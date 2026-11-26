Доплатить за ожидание загрузки ПК

Клиника Мейо начнет оплачивать сотрудникам время, затраченное на запуск рабочего компьютера. По сообщению TechSpot американская медицинская организация согласилась доплатить в общей сложности $906 тыс. персоналу контакт-центра, в обязанности которого входит запись пациентов на прием, после получения судебного иска Офиса генерального прокурора штата Миннесота.

Клиника Мейо (Mayo Clinic) – крупный некоммерческий медицинский, исследовательский и образовательный центр, основанный в 1889 г. в Рочестере (Миннесота, США).

Согласно исковому заявлению, поданному от имени генпрокурора Миннесоты Кита Эллисона (Keith Ellison), схема оплата труда, принятая в медцентре, ранее не предусматривала оплаты простоев, связанных с загрузкой ПК, а также запуском и авторизацией в инструментах, необходимых работникам контакт-центра своих должностных обязанностей. Такие простои характерны для начала смены, а также возврата к работе после обеденного перерыва.

Изображение сгенерировано ИИ Более 1 тыс. работников Клиники Мейо получат компенсацию за время, проведенной в ожидании загрузки ПК

Кроме того, время начала и конца смены при учете округлялось до ближайшего значения с шагом в 15 минут, из-за чего, по мнению представителей штата, персонал клиники зарабатывал еще меньше, чем должен был.

Лучше заплатить, чем судиться дальше

Клиника Мейо с позицией истца не согласилась, но тем не менее предпочла пойти на мировую и выплатить причитающиеся, по мнению Офиса генпрокурора, деньги сотрудникам, нежели тратиться на юристов и продолжать разбирательство в суде. Как отмечает TechSpot, медцентр с мая 2026 г. отказался от практики округления отработанного рабочего времени и начал платить за минуты, расходуемые персоналом на подготовку необходимых инструментов к работе.

По условиям соглашения, достигнутого клиникой с Офисом генпрокурора Миннесоты, возврат к предыдущей схеме учета отработанного времени обернется для организации штрафом в размере $100 тыс.

Разбирательство стартовало еще в 2025 г. Инициировали его сами работники Клинике Мейо, пожаловавшись генпрокурору штата.

Приятный бонус

Помимо изменений в правила учета рабочего времени, Клиника Мейо согласилась перечислит в общей сложности $906 тыс. в качестве компенсации работникам контакт-центра, недополучившим заработную плату.

Выплата причитается 1021 человеку за каждый выход на смену в период с июля 2024 г. по май 2026 г. Компенсированы будут 5,41 минуты за смену в соответствии с индивидуальной почасовой ставкой каждого конкретного работника. Причем затраты времени на возню с ПК и софтом были оценены всего лишь в 1 минуту за смену, тогда как манипуляции с округлением – в 4,41 минуты.

В среднем выходит чуть менее $890 (около 73 тыс. руб. по курсу ЦБ на 26 ноября 2026 г.) до уплаты налогов на человека. Для сравнения, по данным Forbes, средняя заработная плата в штате Миннесота в 2026 г. составляет $5,93 тыс. (14 место среди всех штатов).

Случай в Bank of America и позиция властей

В 2025 г. бывший аналитик Bank of America инициировал аналогичное разбирательство в отношении экс-работодателя. Истица утверждала, что ей и коллегам на удаленке приходилось тратить по 30 минут в день на ожидание загрузки Windows, ввод VPN-токенов и паролей для подключения к рабочим системам до начала оплачиваемого рабочего дня.

По данным Law360, банк согласился выплатить женщине $21,5 тыс. с учетом компенсации расходов на юристов. Судья одобрил сделку в апреле 2026 г.

Федеральные власти США в трудовых спорах такого рода на стороне работников по крайней мере с 2008 г. Как отмечает TechSpot, Министерство труда США настоятельно рекомендует оплачивать время, затрачиваемое персоналом на запуск ПК и программ, необходимых для работы.

Впрочем, иногда работники злоупотребляют благосклонностью законодательства и работодателя. Так, в мае 2024 г. CNews писал о схеме, которую стали проворачивать сотрудники организаций, привыкшие к удаленной работе и вынужденные вернуться в офис. Они начали демонстрировать руководителям поддельные экраны обновления операционной системы – этот процесс, как правило, занимает немало времени, а прерывать его нежелательно.