то есть вплоть до 580 тыс. евро. в сутки.

Примечательно, что судом Quad9 и другим DNS-резолверам было предписано обеспечить лишь временную блокировку ряда доменных имен – до завершения серии турниров 2026 г., проводимых под эгидой Женской теннисной ассоциации (Women's Tennis Association; WTA). beIN Sports обладает эксклюзивными правами на трансляцию матчей серии на территории Франции.

В 2026 г. сезон WTA завершился 15 ноября, и сразу по истечении срока действия судебного решения глобальные DNS-резолверы, в том числе Google, Cloudflare и NordVPN, согласившиеся его исполнять, начали откатывать блокировки. Так, по данным TorrentFreak, 28 октября 2026 г. DNS-сервисом Google блокировался 91 домен, а к 23 ноября этот показатель упал до 22.

Нежелание превращаться в инструмент цензуры

В Quad9 решение об уходе с французского рынка лучшим из возможных. Помимо немалого для некоммерческой структуры штрафа, который мог достигнуть 24 тыс. евро – и это только в случае с beIN Sport, подход к ограничению доступа к пиратским ресурсам, выбранный французским государством, противоречит ценностям организации.

«… миссия Quad9 – защищать пользователей от вреда, а не оберегать частные компании от нежелательных для них последствий, – заявил в разговоре с TorrenFreak представитель Quad9. – Мы не хотим быть соучастниками создания инструментов цензуры».

Кроме того, в организации блокировку на уровне DNS-резолверов, считают неэффективной мерой, которая не направлена на источник проблемы – интернет-пиратов.

В Quad9 надеются на возвращение в страну, но оно возможно только после отказа от принуждения DNS-резолверов к решению проблем правообладателей за свой же счет.

Особенность французского законодательства

Норма о блокировке пиратских ресурсов посредством DNS закреплена в статье L. 333-10 Спортивного кодекса Франции. Она позволяет правообладателям требовать блокировки определенных интернет-ресурсов, если те допускают «серьезные и неоднократные нарушения», размещая пиратский контент.

Причем обратиться с требованием правообладатель может к любой онлайн-платформе, которая способна повлиять на ситуацию. Интернет-провайдеры – очевидная «цель» правообладателей против такого подхода не слишком сильно возражали, а американские ИТ-гиганты добровольно придерживаться этой юридической нормы не пожелали и обратились в суд.

На время рассмотрения апелляции Cisco ограничила доступ к сервису OpenDNS на территории Франции, Google и Cloudflare предпочли оставить все как есть.

В апреле 2026 г. Апелляционный суд Парижа подтвердил, что провайдеры DNS-сервисов по французскому законодательству могут быть принуждены к блокировке доступа к пиратским-интернет ресурсам.

