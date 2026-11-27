SAP готовится уволить по меньшей мере 10 тыс. человек и заменить каждого из них искусственным интеллектом. Это почти 10% ее общемирового штата. Попутно компания теряет своих топ-менеджеров – они отказываются продлевать контракты и уходят к конкурентам.

Каждый десятый – на выход

Немецкая компания SAP, одна из крупнейших в Европе ИТ-компаний, задумала провести крупномасштабное сокращение штата. Как пишет агентство Bloomberg, она уволит как минимум 10 тыс. человек, а это приблизительно 10% всего ее персонала во всем мире.

SAP известна в первую очередь своими ERP-системами. Она годами занимала лидирующую долю на российском ERP-рынке, но в 2022 г. бежала из страны, оставив своих российских клиентов без техподдержки, на фоне чего потеряла сотни миллионов евро.

По информации знакомых с ситуацией источников Bloomberg, SAP намерена провести столь массовые сокращения исключительно с целью трансформации своего программного бизнеса для его соответствия наступившей эре искусственного интеллекта. Иными словами, по меньшей мере часть уволенных работников, вероятно, заменят на нейросети.

Сгенерировано ИИ Для SAP массовые увольнения давно стали привычной практикой

К моменту выхода материала точное число людей, которых отправят искать другую работу, SAP пока не установила, отметили источники агентства.

И работники, и руководство

SAP – это огромная корпорация с мировым штатом приблизительно в 110 тыс. человек. Bloomberg называет ее «самой дорогой в Европе компанией-разработчиком программного обеспечения» (Europe’s most valuable software company)

Планы по сокращению не меньше 10 тыс. человек у SAP появились после того, как она за неполный 2026 г. уже дважды провела реорганизацию своего исполнительного совета. Ее инициатором стал нынешний гендиректор компании Кристиан Кляйн (Christian Klein) – именно он прикладывает все усилия по продвижению внутри компании стратегии, ориентированной на искусственный интеллект.

В результате всех изменений как минимум двое из шести членов совета директоров SAP покинут компанию в самом скором будущем. Каждый из них уйдет в марте 2027 г.

Пока без подробностей

По словам источников агентства, помимо сокращения штата руководство SAP продолжит переосмысливать подход к разработке и продаже продуктов. Как известно, Кляйн очень стремится внедрить инструменты искусственного интеллекта во все сервисы и приложения компании.

Пока нет информации, какие именно подразделения SAP пострадают от сокращений больше других. Судя по всему, пока конкретный план увольнений руководством SAP не выработан – источники агентства указывают, что оно поручило всем отделам определить области для потенциальных сокращений. Впрочем, уже известно, что особое внимание будет уделено отделам разработки продукции, проектирования и продаж.

И швец, и жнец

Пока Кляйн занят принудительной «нейросетивизацией» SAP, его собственные должностные обязанности расширяются, притом, вероятно, против его воли. Из компании один за одним уходят топ-менеджеры. В частности, ранее в 2026 г. Кляйн взял на себя большую часть обязанностей руководителя отдела разработки продуктов Мухаммада Алама (Muhammad Alam) после того, как тот не продлил свой контракт, срок действия которого истекает в марте 2027 г.

Другой пример – руководитель отдела продаж SAP Томас Зауэрессиг (Thomas Saueressig). Кляйн предоставил ему расширенные полномочия, но он решил покинуть компанию. В конце ноября 2026 г. Зауэрессиг заявил о своем уходе из SAP – он станет генеральным директором немецкой компании Ionos Group SE, поставщика ИТ-услуг, в том числе облачных.

Не впервой

Для SAP грядущее крупномасштабное сокращение не является прецедентом. Она активно выставляет людей на улицу тысячами на протяжении нескольких последних лет.

Например, в январе 2019 г. она объявила о планах уволить 4400 человек, но не ради искусственного интеллекта, которого тогда еще не было. Компания просто стремилась сократить операционные расходы.

В начале 2024 г. SAP объявила о еще более крупной реструктуризации. К лету 2024 г. выяснилось, что компания намерена сократить 10 тыс. человек.

В рамках этой программы она уволила лишь часть этих людей. Примерно половину из них она отправила на досрочную пенсию по их же собственному заявлению.